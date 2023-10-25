قررت لجنة التحكيم تتويج مشروع ماركاسا بجائزين من فئة خمس نجوم عن "التطوير السكني الشاهق" و "الهندسة المعمارية السكنية الشاهقة".

حصل مشروع ماركاسا على أربع جوائز في فئات رئيسية: تطوير الشقق/ الوحدات السكنية، العمارة السكنية الشاهقة، تطوير المباني السكنية الشاهقة، والعقارات السكنية حيث استجاب لجميع معايير لجنة التحكيم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تم تتويج ديار للتطوير، الشركة الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، بجائزتين من فئة خمس نجوم إضافةً إلى أربع جوائز كبرى في حفل توزيع جوائز العقارات العربية المرموقة 2023 عن مشروع ماركاسا - أول برج سكني فاخر على الواجهة البحرية.

واحتفالاً بهذا الفوز الكبير، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "نحن سعداء بهذا التتويج المستحق في جوائز العقارات العربية لهذا العام، ما يعد إنجازاً استثنائياً آخر يضاف لسجل شركة ديار الحافل بالنجاح. نحن فخورون بهذا التكريم، حيث نعتز بمشروع "ماركاسا" كرمز للتألق المعماري بما يتميز به من بنية تحتية ذكية ومستدامة ووسائل راحة استثنائية، فالمشروع تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية في وقت قياسي."

يقع مشروع "ماركاسا" من ديار الذي تم إطلاقه في مارس في مدينة دبي الملاحية حيث تبلغ قيمته 1.1 مليار درهم، كما يضم البرج السكني المكون من 52 طابقًا شققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو 3 غرف نوم وشقق بنتهاوس فاخرة مع إطلالات بانورامية على البحر وعلى المنظر العام لدبي، ويتميز بواجهة فريدة مستوحاة من موجة البحر بهندسة معمارية تعكس روح دبي وتاريخها البحري الثري.

وقد قررت لجنة تحكيم جوائز العقارات العربية أيضاً تتويج "ماركاسا" كأفضل مشروع ضمن فئة "تطوير الشقق/ الوحدات السكنية"، وذلك بفضل التصميم المتميّز وقدرته على تجاوز التحدي المتمثل في قيود الارتفاع للبرج من خلال التخطيط الدقيق. بالإضافة إلى الاستخدام المبتكر للمساحة والضوء الطبيعي والمياه والمساحات الخضراء والمواد المتميزة والألوان الطبيعية.

كما حصل مشروع "ماركاسا" أيضاً على جائزة "التطوير السكني الشاهق" إشادةً ببنيته الداخلية والخارجية المخطّطة لترُكز على هندسة الأضواء الرئيسية وتمنح شعوراً بالراحة.

وتمكنت ديار من التتويج بجائزة "الهندسة المعمارية السكنية الشاهقة"، حيث عبرت لجنة التحكيم عن ذهولها من قدرة المشروع على استلهام روح مياه الخليج العربي - شريان الحياة الاقتصادي لدبي وقصة تحولها من ميناء تجاري إلى أحد أهم موانئ العالم.

وتعد جوائز العقارات الإفريقية والعربية البرنامج الأكبر والأكثر شهرة والمعترف به على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة حيث يتم تحكيمه من قبل لجنة مستقلة تضم أكثر من 90 خبيرًا في الصناعة. ويتم التركيز على التصميم والجودة والخدمة والابتكار والأصالة والالتزام بالجودة والالتزام بمعايير الاستدامة.

لمزيد من المعلومات حول "مار كاسا" من ديار، يمكنك زيارة www.marcasa.ae

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عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار ريال إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.