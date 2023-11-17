دبي، الإمارات العربية المتحدة: تركز الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، على التقنيات والحلول والابتكارات التي تعزز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والمائي حول العالم. ويجمع المعرض تحت سقفه آلاف الشركات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص، والمستثمرين وصنّاع القرار والخبراء والاختصاصيين العالميين لتبادل الخبرات والتجارب، ودفع عجلة تطوير القطاع الزراعي الذكي مناخياً، بما يسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمحافظة على التنوع البيولوجي والبيئي.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2023 بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 15-17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويفرد المعرض في يوبيله الفضي مساحة كبيرة للابتكارات الداعمة لتحسين إدارة المياه والري الذكي، ونظم المحاصيل الذكية، وتوسيع نطاق ابتكارات مكافحة الآفات، وتسريع إحداث تغيير جذري في الزراعة الصحراوية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب توفير المزيد من التمويل والمشاريع والفرص للمزارعين والمشاريع الزراعية، وتوفير الأدوات لزيادة مساهمة جميع أفراد المجتمع في الزراعة، ورفع مستوى الوعي حول الزراعة المنزلية.

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية": "بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يعمل "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" على دعم الجهود لتوسيع نطاق الممارسات المستدامة والتقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها التخفيف من تداعيات التغير المناخي. وفي ظل ارتفاع وتيرة أزمة الغذاء العالمية، يسلط المعرض هذا العام الضوء على المساهمين المحليين والعالميين ممن يؤدون دوراً جوهرياً في تعزيز الزراعة المتجددة والإنتاج الزراعي المستدام، وأنظمة المياه والغذاء التي تسرّع استعادة الموائل والحفاظ عليها. ومع استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، والتي يشكل الأمن الغذائي أحد موضوعاتها الرئيسية، نكثف مساعينا لترسيخ مساهمة دولة الإمارات والمنطقة في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، تدعم مبدأ الحلول العادلة والمنصفة لتحديات النظم الغذائية، وتخفف من وطأة الضغوط والمخاطر على أنظمة الغذاء، والزراعة، والمياه، وتضمن مستقبل أكثر إشراقاً، ينعم فيه الجميع باستدامة الغذاء."

من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للتجارة والزراعة: "في شركة الماردية، نعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من رؤيتنا واستراتيجيتنا الشاملة. نحن ملتزمون بتحقيق التوازن بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المستقبلية، وذلك من خلال اعتمادنا على الممارسات الزراعية المستدامة واستخدام تقنيات حديثة تهدف إلى تحسين إنتاجية المحاصيل وإعادة إحياء التربة بطرق مستدامة. يعد استخدام الأسمدة الحيوية أحد أولوياتنا الرئيسية، حيث تساهم في رفع خصوبة التربة وتنشيط الحياة الميكروبية النافعة، وتعزز إعادة تثبيت الكربون في التربة. نحن نعتقد أن هذه الأسمدة الحيوية تلعب دوراً حاسماً في تحقيق استدامة الزراعة والحفاظ على التوازن البيئي. وفي إطار جهودنا لتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة، نشارك في معرض "ويتيكس" 2023 في دبي، حيث نقدم منتجاتنا وحلولنا المبتكرة في مجال الاستدامة. كما قمنا بتطوير فلاتر تحلية مياه قادرة على التعامل مع الملوحة العالية وتحسين كفاءة محطات تحلية المياه، وذلك بهدف المساهمة في الحفاظ على مصادر المياه والحياة البحرية. إننا نعمل بالتعاون مع "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" لتحقيق رؤيتنا المستدامة، وذلك من خلال إيجاد صناعة زراعية أكثر استدامة وقدرة على التحمل. نهدف إلى تلبية تحديات اليوم والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة، ونحقق ذلك من خلال استخدام الأسمدة الحيوية لامتصاص الكربون وتحويله إلى مواد عضوية يمكن للنباتات امتصاصها والاحتفاظ بها في التربة. نحن نؤمن بأن هذه الجهود المبتكرة ستساهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للقطاع الزراعي والبيئة على حد سواء."

#بياناتشركات

- انتهى -

عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.