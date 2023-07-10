المملكة العربية السعودية : أعلنت "إيرباص" عن توفير تقنية اتصالات آمنة وحديثة لدعم مناسك الحج في مكة المكرمة.

ونشرت الشركة حلول الاتصالات المتقدمة التي تتميز بها لدعم موظفي الأمن والطوارئ المشاركين في هذا الحدث العظيم. حيث سهلت مجموعة خدمات "إيرباص" الشاملة لحلول الاتصالات تنسيقًا أفضل وأوقات استجابة معززة بين الموظفين الميدانيين المنتشرين عبر المواقع الرئيسية المختلفة، وبالتالي تمكين إدارة الحوادث بكفاءة وضمان رفاهية جميع المشاركين.

وصرّح سليم بوري، الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا في سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى إيرباص قائلًا: "تفخر شركة "إيرباص" بالمساهمة في التنظيم الآمن والناجح لأداء فريضة الحج من خلال توفير حلول اتصالات موثوقة للمهام الحرجة. حيث تضمن تقنياتنا الحديثة والتغطية الشاملة للشبكة أن موظفي الأمن والطوارئ يمكنهم الاستجابة بكفاءة لأي موقف طارئ، وحماية الأشخاص والمباني ذات الصلة."

كما أضاف "بوري": "لا تزال شركة "إيرباص" ملتزمة بتقديم حلول اتصالات موثوقة ومبتكرة تدعم سلامة وأمن الفعاليات والمناسبات واسعة النطاق على مستوى العالم، وذلك بفضل خبرتها العميقة في مجال الاتصالات الخاصة بالأزمات والطوارئ التي تجعلها تلعب دورًا حيويًا في تسهيل التعاون السلس بين الأفراد وضمان السلامة العامة."

ففي كل عام، تلعب "إيرباص" دورًا حيويًا في ضمان أمن هذا الحدث المقدس وسلامة أكثر من مليوني حاج من جميع أنحاء العالم.

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