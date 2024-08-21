دبي، الإمارات العربية المتحدة: حازت إيميكول، المزود الرائد لخدمات تبريد المناطق في الإمارات، وهي مشروع مشترك بين دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، وشركة أكتيس، الاستثمارية الرائدة في البنية التحتية المستدامة، جائزة "أنظمة الطاقة في المناطق لعام 2023"، وذلك في إطار مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) والذي تم تنظيمه في أورلاندو في الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً. وتحتفي هذه الجائزة بإنجازات إيميكول المتميزة في مجال تطوير حلول الطاقة المستدامة، لا سيما في مجال تبريد المناطق.

وتستعرض جائزة "أنظمة الطاقة في المناطق"، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق، مسار النمو العالمي لأنظمة الطاقة في المناطق لعام 2023. وتمكنت إيميكول من تعزيز ريادتها على مستوى قطاع الطاقة في المناطق، وذلك عبر إضافة مساحة 39.7 مليون قدم مربع إلى المناطق التي تزودها بخدمات التبريد هذا العام، ما ساهم في زيادة إجمالي مساحة المناطق التي تقوم بتشغيلها الجمعية الدولية لتبريد المناطق IDEA خارج أمريكا الشمالية، إذ بلغت 1.8 مليار قدم مربع منذ عام 2004.

ويؤكد فوز "إيميكول" في فئة الجوائز المخصصة للمشاركين من "خارج أمريكا الشمالية" على التزام الشركة بضمان الابتكار والتميز في مجال تبريد المناطق على الصعيد العالمي. وتمكنت إيميكول من تعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة على مستوى القطاع، وذلك بفضل تركيزها على الارتقاء بمستويات رضا العملاء وضمان الاستدامة البيئية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة "إيميكول": "فخورون بحصولنا على جائزة أنظمة الطاقة في المناطق لعام 2023 من الجمعية الدولية لتبريد المناطق IDEA. ويعكس هذا التكريم التزامنا الراسخ بتزويد حلول التبريد المتطورة للمناطق بهدف تلبية احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في ضمان مستقبل أكثر استدامة. كما يعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على اهتمامنا بمجالات الابتكار والتميز والمسؤولية البيئية في قطاع تبريد المناطق."

تضمنت محفظة إيميكول 24 مبنى عام 2023، مع إعادة تخصيص 869 ألف قدم مربع لخدمات الطاقة في المناطق، ما يؤكد على التزام الشركة بالنمو المستدام والابتكار.

وتواصل إيميكول دفع حدود الابتكار والتميز في هذا القطاع، نظراً لريادتها في مجال الحلول المستدامة لتبريد المناطق. ويؤكد فوز الشركة بهذه الجائزة المرموقة من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) 2023 على تفانيها المستمر في مشهد الإشراف البيئي، مع تسليط الضوء على رسالتها المتمثلة في توفير حلول تبريد فعالة لاستشراف مستقبل مستدام. كما تعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على تفاني الشركة في مجالات التميز والابتكار والمسؤولية البيئية عبر قطاع الطاقة الديناميكي في المنطقة.

للمزيد من المعلومات حول دور "إيميكول" في الاستثمار بقدرات تبريد المناطق والتعرف على نهجها لاستشراف مستقبل مستدام، يمكنكم زيارة موقع: www.emicool.com.

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