سوق العقارات في دبي تسجل مستوى قياسياً جديداً منذ 10 أعوام مع معاملات بقيمة 30.41 مليار درهم إماراتي خلال يونيو 2023

مبيعات سوق العقارات على المخطط تشكل 49.6% من إجمالي عدد معاملات البيع و41.5% من إجمالي قيمتها خلال الشهر نفسه

من المتوقع أن تصل مبيعات سوق العقارات في دبي إلى 300 مليار درهم إماراتي بحلول نهاية عام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت دي اتش جي للعقارات، مجموعة التطوير العقارية السويسرية الشهيرة التي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدى العقود الثلاثة الماضية، عن إطلاق أول مشاريعها في دولة الإمارات. وتتطلع الشركة إلى إطلاق عمليات البيع على المخطط في سبتمبر 2023 في قرية جميرا الدائرية من خلال مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز، مع الالتزام بأعلى معايير التميز والتكاليف المعقولة.

ويتزامن هذا الإعلان مع الفترة التي سجل فيها سوق العقارات في دبي مستوى قياسياً جديداً منذ 10 أعوام، حيث تم عقد معاملات بقيمة 30.41 مليار درهم إماراتي في يونيو 2023، وفقاً لمنصة بروبرتي فايندر العقارية الرائدة.1 وشهد يونيو إتمام 10,419 معاملة عقارية، ليسجل زيادة بنسبة 17.78% من حيث حجم المعاملات مقارنة مع 8,846 معاملة في يونيو الماضي، ويعزز مسار النمو في دبي التي من المتوقع أن تشهد أعلى مستويات النمو في الأسعار على مستوى العالم بحلول نهاية العام مع إجمالي مبيعات تصل إلى 300 مليار درهم إماراتي، وذلك وفقاً لتقرير توقعات سوق دبي العقاري لعام 20232.

وتسعى الشركة، من خلال الجمع بين التصميم المعماري المبتكر والاهتمام الكبير بأدق التفاصيل، إلى المساهمة في قطاع الإمارة المزدهر عن طريق طرح 430 وحدة في سوق العقارات على المخطط، والذي لعب دوراً رئيسياً في النمو الإجمالي لقطاع العقارات، وخاصة في الأشهر الأخيرة. وشكلت معاملات البيع على الخارطة 49.6% من إجمالي حجم معاملات البيع، و41.5% من قيمتها، مع ارتفاع حجم مبيعات العقارات على المخطط بنسبة 46.6% على أساس سنوي مقارنة بشهر يونيو الماضي،3 مما يسلط الضوء على دور سوق العقارات على المخطط كمحرك رئيسي للقطاع العقاري المزدهر في الإمارة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلاجوي آنتيتش، مؤسس ومدير شركة دي اتش جي للعقارات: "نحن متحمسون لدخول السوق الإماراتية التي تواصل الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية للوافدين من مختلف أنحاء العالم لعدة أسباب، بما في ذلك توفير توازن رائع بين نمط الحياة الحافل بالنشاط وفرص العمل المميزة. ونتطلع من خلال أول مشاريعنا في الدولة إلى توفير مستويات التميز نفسها التي قدمناها في جميع أنحاء أوروبا لأكثر من 30 عاماً، وأن نلعب دوراً رائداً في قطاع العقارات في هذه الإمارة المميزة التي لطالما أبهرتنا جميعاً، لا سيما خلال السنوات الأخيرة. وتحظى قرية جميرا الدائرية بإقبال كبير من سكان دولة الإمارات الذين يعملون بجوار المنطقة، مما يجعلها خياراً مثالياً لبدء مسيرتنا في الدولة. كما توفر تجارب معيشة حيوية تناسب جميع الأعمار من خلال مجتمعها السكني المصمم بعناية والوصول المباشر إلى الطرق والأسعار المقبولة، لتصبح بذلك واحدة من المواقع الواعدة في دبي.“

ويأتي دخول دي اتش جي للعقارات إلى السوق الإماراتية في الوقت المناسب، لا سيما مع التطور والنمو الملحوظ الذي تشهده الدولة، حيث تهدف الشركة إلى المساهمة في الرؤية الوطنية من خلال إنشاء عقارات ترتقي بمستويات المعيشة وتعزز المجتمعات المستدامة وتوفر قيمة استثنائية لعملائها.

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لمحة حول دي اتش جي:

تمتلك دي اتش جي للعقارات، شركة التطوير العقاري السويسرية، خبرة تزيد على 30 عاماً في السوق الأوروبية. وتعتزم الشركة إطلاق مشروعها الأول في دبي في وقت لاحق من العام تحت قيادة بلاجوي آنتيتش، مؤسس الشركة ومديرها. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح من خلال توسعها إلى السوق الإماراتية، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة في الدولة ببصمتها المميزة والموثوقة.

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