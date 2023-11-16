دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الدورة الـ 18 من معرض دبي للطيران، برنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي)، وقمري الهيئة الاصطناعيين النانويين (ديوا سات -1) و (ديوا سات - 2)، والنجاحات التي حققتها الهيئة في مجال تسخير تقنيات الفضاء من أجل تعزيز الاستدامة، وتحسين إدارة شبكات الطاقة والمياه، وتحقيق طموحات الهيئة بترسيخ مكانتها بوصفها مؤثراً أساسياً في قطاع المؤسسات الخدماتية المحلي والعالمي. ويقام معرض دبي للطيران تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مطار آل مكتوم الدولي خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023.

وضمن جناح وكالة الإمارات للفضاء، تسلط الهيئة الضوء على جهودها لتمكين الكوادر الوطنية لمواصلة تطوير قطاع الفضاء، لا سيما وأن قمري الهيئة (ديوا سات- 1) و (ديوا سات- 2)، تم تصميمهما وتطويرهما ويجري التحكم بهما بأيادٍ إماراتية في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، مما يعتبر شهادة حيّة على التزام الهيئة بصقل المواهب الوطنية. وتبرز الهيئة أيضاً خلال المعرض المنصات السحابية المتطورة الخاصة بدعم مهام القمرين الاصطناعيين، إلى جانب المحطة الأرضية لهيئة كهرباء ومياه دبي في مركز البحوث والتطوير، والقادرة على التعقب والتواصل مع أقمار الهيئة الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 400-700 كيلومتر.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في الهيئة لتحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وفي إطار جهودنا لتعزيز توطين الصناعات الفضائية، نلتزم بتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء لتعزيز شبكات الكهرباء والمياه، وترسيخ كفاءتها وفعاليتها التشغيلية. وتعتبر الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه."

ويقدم برنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي) من خلال التعاون مع نخبة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الأقمار الاصطناعية وتطبيقاتها، خدمات عالمية المستوى. ويعمل البرنامج على توطيد علاقات التعاون مع قادة قطاع الفضاء العالميين مثل وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية. ويعتمد البرنامج على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض. ويدعم مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لـ "ديوا الرقمية"- الذراع الرقمي للهيئة- تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية لتلبية متطلبات الحوسبة السحابية. كما يعزز البرنامج رقمنة شبكات الطاقة والمياه، كما ترفع كفاءة وفاعلية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى خفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة.

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