دعماً للمواهب الإماراتية

دبي: أكدت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، التزامها بدعم برنامج التوطين في دولة الإمارات خلال مشاركتها في معرض "رؤية - الإمارات للوظائف بمنظور جديد 2023" والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 19 إلى 21 سبتمبر.

ويركز المعرض الهادف إلى إلهام الكفاءات الإماراتية التي تتطلع إلى الارتقاء بمسيرتها المهنية، على تمكين المواهب الإماراتية وتفعيل دورها مستقبلاً من خلال برنامجه المتنوع الذي يتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية وفرص التواصل مع أبرز أصحاب الأعمال.

وعلى مدار الحدث، ستسلّط شركة "نخيل" الضوء على التزامها بدعم التوطين وتوظيف الكفاءات المتخصصة، عبر توفير بيئة مميزة وحافلة بالتحدي والمنافسة، لتطوير الحياة المهنية لهذه الكفاءات. كما ستتطرق "نخيل" إلى برنامج تدريب الخريجين الخاص بها والمكرس لاستقطاب الشباب الإماراتيين حديثي التخرج، والذي تم اختيارهم من الجامعات الوطنية والدولية ومنحهم فرصة الوصول لمختلف وحدات أعمال "نخيل"، إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأن مسارهم الوظيفي الأمثل. وقد أكملت مجموعتان من الخريجين تدريبهم في إطار هذا البرنامج، وأصبحوا اليوم موظفين بدوام كامل في الشركة ويعملون في وحدات أعمال الشركة المختلفة.

وقال نعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى شركة "نخيل": "نفخر بالمشاركة في معرض ’رؤية - الإمارات للوظائف بمنظور جديد 2023‘ وذلك لدعم الجهود الرامية لضمان ازدهار الدولة بمواهب عالمية المستوى، كما أننا نلتزم بتمكين الكفاءات الإماراتية الوطنية وبناء ثقافة تمكنهم من استكشاف كامل إمكاناتهم. وتتيح لنا المنصات الداعمة للقطاع، مثل معرض ’رؤية‘، إمكانية تقديم فرص مجزية لاستقطاب المواهب المتخصصة لتكون جزءاً من رحلة ’نخيل‘ ومستقبلها".

ويوفر جناح شركة "نخيل"، رقم D2-1، الواقع في القاعة رقم 2، بمركز دبي التجاري العالمي، تجارب تفاعلية للزوار بغية استكشاف مهاراتهم الإبداعية والتعاونية إلى جانب استعراض أبرز مشاريع الشركة. كما سيتاح للمرشحين الطموحين فرصة التواصل مع الإدارات التنفيذية لمختلف وحدات أعمال "نخيل"، وتزويدهم بالمشورة والتوجيهات اللازمة لفهم منهجية وثقافة العمل في الشركة. ويضم الجناح كذلك مكان مخصص لإجراء مناقشات مهنية أكثر تفصيلاً وخصوصية. علاوة على ذلك، يمكن للزوار التعرف على عمليات التوظيف والتأهيل، وإدماج الموظفين في شركة "نخيل"، مع إمكانية الاستماع إلى نصائح فريق قادة الشركة عبر مقاطع الفيديو والرسائل التفاعلية.

ومن المتوقع أن يستقبل معرض "رؤية - الإمارات للوظائف بمنظور جديد 2023" ما يزيد عن 15 ألف مواطن، وأكثر من 100 شركة عارضة، وأكثر من 30 متحدثاً لإلهام المواهب الإماراتية الشابة واطلاعها على الفرص المتاحة.

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