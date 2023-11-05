دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سويس لوج، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول الروبوتية والحلول القائمة على البيانات والحلول المرنة عن مشاركتها في معرض جلفود للتصنيع 2023، المقرر عقده في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر. ويعدّ هذا الحدث بمثابة الوجهة النهائية في المنطقة للراغبين في استشراف مستقبل إنتاج الأغذية والاطلاع على التقنيات المتقدمة مرورًا بحلول سلاسل التوريد المتكاملة وصولًا إلى التطورات النوعية الكبيرة التي من شأنها أن تدفع عجلة الصناعة إلى الأمام.كما ستسلط شركة سويس لوج ميدل إيست الضوء على إمكانية قيام الحلول التكنولوجية المتقدمة، مثل الأتمتة، بمساعدة الشركات في التكيف مع المشهد الديناميكي لتحديات سلسلة التوريد الغذائي، وتمكينها من خوض غمار تلك التغييرات في الإنتاج والتوزيع وتجارة التجزئة واجتيازها خلال وقوع عملية التحول في سلسلة التوريد الغذائي.

ولا عجب في أن شركة سويس لوج ستُبهر الحضور بما ستقدمه من عرض حي لحلولها الرقمية الخاصة بعملية التخزين الآلي ومعالجة الطلبات، والمتجر الآلي (Autostore)، مع شركائها المحليين وهما شركتي تكنيكا Technica وكوكا KUKA، حيث ستقوم بعرض سلسلة القيمة الغذائية الكاملة من بدايتها إلى نهايتها، من مرحلة الإنتاج والروبوتات إلى مرحلة التوزيع والبقالة الإلكترونية. علاوة على ذلك، ومع استمرار ارتفاع الطلب على البقالة الإلكترونية بين المستهلكين الرقميين، ودخول المزيد من اللاعبين إلى هذا المجال، يستعد قطاع الإمارات العربية المتحدة لرفع معدلات انتشاره من 5.5 ٪ في عام 2016 إلى 13 ٪ بحلول عام 2026 وهذا الأمر إنما يؤكد على ضرورة قيام المؤسسات بأتمتة عملياتها ورفع مستواها من أجل تلبية الطلب المتزايد على إنجاز الطلبات بسرعة وموثوقية.

فالتشكيلة المتنوعة لشركة سويس لوج من حلول مناولة المواد التي تركز على البيانات وما تتميز به من تعددية في الاستخدامات وما تتسم من الروبوتية لن يجعل دورها مقصورًا على تعزيز الإنتاجية وتقليل أوقات دورة الطلب فحسب، بل سيمكنها أيضًا من الاستجابة السريعة للتغيرات، وهذه السمات البارزة جدًا، مدفوعة بالانصراف والتفاني من الناحية الهندسية في اتجاه الاستدامة، من شأنها أن تقود إلى مجموعة متنوعة من الفوائد البيئية التي يتردد صداها مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى شركة سويس لوج جاهدة لتحسين استدامة سلسلة التوريد من خلال كفاءة الطاقة وسلامة الأغذية، فالعمليات اليدوية لا يمكنها أن توفر قابلية للتوسع والربحية التي تحتاجها شركات تصنيع الأغذية. ومع الطلب المتزايد على وسوم العلامات التجارية الخاصة بهم والأطعمة الجاهزة والبقالة الإلكترونية، تظهر في الأفق حاجة ملحّة لوجوب تكييف مستودعات الأغذية والمشروبات من أجل التعامل بكفاءة مع العديد من وحدات حفظ المخزون في مساحة محدودة، واستيعاب مختلف أنواع الطلبات الصادرة.

وقد علّق السيد/ رامي يونس، المدير العام لشركة سويس لوج ميدل إيست، قائلاً: "مع وجود توقعات تشير إلى نمو عدد سكان العالم بمقدار 3 مليارات نسمة بحلول عام 2050، يجب على صناعة الأغذية والمشروبات توسيع نطاق الإنتاج دون تفاقم المناخ الحالي وزيادة ندرة المياه وقضايا الجودة، وشركة سويس لوج بدورها لديها مجموعة شاملة من الحلول لمواجهة هذه التحديات حيث أننا عملنا مع رواد عالميين في مجال الأغذية والمشروبات مثل كوكا كولا ويونيليفر وبيبسي، ونجحنا في تنفيذ أكثر من 350 مشروعًا في 35 دولة، وفي معرض جلفود للتصنيع، سنعرض النطاق الكامل لسلسلة القيمة الغذائية، مع تسليط الضوء على قدرتنا الفريدة على توفير حلول شاملة".

يقام معرض جلفود للتصنيع في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023 وسيتواجد ممثلو شركة سويس لوج في القاعة رقم 4، الجناح C4 -3.

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نبذة عن شركة سويس لوج – تقدم شركة سويس لوج حلولاً معتمدة على البيانات والروبوتات من أجل أتمتة خدماتكم اللوجستية إلى جانب مفاهيم الخدمة التي تتسم بالموثوقية والمعيارية. فبالتعاون مع الشركات التي تنتهج الاستشراف المستقبلي، نؤكد التزامنا بإرساء معايير جديدة في مجال أتمتة المستودعات من أجل توفير منتجات وحلول مواكبة للمستقبل ومجابهة لتحدياته. وبصفتنا جزء من مجموعة KUKA، فإن عملاءنا يثقون في كفاءة موظفينا بما لديهم من شغف وحماس – حيث يعمل لدينا أكثر من 14000 شخص في جميع أنحاء العالم.

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