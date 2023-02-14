· المركز الأول للسنة الثالثة على التوالي في استطلاع يوروموني السنوي لتمويل التجارة

· المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا ومصر والبحرين والكويت وقطر وبنغلادش عن فئة الخدمات المصرفية

· حصد البنك ما مجموعه تسع جوائز في استطلاع الرأي السنوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "المشرق"، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تكريمه بلقب "رائد السوق" في الإمارات العربية المتحدة في للسنة الثالثة على التوالي، وفقاً لاستطلاع مجلة يوروموني لتمويل التجارة 2023. كما تصدر البنك في تصويت العملاء عن فئة الخدمات المصرفية في كلٍّ من البحرين والكويت وقطر وبنغلادش في الإصدار الأخير من التصنيف السنوي لاستطلاع الرأي التي تجريه المجلة الرائدة في الصناعة المالية والمصرفية.

أما على المستوى الإقليمي، فقد احتل المشرق المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مجال الخدمات المصرفية لفئات تجار التجزئة، والمرتبة الأولى في إفريقيا في مجال الخدمات المصرفية لفئة المنتجات. وتنتهي قائمة الجوائز بجائزة أفضل خدمة مصرفية عن فئة المنتجات في مصر.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "نحن سعداء للغاية بالحصول على تسع جوائز في استطلاع يوروموني لتمويل التجارة لهذا العام. وقد تمكن المشرق من تعزيز تصنيفاته منتقلاً من المرتبة الثانية إلى الأولى في أربع فئات، مما يعكس بشكل واضح نجاح مساعينا المتواصلة لتحسين أدائنا وتعزيز مكانتنا كأكثر البنوك طموحاً في المنطقة. ولا شك بأن التطور المستمر في توقعات العملاء، والتقدم السريع في مجال الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي يجعل من مهمة البنوك في الحفاظ على مواءمتها أمراً في منتهى الصعوبة. وقد استطاع المشرق مجدداً إثبات جدارته في ظل منافسة شديدة للغاية من العديد من البنوك العريقة والناشئة".

"لقد كان عام 2022 عاماً مهماً على صعيد التغيير الاستراتيجي والتشغيلي بالنسبة للمشرق، إذ شهدنا خلاله إطلاق هوية علامتنا التجارية الجديدة "تحدَّ اليوم". وأود في هذا السياق أن أعرب عن خالص امتناننا لعملائنا الكرام على ولائهم وتقديرهم للمشرق خلال هذه الفترة التحويلية الهامة، وعلى تصويتهم بالثقة في استطلاع يوروموني للتجارة. كما أشكر موظفينا الرائعين على جهودهم وتفانيهم في سبيل ترجمة سياسة العميل أولاً إلى واقع ملموس، وتقديم أفضل تجربة مصرفية في فئتها".

"وقد سجلنا تركيزاً قوياً في مجال صفقات التجارة خلال عام 2022 عبر شبكتنا الدولية المتنامية وصفقاتنا المصرفية الجديدة، مما قاد إلى تسجيل أداء قياسي خلال العام الماضي في عمليات التجارة، مع تسجيل أعلى أداء لاتفاقية مستوى الخدمة".

هذا ويوفر المشرق منتجات وخدمات متكاملة لتلبية جميع متطلبات تمويل التجارة للشركات، كما يتميز البنك بقدرات رفيعة لتوفير حلول تمويل حسب الطلب، بما يلبي حتى أكثر المتطلبات تعقيدًا في جميع قطاعات الصناعة. واستطاع بنك المشرق أن يضمن استمرار تفرده في الصدارة من خلال تقديمه أعلى درجات التميز في منتجات وحلول تمويل التجارة، مثل تمويل الموردين، والتمويل بدون حق الرجوع، والتجارة المهيكلة، وتمويل السلع.

وتساهم أعمال تمويل التجارة من المشرق في ربط عملاء البنك بالعديد من فرص الأعمال، وذلك من خلال شبكة فروعه، ومعرفته الواسعة بقنوات التجارة الدولية، والتي استطاع البنك بنائها وتطويرها على مدى سنوات طويلة. كما يعمل بنك المشرق على تسهيل التجارة مع جميع أنحاء العالم عبر شبكته واسعة الانتشار من المؤسسات المالية العريقة.

وتتمتع مؤسسة يوروموني بمكانة مرموقة على صعيد استطلاعات الرأي والتحليلات النوعية والكمية التي تجريها باستمرار للسوق والبنوك التي تغذي التجارة العالمية.

#بياناتشركات

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. وكونه أحد أوائل المؤسسات المالية في المنطقة، تميز البنك بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّ اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

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للاتصالات الإعلامية:

رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

هاتف: +971 4 6083629

البريد الإلكتروني: RanaAlb@mashreq.com