[دبي – الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت مجموعة الفطيم، إحدى أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعاً وتقدماً، عن مشاركتها في معرض "رؤية الإمارات للوظائف"، الملتقى الرائد في سوق العمل وتطوير المهارات والتواصل، والذي سيتم تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري 2023.

وستعرض المجموعة خلال مشاركتها في هذا الحدث مئات فرص العمل الموجهة حصرياً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت باستحداثها في قطاعاتها المتنوعة، بما في ذلك منافذ التجزئة وشركات السيارات والعقارات وغيرها، لتضمن من خلالها طيفاً واسعاً من المسارات الوظيفية لمواطني الدولة من الشباب والفتيات، خاصة فئة الخريجين الجدد.

وتدعو المجموعة المواطنين الإماراتيين الباحثين عن فرص عمل في بيئات تضمن تقدمهم وازدهارهم الوظيفي، الاستفادة من الفرص المتنوعة التي توفرها خلال نسخة هذا العام من المعرض. ويمكن للكوادر المواطنة الموهوبة تقديم طلباتهم للالتحاق بمختلف أقسام المجموعة، واكتشاف مجموعة من الأدوار التي تتوافق مع تطلعاتهم وخبراتهم.

وفي تعليقها على المشاركة في هذا المعرض، قالت السيدة ميرة عمر الفطيم، رئيسة مجلس الفطيم للتوطين: "نحن فخورون بالدور الريادي الذي تلعبه "مجموعة الفطيم" في سوق العمل الإماراتي كحاضنة لتطوير ورعاية المواهب المحلية الشابة، نسعى دوما لاستقطاب المواهب الوطنية الشابة الراغبة بالعمل في القطاع الخاص، وسنعمل دائماً على تنمية المواهب الوطنية الشابة من خلال تقديم الفرص التي تمكنهم من إبراز إبداعاتهم".

وأضافت: "سيكون جناح المجموعة على أتم استعداد لاستقبال الباحثين عن العمل، حيث قمنا بتوفير الفرق المخصصة لاستقطاب المواهب، والرد على استفساراتهم، وتقديم كافة المعلومات التي تساعدهم في معرفة المزيد عن الأدوار المتنوعة المتاحة، والحصول على الإرشادات المهمة التي تساعدهم على بناء وتطوير مسارات مهنية مجزية في مجموعة الفطيم".

وتتيح المجموعة لزوارها من الباحثين عن فرص العمل الانطلاق في الطريق الفوري للنجاح، بما في ذلك إجراء المقابلات وإمكانية التعيين الفوري في الوظائف المعروضة، إلى جانب التزامها بتسريع عملية توظيف المرشحين المؤهلين، تأكيداً على التزامها بنموهم وتقدمهم الوظيفي.

واعتماداً على إرثها ورؤيتها المستندة إلى القيم، تعتبر مجموعة الفطيم العلامة التجارية العائلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، كما تتمتع بمكانة مميزة، لجمعها بين التقاليد والتحول. وتلتزم بالتوطين على مدار ثلاثة عقود، تأكيداً على تفانيها في تمكين القوى العاملة المحلية، وتجسيد مكانتها كوجهة عمل مفضلة في المنطقة، والإسهام في رسم معالم مستقبل مشرق للدولة من خلال احتضان وتطوير الشباب الإماراتي ليكونوا قادة المستقبل.

ويأتي تنظيم معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023" مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين في دولة الإمارات. وتحرص المجموعة على التوافق مع أهداف الحكومة المتعلقة بتوطين المواهب والخبرات الإماراتية في القطاعين العام والخاص، والعمل على تحقيقها من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات الرسمية، وخاصة البرامج الصادرة عن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".

ويوفر المعرض للشركات الحكومية والخاصة فرصة متميزة للتواصل والتفاعل مع المواهب والخبرات الإماراتية الذين يسعون إلى تطوير مساراتهم المهنية والمساهمة في دعم مسيرة نجاح دولة الإمارات. ويعد المعرض منصة تحتفي بالمواهب الشابة، كما يوفر لهم الفرص المعرفية والدخول في نقاشات مع مسؤولي الموارد البشرية المشاركين في المعرض لتطوير خبراتهم على نحو يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث. وسيعمل أيضاً على دعم العديد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات لتحقيق أهداف التوطين لديها.

وسينظم المعرض هذا العام مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض الحية وورش العمل التفاعلية وغيرها العديد من الفرص للقاء والتواصل المباشر مع أصحاب العمل. وسيوفر العديد من الفرص التي تشجع الشباب على تطوير خبراتهم وتوسيع دائرة علاقاتهم وتوجيههم، وإتاحة الأدوات الضرورية لهم للارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى أفضل المستويات الممكنة.

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لمحة عن مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يوميًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.alfuttaim.com