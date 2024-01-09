أبوظبي: فازت شركة "أستيكو" المتخصصة في مجال إدارة العقارات، بجائزة "أفضل شركة استشارات لإدارة العقارات للعام" وذلك خلال حفل توزيع جوائز "القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية - دبي 2023" الذي أقيم مؤخراً في دبي. وجاء تكريم "أستيكو" تقديراً لخبرتها الشاملة ودورها المهم في تزويد العملاء بحلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الفريدة بدقة وفعالية.

وبهذه المناسبة، قال جون ألين، الرئيس التنفيذي لقسم الاستشارات والتقييمات العقارية في شركة "أستيكو": "يشرفنا الحصول على إحدى الجوائز الأخرى المرموقة من ’القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية‘، وذلك تقديراً لجهودنا للعام الثاني على التوالي. ويعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على تفاني ’أستيكو‘ في تحقيق التميز والابتكار وتوفير خدمة عملاء مميزة".

وأضاف: "ساهمت مجموعة خدمات الاستشارات والتقييمات العقارية المتنوعة التي نقدمها، بما في ذلك التقييمات التجارية / الرهن العقاري، والأبحاث والاستشارات، واستشارات البناء، في النمو المتميز لجميع الإدارات والشركة ككل. لقد شهدنا خلال العام الماضي زيادة غير مسبوقة في التقييمات السكنية، وفي الوقت نفسه حقق قسم البناء والاستشارات في الشركة إنجازات ملحوظة، بما في ذلك استكمال عمليات التدقيق الفني بقيمة تجاوزت مليار درهم للمؤسسات المالية، وأكثر من 20 مليار درهم في تقييمات تكاليف إعادة البناء. وتعكس هذه الإنجازات التزام الشركة بالتميز والثقة التي يضعها فيها عملاؤها".

وتُعتبر جوائز "القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية - دبي" مبادرة تهدف إلى تكريم الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تحقق نتائج متميزة في مجال إدارة المجمعات والمرافق والعقارات بشكل عام. وقد ضمت نسخة 2023 من الجوائز أكثر من 25 فئة، وجرى تقييم المشاركات فيها من قبل مجلس استشاري ضم أبرز رواد القطاع من حول العالم.

وكانت "أستيكو" قد فازت أيضاً بجائزة "أفضل شركة لإدارة العقارات للعام" في حفل توزيع جوائز "إدارة المرافق في الشرق الأوسط 2023". وجاء تكريم الشركة تقديراً لجهودها المستمرة في تقديم خدمات عقارية تتسم بالجودة العالية والاحترافية والقيمة المضافة، وذلك باستخدام خبرتها الدولية المعمقة وأحدث الأدوات والابتكارات التكنولوجية لتعزيز تجارب العملاء.

تعدّ "أستيكو"، التي تم إطلاقها عام 1985، إحدى شركات الخدمات العقارية الحائزة على الجوائز التي توفر أرقى الخدمات الاحترافية عالية الجودة ذات القيمة المتميزة وفقاً لأعلى مستويات الموثوقية والشفافية. وتجمع الشركة ما بين المعارف المحلية والخبرات العالمية، وتشتهر باستخدامها لأحدث الابتكارات والمعدات التقنية والتزامها بالشفافية والاستراتيجيات عالية الكفاءة والخبرات البشرية.

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حول "أستيكو":

تعد "استيكو" إحدى شركات الخدمات العقارية الإقليمية والعالمية الرائدة والحائزة على الجوائز. ومنذ تأسيسها في عام 1985، اكتسبت الشركة مكانة مرموقة تقديراً لحرصها المتواصل على تقديم أرقى الخدمات الاحترافية التي توفر للعملاء قيمة متميزة وفقاً لأعلى مستويات الموثوقية والشفافية. وتتمتع "أستيكو" بشهرة واسعة نظراً لدورها في العديد من المشاريع البارزة التي شكلت جزءاً رئيسياً من المعالم الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنيتها التحتية.

وتجمع "أستيكو" بين المعارف المحلية والخبرات العالمية، وتشتهر باستخدامها لأحدث الابتكارات والمعدات التقنية والتزامها بالشفافية والاستراتيجيات عالية الكفاءة والخبرات البشرية.

وعبر فريقها المتمرس في قطاع العقارات وحضوره الإقليمي لتلبية احتياجات عملاء الشركة، تفخر "أستيكو" بتمثيل عدد كبير من كبار الملاك والمطورين والمستثمرين في المنطقة.

وتقدم "أستيكو" لعملائها مجموعة واسعة من الخدمات والحلول بدءاً من المبيعات والتأجير، واستشارات العقارات، وإدارة العقارات، واستشارات وإدارة جمعيات الملاك؛ وإدارة النوادي الرياضية ومرافق أنماط الحياة؛ وصولاً إلى استشارات البناء والتقييمات العقارية وخدمات الامتياز. وتواصل الشركة تطبيق الحلول المبتكرة واستخدام أحدث التقنيات لتعزيز قيمة العقارات التي تديرها في كل واحدة من مراحل عمر العقار، وتوفير القيمة الملموسة لعملائها وإثراء تجاربهم.