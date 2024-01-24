مسقط: تتويجًا للتميز الذي حققه صحار الدولي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، حصد البنك جائزة "البنك الأكثر ابتكارًا في مجال الحلول الرقمية المتكاملة في سلطنة عُمان لعام 2023"، وذلك في حفل توزيع جوائز مجلة الاقتصاد العالمي الذي تم تنظيمه في دولة الامارات العربية المتحدة، ويعزز بدوره هذا التتويج مكانة صحار الدولي الرائدة في القطاع المصرفي لاسيما خلال المرحلة الحالية التي يشهد فيها القطاع العديد من التطورات السريعة، وهو ما يؤكد التزام البنك الراسخ بالاسهام تجاه مسيرة التحول الرقمي من خلال ارتكاز كافة عملياته واستراتيجياته حول الزبائن. وتأتي الجائزة تتويجًا لأحدث إصدارات صحار الدولي التي تتضمن مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية عبر تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، الأمر الذي يعد الأول من نوعه في السلطنة لتقديم تجربة مصرفية تتجاوز منظور الخدمات المصرفية التقليدية.

وحول هذا الإنجاز، علّق الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً، "يكمن أساس التحول الرقمي في استمرارية نهجنا الذي يرتكز على الابتكار، وذلك لتلبية متطلبات الزبائن وتجاوز توقعاتهم في عالمنا دائم التغير، حيث نحرص في صحار الدولي على تقديم تجربة متكاملة تتسم بالابتكار والتطور في كافة تفاصيلها. عليه نواصل مسيرتنا تجاه دعم الابتكار، ويأتي فوزنا بجائزة البنك الأكثر ابتكارًا في مجال الحلول الرقمية المتكاملة في سلطنة عُمان لعام 2023 تتويجًا لاستراتيجية صحار الدولي في مجال التحول الرقمي والتزامه بدعم أهداف رؤية عمان 2040."

وقد أقيم حفل توزيع الجوائز في فندق شانغريلا دبي، وهو حدث سنوي مرموق يكرّم أبرز المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات. بدوره يمضي صحار الدولي قدمًا في مسيرة التحول الرقمي من خلال إطلاق مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية عبر تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، وتندرج الخدمات التي تتناسب مع تطلعات الزبائن تحت مظلة 'عالمي' و 'أهدافي'، حيث توفر هذه الخدمات العديد من الخيارات مثل حجز تذاكر السفر، واتمام حجوزات الفنادق، وشراء بطاقات الهدايا.

من جانبه، علق الفاضل سجيل بشيرالدين، رئيس مجموعة الحلول الرقمية في صحار الدولي، قائلاً: "يسرنا حصد هذه الجائزة التي تتوج التزام صحار الدولي المستمر في مجال الابتكار في الحلول الرقمية التي توفر حلول رقمية متكاملة للزبائن، حيث يواصل البنك استثماره في الحلول الرقمية في مجالات واسعة النطاق، وذلك ترجمة للاهتمام الذي يوليه البنك تجاه الابتكار الذي يسهم بدوره في تعزيز مستوى رضا الزبائن والاستدامة في المشهد المصرفي دائم التغير."

ويترجم النهج الاستراتيجي الذي يمضي على نهجه صحار الدولي من خلال المجموعة المتكاملة من الخدمات الرقمية التي يوفرها لزبائنه من فئة الشركات والأفراد، بدءًا من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية وصولاً إلى منصة الخدمات المصرفية الموحدة عبر الإنترنت. ويعد إطلاق الخدمات المصرفية الرقمية شهادة على التزام صحار الدولي بدعم زبائنه في كل مرحلة من مراحل حياتهم، وتعزيز منظوم يمكن من خلاله الزبائن الازدهار والنمو باستدامة.

ومن خلال الخدمات التي تندرج تحت مظلات الحجوزات و المدفوعات و الأنشطة الترفيهية، يسعى صحار الدولي إلى تمكين الزبائن من إدارة أموالهم بكل سهولة. حيث تقدم خدمات "حجوزاتي" حلولاً مناسبة للزبائن لحجز تذاكر السفر باستخدام بطاقاتهم المصرفية عبرالتطبيق مباشرة بكل أمان وسهولة، بالإضافة إلى إمكانية استفادتهم من الباقات وعروض العطلات التي توفر تجربة سفر سلسة لهم. وفي الوقت نفسه، يمكن للزبائن أيضًا تعبئة رصيد الهاتف النقال دوليًا من خلال أكثر من 80 شركة اتصالات حول العالم باستخدام خدمات المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزبائن الراغبين في خوض تجارب الترفيه الاستفادة من الخدمات التي تندرج تحت مظلة "تجارب ترفيهية"، والذي يمكنهم من شراء بطاقات الهدايا من أي مكان وإهدائها لأي شخص، بما في ذلك المطاعم ومرافق التسوق التي تشمل أكثر من 500 علامة تجارية في جميع أنحاء العالم. كما يمكن لمستخدمي التطبيق إتمام الحجز لأكثر من 300 نشاط ترفيهي بما في ذلك المتنزهات الترفيهية والرحلات البحرية وغير ذلك الكثير من الأنشطة الترفيهية المتوفرة في 80 مدينة حول العالم.

بدوره يسعى صحار الدولي من خلال التطور الذي تشهده منتجاته وخدماته بشكل مستمر من تعزيز مكانته الرائدة في القطاع، فضلاً عن الاسهام في تقديم مستقبل أكثر ابتكارًا للخدمات المصرفية الرقمية، ووضع معايير جديدة في الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك من أجل ضمان تجربة مصرفية رقمية استثنائية لزبائنه.

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نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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