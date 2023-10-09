الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "نلتزم في شركة أكوا باور بمواجهة تحديات التغيُّر المناخي، ومواصلة البحث عن الحلول الأمثل لتعزيز ابتكارات الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، والدول الأخرى التي نتواجد بها، والاضطلاع بدورٍ قيادي في تحقيق الأهداف المرتبطة بحلول الطاقة النظيفة على صعيدٍ عالمي"

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أكوا باور، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، مشاركتها كراعٍ رسمي، في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 الذي تنظمه أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بإشراف من وزارة الطاقة السعودية، في مدينة الرياض، وذلك خلال الفترة ما بين 8 إلى 12 أكتوبر، 2023م.

وتأكيداً على التزامها بتوفير حلول الطاقة المستدامة؛ تسلط شركة أكوا باور الضوء على ما حققته من إنجازات على صعيد قيادة المساعي الهادفة إلى توفير الطاقة النظيفة، وتحلية المياه، وحلول الهيدروجين الأخضر في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا.

تعليقاً على ذلك، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "نفخر بمشاركتنا كراعٍ رسمي ضمن فئة الخضر في هذا المحفل العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في إطار مبادرة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). كما نلتزم في شركة أكوا باور بمواجهة تحديات التغيُّر المناخي، ومواصلة البحث عن الحلول الأمثل لتعزيز ابتكارات الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، والدول الأخرى التي نتواجد بها، والاضطلاع بدورٍ قيادي في تحقيق الأهداف المرتبطة بحلول الطاقة النظيفة على صعيدٍ عالمي".

ويشارك نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أكوا باور في عددٍ من جلسات النقاش رفيعة المستوى خلال هذا الحدث الذي يستمرّ لخمسة أيام. وسيكون من بين المتحدثين؛ ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي للشركة، ورعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وريهان بيج، رئيس الشؤون المؤسسية والاستراتيجية والاستدامة، بالإضافة إلى عبد الرحمن السم، المدير التنفيذي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما تستضيف شركة أكوا باور، جلسة حوارية يوم الإثنين الموافق في 9 أكتوبر الجاري، بعنوان "تسريع وتيرة العمل المناخي: نحو بناء مستقبل مستدام". وتهدف الجلسة إلى مناقشة الاستراتيجيات والسياسات والتقنيات المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق تقدّم سريع وملحوظ على صعيد مواجهة تحديات التغير المناخي، والتحوّل نحو الطاقة المتجدّدة، وتعزيز فعالية الطاقة، وتبنّي ممارسات الاقتصاد الدائري القائم على خفض انبعاثات الكربون وتحقيق الاستدامة على نطاق واسع.

يذكر أن أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حيث سيسهم في توفير معلومات قيّمة تصبّ في إثراء التقييم العالمي المرتقب للوقوف على التقدّم المحرز على صعيد أهداف اتفاق باريس للمناخ.

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حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 75 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 297.75 مليار ريال سعودي (79.4 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 50.4 جيجاوات من الكهرباء و7.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

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