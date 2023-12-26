تكريماً لجهودهِ في قطاع الصيرفة الإسلامية

تجسيداً لنجاحاته ومساهماته الفاعلة في قطاع التمويل الإسلامي، توِّج بنك نزوى - البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان - مؤخرًا بجائزة "أفضل بنك إسلامي للعام" وذلك خلال حفل جوائز منتدى الصيرفة والتمويل الإسلامي، تسلم الجائزة نيابة عن البنك الفاضل سالم المحاربي، الرئيس المالي ببنك نزوى.

واستضافت مجلة عالم الاقتصاد - مجلة الأعمال الرائدة في البلاد - هذا الحدث بحضور سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، كما شهد الحدث حضور عدد من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار وأبرز القادة في قطاع التمويل الإسلامي.

وتعليقًا على فوز البنك بالجائزة، قال الفاضل سالم المحاربي: "سُعداء بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة التي تعكس جهود البنك المستمرة لوضع معايير جديدة للمضي قدماً في قطاع التمويل الإسلامي والتزامه الدائم بتعزيزه. وتعد هذه الجائزة بمثابة حافز لنا لمواصلة مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، بما في ذلك ابتكار خدمات ذات جودة عالية، وإعطاء الأولوية للتحول الرقمي، وخلق الوعي حول الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز جودة خدمة العملاء لضمان حفاظ البنك على مكانته الرائدة باعتباره البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان".

ومن أبرز أحداث المنتدى العرض الذي قدمه الفاضل سالم المحاربي، حيث سلط من خلاله الضوء على أداء قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان خلال العقد الماضي والجهود الحثيثة التي يبذلها بنك نزوى للمساهمة في ازدهار وتطوير القطاع، كما ركّزت كلمته على أهمية اعتماد سياسات الاستدامة في مشهد التمويل الإسلامي بالإضافة إلى تحديده لقطاعات الاستثمار الرئيسية التي ستستفيد من التمويل المستدام المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

و شهد الحدث أيضًا مشاركة الفاضل سيف الرواحي، مساعد مدير عام الاستثمار والخزينة والخدمات المصرفية الحكومية وتمويل المشاريع في بنك نزوى، في الحلقة النقاشية بعنوان "التمويل الإسلامي في عصر التحول الرقمي: رؤى لتحقيق التنمية المستدامة"، وتناولت الجلسة الحديث عن أهمية مواكبة التطورات الرقمية في الصناعة المصرفية لتوفير تجربة مصرفية سلسة وسهلة للعملاء، وبالتالي المساهمة في تقدم القطاع ودفع عجلة النمو على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

خلال العام الماضي، تم تكريم بنك نزوى بمجموعة من الجوائز، أبرزها حصوله على جائزة "أقوى بنك إسلامي" في حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد ۲۰۲۳، و"أفضل بنك في فئة البنوك المتوسطة"، وجائزة "الريادة في الخدمات المصرفية الإسلامية المبتكرة" في قمة العصر الجديد للصيرفة، وغيرها من الجوائز. وتعد هذه الجوائز بمثابة شهادة على مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي في البلاد نظير مساهمة البنك بتقديم الحلول التمويلية لعملائه، كما تجسد سمعته كرائدٍ في دفع عجلة التقدم والابتكار في هذا القطاع.

ولا يؤكد تتويج بنك نزوى بهذه الجائزة على جهوده الفاعلة والمتواصلة للبقاء في الطليعة فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على التزامه الراسخ بوضع معايير جديدة لتنويع محفظة منتجاته وتحسين جودة خدماته، لتلبية احتياجات عملائه المختلفة، علاوة على ذلك، فإن مشاركة البنك في مثل هذه الفعاليات ما هو إلا دليل على تفاني البنك ودوره الفاعل بأن يكون مثالاً يحتذى به في دفع عجلة التغيير، وقيادة القطاع إلى آفاق جديدة رحبة و واعدة من خلال تبني استراتيجيات نمو شاملة.

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- انتهى -