عرضت تقنياتها الخضراء ومشروعيّ حيّان والممشى بالشارقة كأمثلة مستدامة بيئياً

الشارقة الإمارات العربية المتحدة، اختتمت مجموعة ألِف بنجاح مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2023، الذي انعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023، في مركز دبي التجاري العالمي.

وحققت مجموعة ألِف، أصداءً إيجابية ومكانةً متقدمة عززت من التزامها بصناعة المستقبل المستدام، حيث عرضت للزوّار في الجناح المخصص، مجموعة من الأمثلة المشرقة للحياة الواعية بيئياً، مثل التقنيات الخضراء والذكية التي تنفذها في محفظة مشاريعها العقارية، كمشروعيّ حيّان والممشى بالشارقة.

كما شارك جمال الشاويش، الرئيس التنفيذي للمبيعات في مجموعة ألِف، في حلقة نقاشية بعنوان "تحديات الاستدامة في الأسواق العقارية والتطورات العقارية الحضرية".

وقال الشاويش: "شاركت مجموعة ألِف في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، لهذا العام، وقدّمت رؤى حول مستقبل التنمية الحضرية المستدامة. نحن نؤمن بأن المطورين العقاريين، يتحملون مسؤولية كبيرة بتعزيز الاستدامة في القطاع العقاري، وخلق مجتمعات معتمدة على تعزيز نماذج الأعمال الصديقة للبيئة، وموفرة للطاقة وجاهزة للمستقبل".

وأضاف: "نلتزم في مجموعة ألِف بتعزيز أسلوب حياة أكثر وعياً بالبيئة للأجيال القادمة، في إطار تحسين عالمنا، كما نبحث باستمرار فرصاً للمشاركة والتعاون في المعارض الدولية، مثل "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2023".

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نبذة عن مجموعة ألِف:

تعدّ مجموعة "ألِف" التي أسّسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، اليوم، دليلاً على استمرار مآثره الرائدة في مجال توفير تجارب أسلوب الحياة. وتعمل المجموعة من مركزها بالشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في إنشاء مكانة ريادية لها في إنشاء مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة متميزة. وترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وبفضل حضورها القوي الذي يعكس قاعدة أصولها الثابتة، والبالغة 10 مليارات درهم إماراتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يدفع التقدم في مبادرات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء، وتكتمل هذه التطورات بتفاني المجموعة في بناء مجتمعات سكنية عالية الجودة والرفاهية.

للحصول على لمحة شاملة عن منجزات مجموعة "ألِف"، والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، يرجى زيارة موقعنا على جوجل: www.alefgroup.ae

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