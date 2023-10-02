إصدار راديو "هيتيرا" اللاسلكي ثنائي الاتجاه والمقاوم للانفجار يتزامن مع التوقعات الإيجابية لقطاع النفط والغاز في المنطقة

"هيتيرا" تحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لإنشاء مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في دبي

تستعرض شركة "هيتيرا كوميونيكيشنز" (Hytera Communications)، المزود العالمي الرائد لتقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، الجيل الجديد من أجهزة الراديو والهواتف الذكية ثنائية الاتجاه والآمنة جوهرياً خلال معرض جيتكس 2023، أحد أكبر الأحداث التقنية الإقليمية، والمقرر إقامته في دبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023. وتغطي محفظة منتجاتها المقاومة للانفجار، والتي من المقرر إطلاقها خلال هذا الحدث، جميع بروتوكولات الأجهزة والتقنيات الراديوية ثنائية الاتجاه المستخدمة على نطاقٍ واسع في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، بما في ذلك راديو الاتصال الأرضي المباشر (TETRA) والراديو الرقمي المتنقل (DMR) والأجهزة بنظام الضغط للتحدُّث (PTToC or PoC). وتعد "هيتيرا" بذلك المزود الوحيد عالمياً الذي يقدم هذه المجموعة المتنوعة من أجهزة الاتصالات الآمنة جوهرياً.

وتمتاز الأجهزة الآمنة جوهرياً بكونها مصممةً للاستخدام في أماكن تواجد غاز قابل للانفجار وغبار قابل للاحتراق، مثل مصافي النفط وخطوط الأنابيب والمصانع الكيميائية ومواقع التعدين، حيث تكتسب السيطرة على الحرارة الإلكترونية أو الشرارة أهمية كبيرة في منع الحوادث. وتعد أجهزة الراديو والهواتف الذكية ثنائية الاتجاه من "هيتيرا" بما في ذلك PNC460U HP79XEx PT89XEx، والتي سيتم إطلاقها خلال معرض حيتكس، أجهزةً معتمدة للاستخدام في المواقف الخطرة.

وتتيح الأجهزة الثلاثة خصائص مقاومة للانفجار، وتختلف هذه الخصائص من جهازٍ لآخر حيث البروتوكولات ومجموعات الميزات والسيناريوهات الأكثر قابلية للتطبيق. ويوفر هذا التنوع للسوق والمستخدمين خيارات متعددة لتلبية مُختلف متطلباتهم. ويرسي جهاز PNC460U معايير جديدة للهواتف الذكية ذات الحماية المعززة والتي تعمل بنظام Android 12. وتتضمن هذه الأجهزة مفتاح مخصص للدفع للتحدث (PTT) لبدء مكالمات صوتية جماعية فورية. ويجمع هذا الجهاز بين الهواتف الذكية وأجهزة راديو PoC. وتعتبر أجهزة PT89XEx (بروتوكول TETRA) وأجهزة HP79Xex (بروتوكول DMR) الخيارات الاحترافية الرائدة لأجهزة الراديو ثنائية الاتجاه القابلة الاستخدام في البيئات الخطرة. كما تساعد ميزة إلغاء الضوضاء القائمة على الذكاء الاصطناعي في هذه الأجهزة على تمييز الصوت البشري بسرعة رغم الضجيج، ما يمكّن المستخدمين من إجراء مكالمات مسموعة في مواقع العمل المعقدة.

وقال ستانلي سونغ، نائب المدير العام لشركة "هيتيرا": في الذكرى السنوية العاشرة لافتتاح مقرنا الإقليمي في الشرق الأوسط، يسعدنا المشاركة في معرض جيتكس 2023، وعرض مجموعتنا المبتكرة من المنتجات الكفيلة بإحداث نقلةٍ شاملة في الاتصالات عبر العديد من القطاعات في المنطقة. وننظر بثقة حيال اقتصاد المنطقة، وسنواصل تقديم منتجات جديدة ومبتكرة، مثل الهواتف الذكية الآمنة جوهرياً وأجهزة الراديو ثنائية الاتجاه. ونفخر بتقديم حلول تعزز السلامة والكفاءة في أماكن العمل، وتسهم في تمكين القوى العاملة من التواصل والتعاون بسلاسة".

وتستعرض منصة الشركة (المنصة رقم H20-A20) في معرض جيتكس أيضاً مجموعة شاملة من حلول الاتصالات والإرسال، تشمل كلاً من راديو النطاق الضيق Professional Mobile Radio (PMR) وراديو النطاق العريض LTE، بالإضافة إلى الإصدار الأحدث من الكاميرات القابلة للارتداء وحلول إدارة الأدلة.

وتسعى الشركة إلى الاستفادة من المنصة العالمية التي يتيحها معرض جيتكس 2023 لتعزيز التواصل المباشر مع المستخدمين النهائيين، والاستماع إلى أفكارهم واستكشاف آفاق جديدة لنمو الأعمال. كما تجسد مشاركة "هيتيرا" في المعرض التزامها بالمضي قُدُماً في توسيع شبكة شركائها في جميع أنحاء المنطقة.

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نبذة عن "هيتيرا"

تعد شركة "هيتيرا كوميونيكيشنز" Hytera Communications (المُدرجة في بورصة شنزن بالرقم 002583) مزوداً عالمياً رائداً لتقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية. وتتيح الشركة اتصالاً أسرع وأكثر أماناً وتنوعاً للأفراد والمؤسسات ضمن القطاعات التي يكتسب فيها الاتصال أهميةً حيوية، عبر منظومات الاتصال بالصوت والفيديو والبيانات. وتستهدف الشركة جعل العالم أكثر أماناً من خلال تمكين عملائها وتعزيز كفاءة العمليات اليومية والاستجابة للطوارئ. للمزيد، يرجى زيارة https://www.hytera.com/en/home.html.