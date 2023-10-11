الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت كلاود بوكس تكنولوجيز، الشركة المختصة بخدمات تقنية المعلومات، عن مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2023. وبصفتها مزود حلول من فئة تيتانيوم لشركة ديل، تركّز الشركة على المجموعة الواسعة من منتجاتها المخصصة للبنية السحابية الهجينة والمتعددة والعامة، إلى جانب تسليط الضوء على خدمات الأمن السيبراني المتعلقة بأمن النقاط النهائية والشبكات والحلول السحابية. وتستعرض كلاود بوكس تكنولوجيز كذلك مركزها لعمليات الأمن، والذي أطلقته لتزويد العملاء بخدمات الرصد والأمن على مدار الساعة.

وفي هذا السياق قال رانجيث كايبادا، المدير التنفيذي لشركة كلاود بوكس تكنولوجيز: "نركّز بشكل كبير على كيفية تقديم أنفسنا خلال جيتكس جلوبال، فنحن ندرك تمامًا مدى أهمية تلك الفعالية العالمية لمنطقتنا. وتساعدنا الفعالية في عرض خدماتنا وحلولنا أمام جمهور واسع، إلى جانب تمكيننا من جمع البيانات التي تتيح لنا مواصلة التطور واتخاذ القرارات الصائبة، كما تتيح لنا الفرصة للقاء العملاء والشركاء والمستثمرين الحاليين والمحتملين."

يذكر أن كلاود بوكس تكنولوجيز افتتحت مركز عمليات الأمن الجديد لتوفر للعملاء شراكة تمنحهم حلولًا متكاملة وتبرز مدى أهمية تلبية الاحتياجات الملحّة للعملاء وللقطاع. وتتجلى أهمية ذلك بوضوح عندما تستثمر الحكومات والشركات مبالغ ضخمة لحماية أصولها الرقمية، بينما تمنح العملاء والمستخدمين الثقة – وبخاصة في حال وجود الروابط الرقمية المستمرة والتزايد الكبير في أعداد التهديدات السيبرانية.

يتواجد كبار المسؤولين التنفيذيين لدى كلاود بوكس تكنولوجيز في الجناح A1 بالقاعة 6 في جيتكس جلوبال، ليتحدثوا إلى العملاء ويساعدوهم فيما يخص استفساراتهم المتعلقة بخدمات تقنية المعلومات.

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