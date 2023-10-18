الدوحة، قطر: في إطار التزامها بتطوير التجارب الرقمية، أعلنت "أريدُ" قطر عن إطلاق ميزة جديدة كلياً تتيح للزوار الأجانب شراء شرائح الخطوط الإلكترونية أو الاعتيادية عبر الإنترنت من خلال تأكيد هويتهم باستخدام جواز سفرهم. وسيتم إنشاء رمز (QR) سهل الاستخدام لشريحة (eSIM) بمجرد تقديم الطلب وتفعيلها بمجرد اتصال العميل بشبكة "أريدُ"، كما سيتم توصيل شرائح (SIM) الاعتيادية إلى أي مكان من اختيار العملاء في قطر.

وبناءً على النجاح الذي لاقته مبادرة "أريدُ" لكأس العالم FIFA قطر 2022™، والتي سهّلت على الزوار شراء شرائح الخطوط عبر الإنترنت باستخدام بطاقة هيّا، فإن هذه الميزة الجديدة توفر حلاً رقمياً أكثر أماناً وشمولاً لشراء خدمات الهاتف المحمول باستخدام وثائق جواز السفر.

ومع تواصل فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة يوماً بعد يوم، تدعو "أريدُ" جميع الزوار للاستفادة من هذا الحل المتطور، ما يعِد بتجربة رقمية تجمع بين السلاسة والسرعة والأمان. وتؤكد هذه المبادرة حرص "أريدُ" على تحقيق التقدم في قطاع الخدمات الرقمية، كما تسلِّط الضوء على التزامها الراسخ تجاه تطلعات قطر الأوسع نحو مستقبل مستدام قائم على التكنولوجيا.

#بياناتشركات

- انتهى -

معلومات عن "أريدُ"

تعد "أريدُ" شركة اتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات. وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عملائها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.