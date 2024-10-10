يسهم بنك البركة مصر في دفع عجلة التنمية المستدامة مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية

يواصل البنك مسيرته لترسيخ مبادئ الاستدامة من خلال تنفيذ استراتيجيته الممتدة من 2023 إلى 2025

يعمل البنك على تعزيز الشمول المالي من خلال دعم رواد الأعمال، خاصة النساء في المجتمعات الريفية المهمشة

القاهرة،أعلن بنك البركة مصر عن إصدار تقرير الاستدامة الأول لعام 2023، في خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك المستمر بتطبيق معايير الاستدامة العالمية. يستعرض التقرير جهود البنك الرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو المالي والتأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة، والذي تم إعداده بدعم من مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

يركز التقرير على تقديم رؤية شاملة حول التزام بنك البركة مصر بتعزيز الاستدامة عبر عدة محاور، بما في ذلك التمويل المستدام، والحوكمة الرشيدة، والممارسات البيئية المسؤولة. حيث يؤكد البنك على أهمية تمكين الفئات المجتمعية المهمشة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على القطاعات الأساسية مثل الطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية.

معلقًا في هذا الإطار، قال الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر: "إن تعميق التزامنا بالاستدامة وتوسيع نطاق التمويل المسؤول يعكس رؤيتنا التي تتجاوز الأهداف المالية، حيث نسعى أيضًا للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية." كما أضاف: "بالنظر إلى المستقبل، يواصل بنك البركة مصر مسيرته لترسيخ مبادئ الاستدامة من خلال تنفيذ استراتيجيته الممتدة من 2023 إلى 2025. حيث سيظل البنك ملتزمًا بالتحول الرقمي، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة."

في تقريره الأول، يؤكد بنك البركة مصر على تبني سياسة تمويل مستدامة تهدف إلى تعزيز دوره كقوة دافعة للتنمية، هذا بالإضافة إلى تبنيه نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS). حيث يلتزم بنك البركة مصر بتقليل تأثيراته البيئية من خلال تحسين إدارة الموارد وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، مما يساهم بدوره في مواجهة التحديات البيئية العالمية. وبالتوازي مع ذلك، يلتزم البنك بتعزيز الحوكمة الرشيدة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية لضمان الشفافية والمساءلة في جميع عملياته، مع تحسين التدابير الأمنية لحماية البيانات لمواكبة التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني.

والتزامًا من بنك البركة مصر بتعزيز بيئة عمل شاملة تدعم التنوع وتوفر فرصًا متكافئة للجميع، يقدم البنك برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الموظفين وتحفيزهم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك. بالإضافة إلى ذلك، يلعب بنك البركة مصر دورًا رياديًا في دعم الشمول المالي من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تستهدف رواد الأعمال، خاصة النساء في المجتمعات الريفية والمهمشة، مما يؤكد التزامه بتمكين جميع فئات المجتمع ودعم النمو الاقتصادي الشامل.

الجدير بالذكر أن تقرير الاستدامة يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، مثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB)، إلى جانب مجموعة عمل الإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، مما يعكس التزام البنك بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة على الصعيد العالمي.

عن بنك البركة مصر:

بنك البركة مصر هو أحد الروافد التابعة لمجموعة البركة التي تتخذ البحرين مقراً لها. تتمتع المجموعة بحضور جغرافي واسع في شكل وحدات مصرفية فرعية ومكاتب تمثيلية في 3 قارات (13 دولة)، والتي بدورها تقدم خدماتها في أكثر من 600 فرع.

يعمل بنك البركة في مصر منذ أكثر من 40 عامًا ولديه شبكة فروع تبلغ 36 فرعاً تغطي القاهرة والإسكندرية والدلتا والصعيد. يستهدف البنك التوسع الجغرافي من خلال زيادة عدد الفروع في معظم محافظات الجمهورية بنهاية عام 2025.

يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد والشركات والاستثمارات التي يتم تطبيقها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مراجعة جميع عمليات البنك ومعاملاته من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة. ويقدم البنك التمويل المباشر للأفراد وللشركات والمؤسسات ذات الجدارة المرتفعة وأيضاً يشترك في التمويلات المشتركة للمشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتى توفر فرص عمل كبيرة.

وقد حصل بنك البركة مصر على عدة جوائز دولية، كان آخرها جائزة "أفضل تمويل مشترك للتكنولوجيا والاتصالات" وجائزة "أفضل إعادة هيكلة في أفريقيا" من EMEA Finance Magazine ، وجائزة "البنك الأسرع نمواً في التحول الرقمي في مصر" و"البنك الأسرع نمواً" من International Finance Awards لعام 2024، بالإضافة للعديد من الجوائز الدولية المرموقة في عام 2023 و2022 وقد تم إضافة البنك في قائمة فوربس لأفضل 50 شركة في مصر في عام 2022 و2023 و2024 على التوالي.

-انتهى-

#بياناتشركات