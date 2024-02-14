• ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 138% على أساس سنوي

• ارتفعت الإيرادات بنسبة 41% والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 93% على أساس سنوي

• يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 477 مليون درهم إماراتي (130 مليون دولار أمريكي)، أي ما يعادل 6.45 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2023

• تواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها للنمو وتحقيق النقلة النوعية



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ADNOCLS" ورقم التعريف الدولي "AEE01268A239"، اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية 2023.



حققت "أدنوك للإمداد والخدمات"، على أساس سنوي، صافي أرباح بقيمة 2,277 مليون درهم إماراتي (620 مليون دولار أمريكي)، أو 0.29 درهم إماراتي (0.08 دولار أمريكي) للسهم الواحد. ويُمثل ذلك زيادة بنسبة 138% على أساس سنوي مقارنة بصافي ربح قدره 959 مليون درهم إماراتي (261 مليون دولار أمريكي) في عام 2022. وبلغت إيرادات الشركة 10,118 مليون درهم إماراتي (2,755 مليون دولار أمريكي) في عام 2023، مسجّلةً زيادة بنسبة 41% مقارنة بعام 2022. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 93% على أساس سنوي لتصل إلى 3,217 مليون درهم إماراتي (876 مليون دولار أمريكي)، وذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل عبر جميع قطاعات الأعمال. ويعود ذلك إلى توسّع هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 نقاط مئوية إلى 32% في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والناتج بشكل أساسي عن النموّ في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة، فضلاً عن استمرار الأداء القوي في قطاعي الشحن والخدمات البحرية.



على أساس ربع سنوي، ارتفع صافي الربح بنسبة 89% على أساس سنوي ليصل إلى 606 مليون درهم إماراتي (165 مليون دولار أمريكي). كما ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الرابع بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 3,041 مليون درهم إماراتي (828 مليون دولار أمريكي) مدفوعة بشكل رئيسي بالزخم المتواصل في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع بنسبة 43% على أساس سنوي لتبلغ 889 مليون درهم إماراتي (242 مليون دولار أمريكي).



وتعليقاً على نتائج الشركة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": " حققت "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال عام 2023، وهو عامنا الأول كشركة مدرجة في البورصة، إنجازات كبيرة إذ ارتفع سعر سهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 91%، ضاعفنا نسبياً الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وحققنا زيادة بنسبة 138٪ في صافي الأرباح. كما ستتيح ميزانيتنا العمومية ووضعنا النقدي القوي الانطلاق نحو استكشاف فرص نموّ جديدة ويعزز التزامنا بتقديم عوائد مجزية للمساهمين. نحن على ثقة بتوجهاتنا على المدى المتوسط وإمكانيتنا لتعزيز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة."



الأداء المالي في السنة المالية 2023 بحسب القطاع

سجّل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى 6,386 مليون درهم إماراتي (1,739 مليون دولار أمريكي). ويعود هذا الأداء الاستثنائي إلى النموّ المستمر في الإيرادات والهوامش في الأعمال الأساسية، والاستحواذ الناجح على شركة "زاخر مارين انترناشونال"، والأنشطة التجارية الجديدة مثل الهندسة والمشتريات والبناء. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 225% على أساس سنوي لتصل إلى 1,954 مليون درهم إماراتي (532 مليون دولار أمريكي) في حين توسّع هامشها ليبلغ 31% (هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2022 هو 18%).



وسجّل قطاع الشحن انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 3,081 مليون درهم إماراتي (839 مليون دولار أمريكي). ومع ذلك، ساهمت أسعار الإيجار القوية لناقلات النفط والغاز في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16% على أساس سنوي لتبلغ 1,179 مليون درهم إماراتي (321 مليون دولار أمريكي)، وتوسيع هامش هذه الأرباح بنسبة 6 نقاط مئوية لتصل إلى 38%.



من جهة أخرى، سجل قطاع الخدمات البحرية نمواً في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 650 مليون درهم إماراتي (177 مليون دولار أمريكي). وقد أدى ذلك إلى تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 147 مليون درهم إماراتي (40 مليون دولار أمريكي)، أي بزيادة وقدرها 47% على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع حجم عمليات الموانئ البترولية.



واصلت "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال عام 2023 تنفيذ استراتيجيتها للنمو وتحقيق النقلة النوعية. ففي الربع الرابع، استلمت الشركة ناقلة نفط خام عملاقة جديدة ليصل عدد الناقلات التي تم استلامها في عام 2023 إلى أربع ناقلات نفط خام عملاقة. وتتميز هذه الناقلات بمحرّكات تعمل بالوقود المزدوج والقادرة على استخدام الغاز الطبيعي المسال كونه وقود انتقالي، بهدف تحسين الكفاءة والأداء البيئي لأسطولها، لا سيما وأنّ الشركة تواصل دعم هدف مجموعة أدنوك المتمثل بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 .



وفي الربع الثالث من عام 2023، استلمت الشركة ثماني منصات إسناد بحرية ذاتية الرفع والحركة، التي تتضمن ست منصات مملوكة ومنصتين مستأجرتين. وبهذا، يرتفع حجم هذا الاسطول بنسبة 25% مع ارتفاع عدد المنصات التي تملكها وتشغلها "أدنوك للإمداد والخدمات" من 31 إلى 39 منصة. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز حضور الشركة ومكانتها كشركة مالكة ومُشغلة لأكبر أسطول منصات إسناد بحرية ذاتية الرفع والحركة في العالم.



وفي الربع الثاني من عام 2023، دخلت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" سوق الهندسة والمشتريات والبناء حصلت على عقد بقيمة 3,581 مليون درهم إماراتي (975 مليون دولار أمريكي) لتنفيذ عمليات التجريف واستصلاح الأراضي وبناء المنشآت البحرية لجزيرة اصطناعية في حقل زاكوم السفلي. وقد شكّل الحصول على هذا العقد خطوة بارزة في تنفيذ استراتيجية الشركة الرامية إلى استكشاف فرص النموّ الجديدة.



توزيع الأرباح النقدية

تظل شركة أدنوك للإمداد والخدمات ملتزمة بتحقيق نموّ مستدام ومربح وعوائد مجزية للمساهمين. وتماشيًا مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة، فقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 477 مليون درهم إماراتي (130 مليون دولار أمريكي)، أي ما يعادل 6.45 فلس للسهم الواحد، عن النصف الثاني من عام 2023. وسيتم رفع هذه التوصية للحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح للربع الثاني والنصف الثاني من عام 2023 إلى 716 مليون درهم إماراتي (195 مليون دولار أمريكي)، أي ما يعادل 9.68 فلس للسهم الواحد، بمجرد الحصول على موافقة المساهمين. وقد سُدّدت الأرباح البالغة 239 مليون درهم إماراتي (65 مليون دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2023 في نوفمبر 2023. ومن المتوقع سداد أرباح النصف الثاني من عام 2023 في الربع الثاني من عام 2024، بعد الحصول على موافقة المساهمين. وبموجب سياسة توزيع الأرباح التدريجية التي وافق عليها مجلس الإدارة، تهدف الشركة إلى زيادة الأرباح السنوية بنسبة 5% على الأقل على المدى المتوسط، مع الاستناد إلى الأرباح السنوية لعام 2023 (955 مليون درهم إماراتي أو 260 مليون دولار أمريكي). وستتم مراجعة سياسة توزيع الأرباح هذه بشكل منتظم مع مراعاة فرص النمو ذات القيمة المتراكمة.



وفي إطار التزام الشركة بتقليل كثافة الكربون في أسطول الشحن، فقد حصلت غالبية ناقلات النفط العملاقة التي تعمل بالوقود المزدوج مؤخرًا على تصنيف A لمؤشر كثافة الكربون. وبتفويض من المنظمة البحرية الدولية(IMO) دخل تصنيف مؤشر كثافة الكربون (CII) حيّز التنفيذ في 1 يناير 2023 مع تعيين التصنيفات من A إلىE، حيث يجسّد تحقيق أعلى التصنيفات الممكنة التزام أحدث ناقلات الشركة بالمعايير البيئية، وتميّز الوسائل التشغيلية التي تستخدمها لضمان تقليل كثافة الكربون الناجم عن عمليات الشحن.

نظرة مستقبلية

تؤكد الشركة التزامها بالأهداف المتوسطة المدى التالية:

• الإيرادات الموحدة: تستهدف في عام 2024 تحقيق نمو مرتفع نسبيا (ذي خانتين). وتستهدف تحقيق نمو متوسط إلى مرتفع، في نطاق خانة واحدة، على أساس سنوي على المدى المتوسط.

• الأرباح الموحدة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: تستهدف متوسط نمو منخفض نسبياً (ذي خانتين) على المدى المتوسط.

• هيكل رأس المال: تستهدف إلى موازنة الدين/الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس معادلة 2.5 - 2.0 x على المدى المتوسط.

#بياناتشركات

-انتهى-

ADNOC Media Hub link for visual assets - https://www.adnocmediahub.ae/transfer/ab89bfdb86b08b38aca0c743c44b34d987a7c252d8192c4df37b1f02bbf9cd4c

نبذة عن أدنوك للإمداد والخدمات

أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق (الرمزISIN AEE01268A239 ADNOCLS /)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة ومقرّها أبوظبي. تعمل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال وحدات أعمالها الثلاث، وهي الخدمات اللوجستية والشحن والخدمات البحرية المتكاملة، من أجل توفير منتجات الطاقة لأكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة.



لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.adnocls.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر media@adnocls.ae

للاستفسارات الخاصة بالمستثمرين، يرجى التواصل عبر IR@adnocls.ae





