دعم أكثر من 14,800 بحريني و4,000 مؤسسة خلال العام الجاري

ومناقشة البرامج المطورة التي تعزز من جعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل

عقد مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" اجتماعه الدوري الثالث لسنة 2023، وذلك للوقوف على أبرز النتائج التي تحققت منذ مطلع هذا العام، ومراجعة الإنجازات وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية.

وخلال الاجتماع أكّد معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" على حرص "تمكين" المستمر على تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في جعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل و ما تقوم به كافة الجهات بالحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في العمل بروح فريق البحرين الواحد لتأمين البيئة الداعمة للتدريب والتطوير للبحرينيين لدخول سوق العمل بوظائف نوعية و ريادة الأعمال. وأضاف معاليه أن العمل جاري بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة لتدشين باقة من البرامج المطورة لصالح المواطنين بسوق العمل.

مضيفًا أنّ التوجهات للبرامج المطورة التي تمت مناقشتها في الاجتماع تؤكد على دور "تمكين" الرئيسي في ترسيخ مكانة الكوادر الوطنية كخيار أمثل للتوظيف في سوق العمل، وتعزيز تنافسيتهم محليًا ودوليًا. حيث تم تقديم عرض يشمل البرامج والمبادرات التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة والتي تهدف إلى دعم التوظيف والتطور الوظيفي للبحرينيين.

من جانبها صرّحت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنه ومنذ مطلع العام الجاري، دعمت "تمكين" أكثر من 7,700 فرصة للتوظيف إلى جانب أكثر من 7,100 فرصة للتدريب من خلال البرامج والمبادرات المختلفة، إلى جانب دعم أكثر من 4,000 مؤسسة. مؤكدةً أن النتائج تسير وفقًا لمؤشرات الأداء التي تم وضعها للعام الجاري.

وقد شهد العام الجاري تدريب عدد من البحرينيين ضمن الشراكات التدريبية القائمة لتطوير الأفراد والتي تم خلالها توفير أكثر من 1,500 فرصة تدريبية في مجال تقنية المعلومات والتي شملت هندسة البرمجيات، وعلم البيانات، وتطوير تطبيقات iOS والنمذجة ثلاثية الأبعاد، وتطوير الألعاب وغيرها، كما بلغت نسبة المخرجات الإيجابية لهذه البرامج 63%، والتي تشمل حصول الخريجين من هذه البرامج على وظائف في سوق العمل أو ساهم التدريب في تطورهم الوظيفي أو بدء مشاريعهم في ريادة الأعمال.

وأما فيما يتعلق بمبادرات دعم المؤسسات وريادة الأعمال، فقد تم عقد 6 نسخ من جولات ستارت أب بحرين، والتي تسهم في توفير فرص استثمارية للمؤسسات الناشئة وتسليط الضوء عليها من خلال عرضها على لجنة من المقيمين من ذوي الخبرة والمستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب تتويج المؤسسات الفائزة خلال كل جولة.

كما تم إطلاق النسخة الثانية من برنامج الرواد الشباب "مشروعي 2.0"، والذي يأتي انسجامًا مع جهود "تمكين" الأخرى في تشجيع الشباب البحريني من ذوي الفكر الريادي على اتخاذ خطواتهم القادمة نحو عالم الريادة وإطلاق مشاريعهم بالاستفادة من البرامج التوجيهية والإرشادية خلال فترة البرنامج.

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