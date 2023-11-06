الدوحة – قطر: استمرارًا لالتزامها بجعل الاستدامة كأولوية، كشفت جي دبليو سي عن التزامها من خلال شراكة استراتيجية للنسخة الثامنة من أسبوع قطر للاستدامة (QSW)، الذي ينظمه مركز إيرثنا ومن المقرر أن يستمر في الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر 2023. منصة فريدة من نوعها للترويج لرؤية دولة قطر الوطنية ولعرض التقدم الذي حققته الدولة في مجال الاستدامة.

ويعزز أسبوع قطر للاستدامة أيضاً مشاركة المجتمع مع أصحاب المصلحة المعنيين لدعم هذه الرؤية. كجزء من هذا الأسبوع، ستستضيف GWC النسخة الثالثة من منتدى GWC الذي سيعقد في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 2023. وستستضيف الشركة عددًا من الأنشطة بما في ذلك تنظيف الشواطئ ومشاريع الزراعة التعاونية وتصميم المناظر الطبيعية مع طلاب من مدارس مختلفة في المنطقة العائلية في إكسبو الدوحة 2023.

"نحن فخورون جدًا بقيادة الصناعة في تقديم حلول لوجستية وسلسلة توريد مستدامة لقاعدة عملائنا المتنوعة. تعتبر حماية البيئة شاغلًا بالغ الأهمية، وفي GWC، نحن ننظر إلى الاستدامة كأسلوب حياة، وهو جزء لا يتجزأ من عملياتنا ". صرحت جواهر الخزاعي، الرئيس التنفيذي للتسويق في GWC.

يعود ارتباطنا بأسبوع قطر للاستدامة إلى زمن طويل، وكنا دوماً مشجعين لتعزيز الاستدامة بأسلوب يؤدي إلى توفير التكاليف لعملائنا. وفي الواقع، حتى في معرض إكسبو 2023، سنقدم حلولاً لوجستية مستدامة، وبالتالي نواصل سعينا لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية، أضافت الخزاعي.

وقالت شيرين عبيدات، رئيس قسم الشراكات والتواصل في مركز إرثنا: "يسهل أسبوع قطر للاستدامة التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف الشركاء والقطاعات، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية قطر الوطنية 2030".

تم تصنيف GWC مؤخرًا ضمن أفضل 10 شركات في قائمة فوربس لأفضل 100 شركة رائدة في مجال الاستدامة في الشرق الأوسط في فئة الخدمات اللوجستية والنقل، مما يعزز التزامها الثابت بالاستدامة. من خلال مبادراتها المختلفة، مثل العمليات الغير ورقية، وتحسين مسار المركبات، ومبادرات تقليل إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، والحفاظ على الطاقة (بما في ذلك مبادرات الإضاءة الطبيعية والموفرة للطاقة)، وتحسين استهلاك الموارد، أظهرت GWC مرارًا وتكرارًا أنها راسخة يؤمن بترجمة الأقوال إلى أفعال.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن جي دبليو سي

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.