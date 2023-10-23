دبي، الإمارات العربية المتحدة - تأكيدًا على خدماتها رفيعة المستوى، وتعزيزًا لمكانتها البارزة في الصناعة، حصلت "إشراق للضيافة"، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، على ثلاث جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2023، هذا الحدث المتميز الذي يجمع الأفضل في مجال السفر العالمي. حصدت "إشراق للضيافة" ليلة الأحد جائزة فندق المطار الرائد في الإمارات العربية المتحدة عن فندق "هوليداي إن" دبي بمطار آل مكتوم، وجائزة الفندق الاقتصادي الرائد في الإمارات العربية المتحدة عن فندق "هوليداي إن إكسبريس" دبي جميرا، وجائزة العلامة التجارية الفندقية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة عن فندق "هوليداي إن إكسبريس" - لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال (IHG).

تواصل "إشراق للضيافة" التزامها بالتميز في قطاع الضيافة المتنامي. تعمل المجموعة عامًا تلو الآخر على تعزيز بصمتها وسمعتها، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الضيافة رفيعة المستوى؛ إذ تميزت العلامة التجارية عن منافسيها بفضل الاستراتيجيات التطلعية واستمرار التركيز على رضا العملاء.

تتميز محفظة "إشراق للضيافة" بتوفير العديد من أفضل الخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والعمل؛ إذ تُظهر مدى براعتها في فهم وتلبية مختلف الاحتياجات لعملائها الكرام. تحرص "إشراق للضيافة" على خلق تجارب مذهلة مع توفير أفضل باقات الإقامة الفاخرة والعصرية لصنع ذكريات تدوم طويلًا. تتمتع العلامة التجارية الرائدة برؤية جليّة، ومسؤولية تجاه المستقبل، وهذا ما تؤكد عليه المشاركة الاستباقية، والاستعانة بأحدث التقنيات، إضافة إلى تبني ممارسات الاستدامة.

#بياناتشركات

- انتهى -