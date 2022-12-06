• مارك وايلي الرئيس التنفيذي لشركة "بيتي": نجحنا في زيادة حصتنا التصديرية خلال العام الماضي بنسبة 31% ونسعى لمضاعفة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة

• نُصدر منتجاتنا لأكثر من 45 دولة حول العالم.. ونطبق منظومة عالمية صارمة في رقابة الجودة

القاهرة : كشف السيد/ مارك وايلي الرئيس التنفيذي لشركة "بيتي" للصناعات الغذائية، عن أهم خطط الشركة التصديرية خلال عام 2023، مؤكداً أن "بيتي" قامت بعمل دراسات سوقية متخصصة وقياسات لأذواق المستهلكين فى عدد من البلدان المستهدف التصدير إليها، حتى تتوافق منتجات الشركة مع هذه الأذواق وإدخال أية تعديلات جديدة عل المنتجات لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط التصديرية

وقال وايلي أن "بيتي" تُصدر منتجاتها لأكثر من 45 دولة حول العالم، وخلال العام الماضي فقط نجحت الشركة في زيادة حصتها التصديرية بنسبة بلغت 31%، وتسعى لمضاعفة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، وذلك عن طريق فتح أسواق جديدة في غرب إفريقيا، وكندا، والولايات المتحدة، وبعض الأسواق الأوروبية والأسيوية، موضحاً أن الشركة دشنت 6 خطوط إنتاج جديدة خلال الربع الأخير من 2022 بتكلفة استثمارية بلغت 165 مليون جنيه، لتلبية الطلب المحلي والخارجي المتزايد على المنتجات.

وأكد وايلي في تصريحات صحفية على هامش مشاركة شركة بيتي فى النسخة السابعة من معرض "فوود أفريكا" أن القارة السمراء أصبحت أحد أهم الوجهات الاستثمارية، ومحط أنظار العالم، لما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة في كافة المجالات، ونحن حريصون على الاستثمار في السوق الإفريقية ونقل خبراتنا في مجال التصنيع الغذائي لهذه الأسواق، لذلك نحرص دائما على المشاركة في هذا المعرض الهام للتواصل مع المستوردين من جميع انجاء القارة الأفريقية هناك.

وعن قدرة المنتجات الغذائية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، قال السيد/ مارك وايلي الرئيس التنفيذي لشركة "بيتي" للصناعات الغذائية: نحن نُخضع جميع منتجاتنا لأنظمة تدقيق ورقابة جودة فائقة الدقة، وفي هذا المجال فقط قمنا بضخ أكثر من 10 ملايين جنيه استثمارات مباشرة لتوفير نظام صارم لرقابة الجودة، يعتمد أعلى المعايير المطبقة عالميا فى هذا المجال، وذلك لضمان تعزيز ريادتنا لهذه الصناعة في السوق المصرية، وأيضا لضمان زيادة القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن "بيتي" حصلت على أعلي شهادات الـ ISO العالمية في سلامة الغذاء وجودته، بما أهلها لان تكون سفيرا مؤثرا لصناعة الأغذية المصرية في الخارج يحمل شعار "صنع في مصر".

جدير بالذكر أن "بيتي" هي شركة مصرية مملوكة لشركة المراعي السعودية أكبر منتج ألبان في الخليج، وشركة بيبسيكو الأمريكية ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة المشروبات الخفيفة، كما يعد معرض "فوود أفريكا" أحد أهم وأكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية.

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