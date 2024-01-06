تُوجت بجائزة " الأفضل في المسؤولية الاجتماعية " عالمياً من مؤسسة غلوبل فاينانس

المجحم: تنفيذ إطار الاستدامة يتم من مبادرات استثنائية تستهدف تحقيق تأثير إيجابي دائم

البسام: دعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات لمواجهة تحديات سوق العمل

نور بوبيان مستمرة في رسالتها الإنسانية للدول النامية ومشاركة المبادرات مع مختلف فئات المجتمع

مع اختتام العام 2023 استطاع بنك بوبيان تقديم نموذجاً متميزاً للمسؤولية الاجتماعية ودعم الاستدامة من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التي أبرزت تفوقه اجتماعياً واستمرار خططه الساعية ليكون دوماً الأقرب لجميع شرائح المجتمع الكويتي مع الانطلاق ببعض مشاريعه الإنسانية خارج الكويت .

وقال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم "بحمدالله استطاع بنك بوبيان اثبات ريادته للمسؤولية الاجتماعية ودوره المستدام خلال 2023 من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات الاجتماعية ذات البصمة الواضحة للجميع لتُمثل هذه الفترة علامة فارقة في استمرار بنك بوبيان في الاضطلاع بدوره الاجتماعي" .

وأضاف إن تتويج بوبيان هذا العام بجائزة "أفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم" من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية جاء تقديراً لإنجازات البنك خلال الفترة الأخيرة وما قمنا به تجاه مجتمعنا كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية في دعم مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية وتؤكد اننا نسير في الطريق الصحيح لتعزيز عملية التنمية المستدامة سواء داخل الكويت أو خارجها".

من جانبه قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبه البسام أن الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من التزام بوبيان ومساعيه المتواصلة ضمن استراتيجيته وضرورة تطبيق معاييرها لإيصال رسالة محددة إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال مساهماته المختلفة والأعمال التطوعية والخيرية التى يرمي من خلالها بوبيان للتأكيد على ضرورة المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص في بناء المجتمع الكويتي.

وأضاف إن أهم ما يميز برنامج المسؤولية الاجتماعية لبنك بوبيان التنوع في المجالات التي يتناولها ودعمها بصورة واضحة بما يتناسب مع مختلف الشرائح العمرية وعلى سبيل المثال الاهتمام بالجانب الصحي والرياضي والشبابي والتعليمي وكذلك البيئي وغيرها من المجالات المؤثرة بشكل واضح في مسيرة البنك وتطويرها لتحقيق نمو مستدام.

** نور بوبيان .. رسالة إنسانية

واصل بنك بوبيان مسيرة مبادراته الإنسانية الناجحة وذلك من خلال حملة "نور بوبيان" للمرة السادسة على التوالي والتي انطلقت إلى الجمهورية الموريتانية الإسلامية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين لتستكمل الحملة رسالتها الإنسانية تجاه الدول النامية من خلال إجراء عمليات إزالة المياة البيضاء وإعادة البصر لأكبر عدد من المرضى المحتاجين للعلاج من مختلف الاعمار.

وقد نجحت حملة نور بوبيان على مدار الحملات السابقة في إعادة البصر لأكثر من 14 ألف شخص في العديد من الدول الافريقية بمشاركة مجموعة من الاطباء الكويتيين المتطوعين والذين تبرعوا بجهودهم ووقتهم للقيام بإجراء هذه العمليات إلى جانب عدد من موظفي بنك بوبيان والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومتطوعي مبادرة دينارين.

وخلال هذا العام تضمنت الحملة العديد من الفعاليات إلى جانب عمليات العيون ، حيث تم توزيع أكثر من 1000 نظارة طبية للأطفال والكبار بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة إنطلاقاً من شعارالوقاية خير من العلاج، كما تضمن البرنامج فعاليات مع الايتام والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة ودعم مشاريع تنمية للأسر المتعففة إلى جانب افتتاح مشاريع الخيرية لبعض القرى الفقرة، إلى جانب تنظيم مسابقة رتل مع بوبيان بمشاركة أكثر من 500 شخص من مختلف الأعمار.

** أنشطة وفعاليات شبابية

يولي بوبيان الشريحة الشبابية من عملائه وغيرهم اهتماماً خاصاً ويخصص جزءاً من استراتيجية فعالياته وانشطته الاجتماعية لهم ليُثبت ريادته من خلال ى خلق نموذج إيجابي متميز خارج الإطار التقليدي المتعارف عليه من حيث نوعية المبادرات.

للعام الثاني على التوالي نظم بوبيان بطولة "بوبيان للدراجات Boubyan Cycling Race” " لعملائه وغيرهم فوق 18 عام بالإضافة لمشاركة الاطفال من عُمر 10 حتى 15 سنوات ، وقد شهد السباق مشاركة مشاركة 250 مشارك ومشاركة.

كما نظم بوبيان فعالية Boubyan Adventurefest لتكون بمثابة رحلة ومغامرة استكشافية يقدمها البنك لعملائه من الشريحة الشبابية لمدة 5 ساعات من الانشطة المتنوعة للخروج عن المعتاد واحياء روح المغامرة.

كما نُظمت بطولة "بوبيان للبولينغ" للعملاء وغيرهم من الشباب فوق 16 عاماً، لتشهد البطولة مشاركات كثيفة وصلت إلى 400 فريقاً تمت تصفيتهم واختيار 130 فريق لخوض منافسات النهائية للفوز بالثلاث مراكز الأولى وسط أجواء رياضية.

وجاءت بطولة BOUBYAN E- CUP للعبة فيفا 2023 لتشهد اقبالاً كثيفاً من عملاء البنك وغيرهم فوق سن 16 عاماً وهو ما يؤكد مدى التفاعل مع فعاليات البنك التي تستقطب الشباب.

كذلك تُعد البطولة هي الأكبر و المعتمدة في الكويت من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية والتي من خلالها تم منح الفائز بالمركز الأول فرصة المشاركة المنتخب الكويتي للألعاب الإلكترونية.

وقد حظيت رياضة البادل باهتماماً كبيراً ضمن برنامج فعاليات بوبيان للشباب، حيث تم تنظيم أكثر من بطولة للبادل على مدار العام مثل Boubyan Master و Boubyan Open و Boubyan Padel Tournaments بمشاركة أكثر من 700 لاعب من مختلف الأعمار من الهواه والمحترفين بالإضافة إلى تنظيم المخيم والشتوي والصيفي للبادل لأبناء عملاء شريحة بريميوم ومن خلاله تم تدريب المشاركين وتعريفهم على أهم المهارات وقوانين رياضة البادل وذلك بالتعاون مع أحد مدربي البادل المحترفين.

** أنشطة شهر رمضان

وحفل شهر رمضان هذا العام بالكثير من الانشطة والفعاليات حيث استمرت حملة ( خطوات بوبيان ) أيضاً خلال هذا العام لاستكمال رسالتها التشجيعية للمواطنين والمقيمين لممارسة رياضة المشي خلال شهر رمضان المبارك، وقد شارك في الحملة حوالي 1200 مُشارك ممن تواجدوا بصورة يومية في مول العاصمة من الساعة 2:30 عصراً إلى 5:30 مساءً يومياً طوال الشهر الفضيل.

وللعام التاسع على التوالي، نظم بوبيان مسابقته السنوية ( رتل مع بوبيان) لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والتى تم تخصيصها هذا العام لكافة شرائح عملاء البنك وابنائهم والتي شهدت عدد من المشاركات القوية لما يُقارب من حوالي 1000 مشارك من الجنسين دلالة على زيادة و حجم التعلق بالقرآن الكريم لدى مختلف شرائح عملائنا ولتمثل في النهاية علامة فارقة على مستوى مسابقات القرآن الكريم في الكويت.

أهم ما ميز برنامج شهر رمضان لهذا العام هو إعلان الشراكة الاستراتيجية مع "مسجد الدولة الكبير" لتعزيز روح التعاون وتوثيق الهوية الإسلامية، ومن خلال مشاركة مجموعة من موظفي بوبيان المتطوعين من مختلف الإدارات تم إعداد برنامج مكثف خلال أيام العشر الأواخر من شهر رمضان لخدمة وضيافة المصليين ، كذلك قدم بنك بوبيان ما يزيد عن 700 وجبة إفطار وتوزيعها يومياً في المسجد الكبير وغيرها من مواقع الكويت بجانب تجهيز ما يعادل 5000 وجبة سحور لتوزيعها في المسجد الكبير خلال أيام العشر الأواخر .

واستمر بوبيان خلال شهر رمضان في مبادرة "نقصه بوبيان" والتي تضمنت قيام مجموعة من متطوعي البنك بمساعدة عدد من الطهاة الكويتيين المعروفين بإعداد عدداً من أبرز الاطباق الرمضانية المميزة التي يتقنها هؤلاء الطهاة وتوزيعها بصورة يومية على مرتادي ساحة "مسجد الدولة الكبير" بالتعاون مع متطوعي المسجد الكبير.

** مبادرات اجتماعية لنمو بيئي مستدام

حرصاً على الحفاظ على البيئة، نجحت جهود البنك في تجميع أكثر من 3.7 طن من المخلفات الإلكترونية مما يعنى حسابياً توفير نحو 5.5 اطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال حملته الخاصة بتجميع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها بطريقة آمنه ومستدامة ضمن مساعيه المتواصلة لمتابعة أبرز التطورات العالمية والإقليمية في مجالات الاستدامة وتأثيرها على القطاعات البيئية والاجتماعية.

كما وقع بوبيان شراكة حصرية مع المبادر يوسف العمران والمعروف إعلامياً بأسم بو جراح بهدف القيام بمجموعة من المبادرات الاجتماعية التطوعية والبيئية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي التشجيع على التغيير الإيجابي وتطبيق الاستدامة وفق معاييرها العالمية.

وضمن الالتزام باتباع معايير مؤشر الاستدامة البيئية، قام بوبيان بتركيب عدد من المرابط البحرية في جزيرة أم المرادم بالتعاون مع فريق الغوص سينيار وذلك حفاظاً على الشعب المرجانية والحياة البحرية في الكويت.

** الصحة والرياضة

يحرص بوبيان دائماً على نشر المزيد من الوعي الصحي وتبني ثقافة التعود على اتباع نمط يومي مثالي يتعلق بصحة الفرد، حيث إطلق تحدي Boubyan Glow Up الصحي لعملائه بالتعاون مع تطبيق Nutribox والذي شارك فيه أكثر من 800 من عملاء وعميلات بنك بوبيان، خضعوا خلال فترة التحدي التي استمرت إلى 6 أسابيع لبرنامج صحي متكامل ومتابعة مستمرة لانظمة المشاركين الصحية من قبل مجموعة من خبراء التغذية حتى المرحلة النهائية من التحدي والإعلان عن فوز 3 فائزين من الشباب و 3 من الفتيات بجوائز مالية.

كما نظم بوبيان حملته الصحية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري بالتعاون مع مؤسسة بلوسيركل الخيرية والتى تضمنت مجموعة من النصائح والفحوصات الطبية من قبل بعض الدكاترة والمختصين، كما تضمنت الفعاليات مشاركة زوار جناح بوبيان كتاباً إلكترونياً خاصاً يتضمن قصصاً وتجارب إيجابية واقعية لعدد من حالات مرضى السكري وكيفية تعايشهم مع المرض خلال مختلف الأعمار لتقديم رسالة واضحة أن السكري حالة وليس مرضاً لم يكن يوماً عائقاً أمام استكمال الحياة بصورة طبيعية لكن الأهم كيفية التعايش معه.

** تمكين رواد الأعمال لمواجهة التحديات

يُعد بوبيان أكثر البنوك المحلية التى تولي الشباب من رواد الأعمال والمبادرين اهتماماً خاصاً حيث رعى البنك مؤتمر تمكين الى جانب مشاركة الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والخاصة والرقمية عبدالله التويجري في واحدة من حلقاته النقاشية متحدثاً عن دور بوبيان وعلاقته بعملائه من رواد الأعمال من الشباب الكويتي أصحاب الشركات الناشئة التى لا تقل أهمية وفاعلية على المستوى الاقتصادي عن الشركات الكبيرة المعروفة من خلال تقديم مستوى مميز من الخدمات و الحلول القائمة على جانبي الإبداع والإبتكار.

واستكمالاً لدعم المشاريع الشبابية الكويتية الناشئة نظم بوبيان فعاليات مهرجان الكويت للقهوة بمشاركة أكثر من 45 مطعم وكافيه متخصص للقهوة من المشاريع الشبابية الكويتية وشهد حضوراً كثيفاً تجاوز 88 ألف زائر على مدار يومي المهرجان وسط أجواء عائلية وترفيهية مميزة من خلال مجموعة منوعة من الأنشطة والفعاليات والجوائز.

كذلك قام بوبيان نيابة عن جميع المشاركين بالتبرع بما نسبته 10% من إجمالي مبيعات المهرجان إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي وذلك كجزء من دوره الإنساني ضمن جهود الإغاثة للاشقاء الفلسطينيين في غزة خلال الاحداث الحالية.

كوادر

كادر 1

قُبيل شهر رمضان المبارك، أعلن بنك بوبيان إطلاق تطبيق مصحف دولة الكويت للقراءات العشر بالتعاون مع الهيئة العامة لطباعة و نشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما في خطوة تعزز دعم ونشر كتاب الله بين جموع المسلمين في الكويت والمنطقة والعالم اعتماداً على التقنيات الحديثة التى تكفل وصوله إلى الملايين بالشكل الذي يحقق لهم الاستفادة المرجوة.

كادر 2

في مطلع عام 2023 أصدر بنك بوبيان تقريره الثالث للاستدامة لسنة 2022 تحت عنوان "نحو مستقبل أكثر نقاءً وإشراقاً" ليعكس من خلاله رحلة البنك لتطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات "ESG" وذلك في إطار متابعته لأبرز التطورات العالمية والإقليمية في مجالات الاستدامة والحوكمة وتأثيرها على القطاعات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ، كما يعرض أداء البنك مقارنةً بمقاييس الاستدامة.

كادر 3

للعام الثالث على التوالي ساند بنك بوبيان حملة ( لنكن على دراية ) انطلاقا من أهمية الدور الذي تؤديه البنوك المحلية في التوعية بمختلف الأنشطة والعمليات المصرفية التي تقوم بها بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. وجاء ذلك من منطلق حرص بوبيان على رفع درجة الوعي لدى جميع العملاء وغيرهم، لاسيما في ظل زيادة التحديات التى تواجهها البنوك نتيجة التطورات التى يشهدها العالم على كافة المستويات، وهو ما يزيد من أهمية دور البنوك في زيادة الثقافة والوعي المصرفي.

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-انتهى-