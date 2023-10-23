دبي، الإمارات العربية المتحدة، نظمت شركة "جلف أويل" الشرق الأوسط الحدث السنوي المرموق للوكلاء والموزّعين لعام 2023، بالشراكة مع مجموعة النابودة، الموزع الرسمي لمنتجات "جلف أويل" في دولة الإمارات العربية المتحدة. أُقيم هذا الحدث الحصري في فندق جراند حياة دبي وجمع أكثر من 170 من عملاء الشركة الموقرين.

شكّلت الفعالية فرصة متميزة أتاحت للقادة العاملين في القطاع بناء شبكات من العلاقات المهنية مع عملائها، كما شهدت الإطلاق الرسمي للمجموعة المتطورة الجديدة من زيوت محركات الديزل عالية الأداء للخدمة الشاقة، والتي تشمل "جلف سوبر فليت بروفيشنال"، و"جلف سوبرفليت سوبريم"، و"جلف سوبر ديوتي". تتميّز هذه المجموعة الجديدة بقدرتها على تحسين استهلاك الوقود، توفير فترات أطول لاستصفاء الزيت، وتقليل فترات التوقف عن العمل، وخفض تكاليف الصيانة.

بالتزامن مع إطلاق المنتج، شكّل الحدث السنوي للوكلاء والموزّعين منصة لتسليط الضوء على سعي شركة "جلف أويل" الدؤوب لتحقيق التميز. يسمح هذا الالتزام للشركة بمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع باستمرار، وتطوير الحلول المتقدمة التي تلبي متطلبات السوق المتنامية واحتياجات العملاء. وبفضل امتثالها الراسخ بقيم الجودة وسعيها الدؤوب للابتكار التكنولوجي، تحرص شركة "جلف أويل" على بذل أقصى الجهود للبقاء في الصدارة.

في ختام الحفل، قدّمت شركة "جلف أويل" جوائز تقديرية لعملائها المرموقين، تقديراً لتفانيهم والتزامهم، اللذان لم يساهما بتعزيز نمو الشركة فحسب، إنما أيضاً بتعميق علاقتهم، الأمر الذي يمثّل معياراً مثيراً للإعجاب لأقرانهم، ويتخطى جميع التوقعات.

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لمحة عن شركة "جلف أويل" العالمية المحدودة

تعدّ "جلف أويل" كياناً مملوكاً بالكامل لمجموعة "هندوجا"، وهي واحدة من أكبر شركات تكرير وإنتاج وتسويق البترول المملوكة للقطاع الخاص، تملك عدة فروع في أكثر من 100 دولة حول العالم. تتمتع "جلف أويل" بتاريخ طويل من الابتكار وتشكّل روح الريادة المحرك الرئيس الذي لا يزال يوجّه العلامة التجارية منذ تأسيسها في عام 1901 وحتى اليوم. يتمثل نطاق الأعمال الرئيسي لشركة "جلف أويل" العالمية (GOI) في تصنيع وتسويق مجموعة واسعة من زيوت التشحيم عالية الأداء والمنتجات المرتبطة بها لصالح مجموعة متنوعة من القطاعات. وتتولى "جلف أويل" العالمية منح التراخيص لشبكات بيع الوقود بالتجزئة الوطنية حول العالم ولديها شبكة دولية متنامية باستمرار، وتنتشر علامتها التجارية في أكثر من 1250 محطة. تتمتع "جلف أويل" بحضور دولي قوي في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تمتلك مجموعة من مرافق المزج والمصانع المرخصة في جميع أنحاء العالم. وهي المساهم الأكبر في شركة "جلف أويل" لزيوت التشحيم المحدودة الهند (Gulf Oil Lubricants India Ltd)، المدرجة في بورصة بومباي. وتشمل الشركات التابعة لشركة "جلف أويل" العالمية أيضاً شركة "جلف أويل مارين"، التي تعمل على تزويد قطاع الشحن العالمي بزيوت التشحيم عبر 1100 ميناء حول العالم. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://me.gulfoilltd.com