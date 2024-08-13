(المعامير، مملكة البحرين): حصدت شركة الزياني للسيارات، الموزع الحصري لميتسوبيشي موتورز في مملكة البحرين، على جائزة مرموقة من ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك ضمن برنامج جوائز التميز في الأعمال للسنة المالية 2023، حيث يهدف هذا الحدث السنوي إلى تقييم أداء موزعي ميتسوبيشي في جميع أنحاء المنطقة في فئات متعددة ويقدم جوائز للإنجازات المتميزة في كل منها.

وفازت شركة الزياني للسيارات بالجائزة البرونزية في برنامج التميز في المبيعات والتسويق، مؤكدة بذلك تميزها الإقليمي والتزامها بتقديم خدمات رائدة تساهم في تعزيز ولاء قاعدة عملائها وتوسعها. وقد تجاوزت الشركة أهداف المبيعات لعام 2023 بشكل مثير للإعجاب من خلال تنفيذ مبادرات تسويقية مستهدفة بالإضافة إلى حملات واسعة النطاق عززت من الحضور القوي لميتسوبيشي في السوق.

وقد استلم الجائزة السيد راشد زايد الزياني، العضو المنتدب لشركة الزياني للسيارات، والذي علق بهذه المناسبة قائلًا: "تعد هذه الجائزة بمثابة شهادة على تفاني فريقنا في شركة الزياني للسيارات، وخاصة فريق المبيعات والتسويق والذي يعمل وفقًا لقيم التعاون بهدف الدفع والحفاظ على معيار عالٍ من الجودة. ونحن نشيد بجهودهم ونتوقع المزيد من النجاح في المستقبل."

بدوره، صرح السيد رضوان طارق، المدير العام لشركة الزياني للسيارات، بالقول: "نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تسلط الضوء على مكانتنا كموزع إقليمي رائد. لقد طور فريقنا استراتيجية متقدمة للحفاظ على إرث العلامة التجارية الشهيرة وسوف نستمر في تقديم خدمة استثنائية تضمن نموها في السنوات القادمة."

حول شركة الزياني للسيارات:

حافظت شركة الزياني للسيارات على مكانتها كاسمٍ موثوق به في قطاع السيارات لأكثر من ثلاثة عقود، مدفوعة بالالتزام بالتميز والشغف بتقديم منتجات وخدمات استثنائية. تأسست شركتنا في عام 1994، وقد اكتسبت عبر السنوات سمعة طيبة في تقديم مركبات وحلول عالية الجودة للعملاء الباحثين عن مركبات تجارية أو للاستخدام الشخصي. ومع حرصنا على تحقيق التقدم والتحسين المستمر، نسعى باستمرار إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء الكرام، مع الحفاظ على رؤيتنا التأسيسية. كما نلتزم في شركة الزياني للسيارات ببناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا من خلال تقديم حلول موثوقة وفعالة ومرتكزة على العملاء تلبي أعلى معايير الجودة والموثوقية.

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