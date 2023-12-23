الرياض: نجحت شركة ريسبونس بلس ميديكال السعودية في تقديم حلول تغطية طبيّة كاملة لمهرجان ميدل بيست ساوند ستورم 23 الموسيقي والذي أقيم مؤخراً في الرياض في المملكة العربيّة السعوديّة.

استقبل المهرجان أكثر من 730.000 من الحضور هذا العام، مما ارتقى بالمهرجان إلى مستويات جديدة منذ بدايته الناجحة في عام 2019. ولضمان سلامة المشاركين في جميع الأوقات، حشدت RPM السعودية فرقة مميزة من مهنيين طبيين على مستوى عالمي مجهزين بأحدث أسطول فني من سيارات الإسعاف. طوال فترة المهرجان، عملت شركة RPM السعودية عبر 6 مراكز طبيّة و5 مراكز للإسعافات الأولية. إن وجود أكثر من 300 فرداً من المسعفين المدربين تدريباً عالياً وموظفي الدعم، إلى جانب 20 سيارة إسعاف متمركزة بشكل استراتيجي في الموقع، ساهم في ضمان توفير مساعدة طبيّة سريعة وفعّالة لجميع الحالات الطارئة.

وقال أوليفر جايلز، رئيس RPM EMS والذي تولى زمام التخطيط لهذه التغطية: "لقد قاد التنسيق الدقيق بين ميدل بيست ساوند ستورم وشركة ربسبونس بلس ميديكال السعودية إلى تقديم خدمات طبيّة استثنائيّة بشكل سلس لهذا الحدث المميز. وبالاعتماد على كفاءة RPM السعودية التي لا مثيل لها في مجال الخدمات اللوجستية واسعة النطاق، وفرق الاستجابة للطوارئ ذات المهارات العالية، وعمليات الاستجابة الطبيّة المبسطة، والتخطيط الاستراتيجي، نجح الفريق في التغلب على كل التحدّيات المرتبطة باستضافة هذا الحدث الكبير. ونتيجة لذلك، فقد استوفينا جميع المتطلبات الطبيّة لمهرجان ساوند ستورم 23 وتجاوزناها."

وأضاف السيد تركي الحامد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ريسبونس بلس ميديكال السعودية: "لقد أظهرت إنجازاتنا في ساوند ستورم القدرات الاستثنائيّة لفريق EMS لدينا في إدارة الفعاليات الكبرى بشكل فعال مع إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية الحضور. إن الاعتراف بقدرات RPM من قبل وزارة الصحة السعودية هو بمثابة شهادة على احترافيتنا وأدائنا المتميز. وبينما نمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات، من المقرر أن تقدم RPM السعودية الدعم الطبي الشامل لسباق سيارات داكار وغيرها من الفعاليات المرتقبة، ممّا يُعزّز مكانتنا كمزود رائد لرعاية المرضى قبل دخول المستشفى. علاوة على ذلك، فإن مستقبل RPM في المملكة يتجاوز التوقعات، بما يشمل توفير الخدمات المتخصّصة للمسؤولين الحكوميين، ومندوبي كبار الشخصيات، وغيرها من المشاريع رفيعة المستوى حيث نلعب دوراً محورياً في إتمامها على أكمل وجه."

خلال السنوات القليلة الماضية، برزت شركة RPM السعودية كخيار مفضل لمنظمي الأحداث الذين يبحثون عن خدمات دعم طبي موثوقة وآمنة. ومع التنفيذ الناجح مؤخراً لمهرجان ساوند ستورم 23، عزّزت الشركة مكانتها الرائدة في صناعة خدمات الرعاية الصحيّة. تتميز شركة RPM السعودية بسجل حافل كمقدم للرعاية الطبيّة عالية الجودة، وبدعم من أحدث التقنيات والمعدات، وهي على استعداد تام لتقديم دعمها المتكامل لجميع الفعاليات الضخمة في المملكة.

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