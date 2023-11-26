جدة: حصلت شركة بيرين – الرائدة في قطاع مياه الشرب المعبأة بالمملكة العربية السعودية - على جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2023، ضمن أفضل بيئات الأعمال في المملكة وفقا لمنظمة(Great Place To Work) العالمية المعنية بتقييم ثقافة أماكن العمل عالية الثقة والفعالية، ويأتي هذا التصنيف ليؤكد الدور الرائد للشركة وحرصها الدائم على توفير أفضل بيئة عمل مثالية ومحفزة لموظفيها تشجعهم على الإبداع وزيادة الإنتاجية، لتواصل مسيرة النجاح في الفوز بتصنيف أفضل بيئة عمل، والتي تُعد شهادة اعتماد عالمية معنية بالاعتراف بالتميّز في مجال ممارسات الموارد البشرية واعتمادها كأفضل بيئة عمل، وتهدف إلى تقييم اجراءات وسياسات وممارسات الموارد البشرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وتعتمد منهجية التقييم على دراسة استقصائية دقيقة وشاملة وتنظم الجائزة بمشاركة العديد من الشركات في القطاعين العام والخاص بالمملكة

وأشادت الشركة في بيان لها "بجهود موظفيها المقدرة، وأدائهم المتميّز الذي ساهم في تحقيق هذه الجائزة، والتي تؤكد المعايير العالمية التي تتبناها "بيرين" وتدعم في الوقت ذاته استمرارية نجاح الشركة في تحقيق أهدافها المنشودة، وخططها المستقبلية الطموحة. كما تفخر بكونها تتميّز بالتزامها التام في توفير أفضل وأحسن بيئة عمل لموظفيها، واستخدامها لأحدث التقنيات المتطورة التي تسهم بفاعلية في تحسين الأداء وممارسات الأفراد، بالإضافة إلى تركيزها على خلق ثقافة عمل رائعة ومحفزة للموظفين تساعدهم على الإبداع والابتكار، والتزامها بقياس ممارسات الموارد البشرية بناءً على أعلى المعايير، واستثمارها في تطوير وتمكين موظفيها باعتبارهم أثمن ما تملك، وهم الركيزة الأساسية لنجاح الشركة وتطويرها.

وبهذه المناسبة اقامت الإدارة العامة للشركة وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة السيد أحمد بيومي، احتفالية خاصة للموظفين لتهنئتهم بهذا المنجز وتحفيزهم للاستمرار على هذا النهج وتطويره واطلاعهم على الخطط المستقبلية الخاصة ببيئة العمل من الداخل والتي تميزت بها الشركة.

وفي تصريح بهذه المناسبة أكد السيد أحمد العسيري المدير التنفيذي للموارد البشرية بشركة بيرين: "يعكس هذا التصنيف رؤية " بيرين" بأن تكون رائدة في خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة، وسعيها الدائم نحو إثراء تجربة منسوبيها، وذلك بما يتماشى مع الخطط الإستراتيجية التي تنتهجها الشركة منذُ تأسيسها، حيث تحرص الشركة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يضمن بناء مستقبل واعد للشركة ويعزز موقعها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأضاف: " أن بيئة العمل الجيدة هي اللبنة الأساسية في تشكيل فريق عمل متلاحم يواجه التحديات ويقود الشركة نحو أفضل النتائج، وهذا الانجاز هو نتاج أحد أهداف حملة معا نحو الصدارة التي أطلقتها الشركة بوجود أفضل فريق عمل حتى نستمر في الصدارة ونحقق النمو للشركة التي أثبتت جدارتها في إرساء مفاهيم الثقافة الشمولية والدعم والتفهّم في مكان العمل، حيث تأخذ بآراء كافة العاملين في الشركة، وتوفّر لهم تجربة مميزة تضمن لهم الإحساس بالثقة والتقدير، حيث تُعد هذه الجائزة دافعا قوياً لتقديم منتجات عالية الجودة مع الالتزام بالابتكار وخدمة العملاء والعمل بروح الفريق.

عن بيرين:

منذ انطلاقها، تعمل الشركة على أكمل وجه باستخدام أحدث التقنيات العالمية واعتماد نفس المعايير المستخدمة في أرقى مصانع مياه الشرب المعبأة في العالم ومن ثم تقدمها للمستهلك المحلي في شكل منتج مثالي معتمدةً على تسخير التقنيات الحديثة، مروراً بأحدث وسائل تنقية المياه والتحكم في مكوناتها. لذلك كان من الطبيعي حصول مياه بيرين على أكثر من 15 شهادة جودة وعضوية هيئات عالمية ومحلية توضح كفاءة بيرين بإنتاج المياه ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية، تتمتع بيرين بعضوية العديد من المنظمات العالمية والعربية لمياه الشرب وسلامة الغذاء. كما حصلت على كثير من شهادات الجودة والتميّز في سلامة المياه والصحة المهنية وإدارة العمليات وجودة المذاق، وغيرها الكثير.

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