مسقط: كرمت عُمان شل ووزارة التربية والتعليم المشاريع الفائزة في برنامج شل انكسبلوررز للطلبة من مختلف مدارس محافظات سلطنة عُمان لعام 2023، حيث أقيم الحفل برعاية سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية، الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

ومنذ انطلاقه قبل خمس سنوات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، توسع البرنامج ليشمل هذا العام فئة الناشئة والتي تشمل الطلاب من الصف الخامس إلى الثامن إضافة إلى فئة الطلاب من الصف التاسع إلى الثاني عشر.

ويهدف برنامج شل انكسبلوررز، البرنامج التعليمي المبتكر، إلى تزويد الطلاب بالأدوات المعرفية ومهارات حل المشكلات اللازمة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع من خلال التوصل لحلول مبتكرة للتحديات العالمية المتعلقة بالغذاء والمياه والطاقة. ومنذ إطلاقه في عام 2018، استفاد من برنامج شل انكسبلوررز أكثر من 2,900 طالبًا وطالبة، وزوّد أكثر من 241 معلمًا ومعلمة بالمهارات الأساسية لتوجيه ودعم الطلبة في مجالات الدراسة ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين هذا العام نادي المعلمين الذي يضم 44 معلمًا ومعلمة من معلمي العلوم والرياضيات من مختلف محافظات سلطنة عُمان للالتقاء ومناقشة كل ما يتعلق بالبرنامج وتبادل الخبرات والمعارف التي من شأنها أن ترتقي بمخرجات البرنامج.

وفي حديثها حول أثر برنامج شل انكسبلوررز على الشباب العماني، صرحت ملك الشيبانية، المدير العام للعلاقات المؤسسية والقيمة المحلية المضافة في عُمان شل قائلة: "تم تصميم برنامج شل انكسبلوررز لتحفيز وإلهام الطلاب لتوظيف إبداعاتهم ومعارفهم لتطوير حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالغذاء والمياه والطاقة. كما يساعد البرنامج الطلبة أيضًا على تعزيز مهارات التعاون والعمل ضمن فريق أثناء عملهم على مشاريع مبتكرة تعالج التحديات التي تواجهها مجتمعاتهم المحلية. وتلتزم شركة عُمان شل بدعم سلطنة عُمان من خلال برامج الاستثمار الاجتماعي المستدامة مثل برنامج شل انكسبلوررز، حيث أن مثل هذه المبادرات لا تعمل فقط على تنمية الاهتمام المتزايد للشباب العماني بمجالات الدراسة ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ولكنها تدعم أيضًا تحول الطاقة في سلطنة عُمان وأهداف التنويع الاقتصادي على المستوى الوطني في إطار رؤية عُمان 2040، وهو ما يساهم في تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة والتقنية والابتكار".

مع مضي سلطنة عُمان قدمًا نحو تحقيق رؤيتها للمستقبل وأهدافها الوطنية، ستستمر البرامج التعليمية مثل شل انكسبلوررز في تسليح الجيل القادم بالمعرفة والعلم لبناء غد مشرق أكثر ازدهارًا واستدامةً.

#بياناتشركات

- انتهى -

