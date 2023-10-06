الإمارات العربية المتحدة- دبي: أعلنت هواوي مشاركتها كراعٍ ذهبي في "جيتكس جلوبال 2023" لتجسد من خلاله التزامها بدعم جهود قطاعات الأعمال في المنطقة لتحقيق أقصى استفادة من فرص الرقمنة المتطورة المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية والشبكات المتقدمة وتقنيات الطاقة الرقمية.

وستطلق هواي مجموعة من الحلول والمنتجات المتقدمة الداعمة للتحول الرقمي الذكي بالتماشي مع الانتقال لمرحلة متقدمة من ريادة الأمن السيبراني في مختلف سيناريوهات الأعمال. وستركز الشركة على تقديم آليات جديدة ومتطورة لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال بدعم كامل من الحلول السحابية المتطورة.

وبصفتها الراعي الرئيسي لبرنامج الأمن السيبراني لمعرض "وادي جيتكس السيبراني" (Cyber Valley)، ستستعرض الشركة الحلول الرائدة في مجال الأمن السيبراني التي ستوفرها لعملائها وشركائها في المنطقة في إطار تحقيق رؤيتها لبناء منظومة متكاملة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات تصب في صالح تطوير مستقبل أعمال وخدمات مختلف القطاعات والصناعات.

وتستعرض هواوي خلال المعرض سبل دمج الذكاء الاصطناعي ضمن أسس عمليات القطاعات لخدمة مجموعة متنوعة من السيناريوهات الصناعية تسهم في رفع مستوى الابتكار وتسريع مراحل نمو الأعمال وجودة الخدمات بوتيرة غير مسبوقة. وستعرض الشركة أيضاً استراتيجية ومنتجات وحلول فرع أعمالها للطاقة الرقمية التي تسعى من خلاله لمساعدة عملائها على الوفاء بمتطلبات استخدام الطاقة الخضراء الصديقة بالبيئة وتخفيض البصمة الكربونية عن طريق إرساء مستقبلٍ أكثر استدامة لكامل منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف ارتباطاته مع القطاعات الأخرى.

وبهذه المناسبة، قال ستيفن يي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يشهد عالمنا بداية فصلٍ جديد من التحول الذكي. ونقف اليوم على أعتاب عالمٍ ذكي جديد يزخر بالفرص، يتخلله الكثير من التحديات. ونسعى من خلال مشاركتنا في معرض ’جيتكس جلوبال‘ لاستكشاف مزيد من فرص التعاون مع شركائنا وعملائنا الإقليميين لرفع مستوى استفادة القطاعات من الفرص الاستراتيجية الجديدة للتقنيات الرقمية ممثلة بالذكاء الاصطناعي، والسحابة، والشبكات المتقدمة والطاقة الرقمية التي يجب أن تحظى جميها بدعم رفيع المستوى من قدرات وحلول الأمن السيبراني. ولن تقتصر مشاركتنا على استعراض ابتكاراتنا وتقنياتنا المتطورة فحسب، بل سنسعى لبناء مزيد من جسور التعاون لبناء النظام الإيكولوجي المطلوب في المنطقة خدمة لمسارات التطور الاجتماعي والاقتصادي فيها بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة".

سيتمكن زوّار "جيتكس جلوبال" من التعرف على أحدث ابتكارات تقنية المعلومات والاتصالات الذكية من هواوي من خلال جناح الشركة في المعرض. وسيلقي خبراء هواوي كلمات رئيسية ويشاركون في جلسات حوارية ستتناول موضوعات هامة في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاتصال الذكي، وتحقيق خريطة طريق الاستدامة من خلال مبادئ جديدة مثل "مقرات العمل صفرية الانبعاثات" التي ستكشف هواوي النقاب عنها خلال المعرض.

وتعتزم هواوي استعراض حلول قطاعية ذكية جديدة تلبي الاحتياجات المحددة لقطاعات الخدمات العامة، والتمويل، والنفط والغاز، والطاقة الكهربائية، والنقل، ومزودي خدمات الإنترنت. كما ستعرض محفظتها لحلول المؤسسات التي تتضمن مجالات اتصالات البيانات، والتخزين، والبصريات، والاتصالات اللاسلكية، والخدمات الذكية. وستسلط الضوء أيضاً على أطر عملها في مجال إرساء منظومة عمل تعاوني مزدهرة تطمح إلى تحقيق نتائج مجزية للجميع، والتعاون مع الشركاء لإطلاق حلول ناجعة لتعزيز التكامل بين الذكاء الاصطناعي وسيناريوهات القطاع، وتمكين التحول الذكي للمزيد من القطاعات.

وتحتفي علامة التجارية الفرعية المخصصة لأعمال التوزيع "هواوي إي كيت" (HUAWEI eKit)، بمشاركتها الأولى في "جيتكس جلوبال، حيث تسعى لتوفير منتجات وحلول متعددة الاستخدامات لمئات الملايين من الشركات الصغيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الرقمية، وتدعم منظومة شركاء التوزيع في تطوير أعمالهم ضمن هذا المجال وتعزيز فرص نمو هذه السوق، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة وحدة أساسية ضمن نطاق واسع من القطاعات، مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة، وتشكل بذلك ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في أي دولة. وخلال السنوات الخمس المقبلة، ستركز 90% من هذه الشركات على الرقمنة والمعلومات لبناء قدراتها التنافسية الأساسية.

وتعتزم "هواوي كلاود" من خلال مشاركتها تعزيز فرص بناء الأسس السحابية الأفضل في عصر الذكاء الاصطناعي لمختلف الأعمال في المنطقة. ومع تبنيها مفهوم "كل شيء كخدمة"، تواصل التزامها بإطلاق منتجات مبتكرة في مجالات حيوية مثل نموذج "بانجو" Pangu الجديد من نوعه على مستوى العالم وتحديث التطبيقات، ومسارات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنتاج المحتوى الرقمي. وفي ضوء مشاركتها في نسخة هذا العام من المعرض، تعرض "هواوي كلاود" سبل تطبيق استراتيجية "الذكاء الاصطناعي للقطاعات"، وستوضح كيف تدعم بُنية (5+N+X) الترقية الذكية للقطاعات، ومنها الحكومي وقطاعات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز والأرصاد الجوية. وستكشف "هواوي كلاود" أيضاً عن منصة Cloud Stack 8.3.0 السحابية الهجينة، التي يأتي إطلاقها تجسيدا لحرص الشركة على دعم منظومة القطاع من خلال توفير أفضل الممارسات لحلول المنظومة السحابية.

وتزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر COP28 بعد جيتكس، ستعرض هواوي استراتيجية الاستدامة من خلال فرع "هواوي ديجتال باور" للطاقة الرقمية المتخصص بمجالات دعم التوجه نحو استخدام الطاقة الخضراء وتقليل البصمة الكربونية تحقيق أهداف الحياد الكربوني وتلبية الدول والأعمال بأهداف الأمم المتحدة للتطوير المستدام. ويمكن للزوّار مشاهدة العروض لتنزه الحياد الكربوني (Zero Carbon Park) وسيناريوهات البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات الخالية من الكربون لمراكز البيانات والطاقة الحرجة، وسيناريو الطاقة في الموقع والبنية التحتية للطاقة الشمسية والتخزين وشحن المركبات الكهربائية في جناح هواوي في المعرض.

وانسجاماً مع التركيز الحالي المتزايد لقطاعات الأعمال على مزامنة تسارع رقمنتها مع توفر الحلول الأمنية المتقدمة، تسعى هواوي من خلال مشاركتها في المعرض تقديم حزمة من ابتكاراتها للأمن السيبراني القائم على الذكاء الاصطناعي وزيادة الاعتماد على خدمات الأمن السحابية، وتطوير حلول أمن الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء، مع التركيز بصورة أكبر على بناء قدرات قوية للاستجابة للطوارئ وتقليل أثر الحوادث. وستسلط هواوي الضوء أيضاً على أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين المؤسسات لمكافحة التهديدات السيبرانية بشكل فعّال. كما يتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف ممارسات وحلول الأمن السيبراني الشاملة التي تعالج التهديدات المتطورة التي تواجه المؤسسات والدول خلال رحلة تحولها الرقمي. ومن هذا المنطلق، اختتم ستيفن يي بقوله: "يمثل التعاون مع جميع شركائنا وعملائنا في المنطقة أساس محوري للتعمّق في إرساء مستوى جديد من الأمن الرقمي والسيناريوهات القطاعية وبناء ركيزة متينة للحوسبة بهدف تشغيل عدد لا محدود من نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة. ومعاً، يمكننا توفير الدعم لجميع القطاعات خلال رحلة تحولها إلى التقنيات الذكية وتسريع وتيرة هذا التحول".

يذكر أن نسخة هذا العام من معرض "جيتكس جلوبال" ستقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. ويقع جناح "هواوي" في القاعة 22، بدعمٍ كريمٍ من كوكبة من الشركاء البارزين، وهم: شركة "إنتربرايز سيستمز"، و"ريدينغتون غَلف"، و"مارفل للتوزيع"، و"مايندوير"، و"الرستماني للاتصالات".

لمزيد من المعلومات حول مشاركة هواوي في "جيتكس جلوبال"، يرجى زيارة موقع الشركة الخاص بالمعرض عبر الرابط: https://e.huawei.com/ae/events/2023/ae/gitex.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.