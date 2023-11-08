سيعرض أول سوق للشركاتB2B في منطقة الشرق الأوسط أحدث التطورات في حلول الأمن السيبراني لحماية العالم الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة - يسر شركة "آميفيز" AmiViz، أول سوق B2B للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، أن تعلن عن مشاركتها في معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2023" بالرياض، أبرز حدث للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والذي سيعقد في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر. سيكون هذا الحدث المحوري بمثابة منصة مثالية لعرض حلول وخدمات الأمن السيبراني المتطورة لدينا.

سيوفر معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2023" ، المعروف بجذب متخصصين عالميين في مجال الأمن السيبراني، فرصة رائعة لشركة "آميفيز" للتواصل مع خبراء الصناعة والشركاء والعملاء المحتملين. وسيسلط هذا الحدث الضوء على التطورات الجديدة في مشهد الأمن السيبراني، مما يوفر حافزًا للمناقشات الاستباقية والتعاون القوي.

صرح "إلياس محمد"، مدير العمليات لدى شركة "آميفيز": " "يسعدنا مشاركتنا في من معرض "بلاك هات 2023" بالرياض. إنه حدث هام للغاية يسمح لنا بتسليط الضوء على حلولنا المبتكرة للأمن السيبراني على منصة دولية. إن المشاركة في مثل هذا الحدث الشهير تؤكد التزامنا بصناعة الأمن السيبراني وتمكننا من مساعدة المزيد من الشركات في حماية أصولها الرقمية".

وأضاف "إلياس": "مع تزايد تهديدات الأمن السيبراني، تلتزم "آميفيز" بتوفير خدمات موثوقة ومتطورة للأمن السيبراني. تؤكد مشاركتنا في معرض "بلاك هات 2023" على التزامنا بمواكبة أحدث التقنيات والاتجاهات في مجال الأمن السيبراني. كما أنه يسمح لنا بمشاركة فهمنا ورؤى الخبراء مع عدد أكبر من الجمهور".

باعتبارها سوقًا رائدًا للأمن السيبراني، تمتلك "آميفيز" مجموعة واسعة من حلول الأمن السيبراني. وتشمل هذه المعلومات معلومات التهديدات، والتقييمات الأمنية، واختبار الاختراق، وحلول الاستجابة للحوادث من موردينا AlgoSec وBlackBerry وCequence Security وCheck Point وMenlo Security وSwimlane، وZINAD IT وDarktrace وESET.

أختتم "إلياس" تصريحاته قائلاً: "نحن نخدم مجموعة واسعة من الصناعات، ونقدم حلولاً مخصصة تناسب الاحتياجات والمتطلبات الفريدة لكل عميل. إن مشاركتنا في معرض هذا العام هي شهادة على التزامنا بالأمن السيبراني. ونحن نتطلع إلى عرض أحدث خدماتنا، والتفاعل مع كبار الخبراء، والمساهمة في رفع مستوى معايير الأمن السيبراني في جميع أنحاء العالم".

لمزيد من المعلومات حول "آميفيز" وحضورنا في معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2023" بالرياض، يرجى زيارة جناحنا في القاعة 3، الجناح D50 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023.

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عن "أميفيز" ( Amiviz)

"أميفيز" AmiViz هو أول سوق للمؤسسات B2B يركز على صناعة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط ، وهو مصمم خصيصا لخدمة مصالح بائعي التجزئة والبائعين في المؤسسات. وبفضل الابتكار والتكنولوجيا التي تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي، توفر المنصة منصة تعاون فريدة من نوعها من خلال تطبيق للهاتف المحمول على نظامي التشغيل iOS وAndroid، بالإضافة إلى منصة قائمة على الويب لبائعي المؤسسات والاستشاريين وشركات تكامل الأنظمة وشركاء القنوات والبائعين.

تقدم AmiViz منصة فريدة من نوعها للتجارة الإلكترونية على غرار المستهلك مع مزيج من اللمسة الإنسانية، وتقدم منتجات وخدمات تلبي ظروف السوق المحلية والإمتثال للوائح في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.amiviz.com