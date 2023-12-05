الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: توّجت مطارات أبوظبي بالجائزة المرموقة "مشغّل المطارات الرائد عالمياً للعام 2023"، في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لهذا العام، وتسلّمت الجائزة منى الغانم، نائب الرئيس التنفيذي تجربة المتعاملين وإدارة علاقاتهم في مطارات أبوظبي، خلال حفل أقيم مؤخراً في برج العرب بدبي.

وتعدّ هذه الجائزة التكريم الأكثر شهرة في قطاع السفر والسياحة على المستوى العالمي، وقد فاز بها سابقاً مطار عُمان لثلاث سنوات متتالية بين عامي 2019 و2021، ثمّ حصل عليها مطار ماليزيا في عام 2022. وكان بين المرشحين للجائزة هذا العام شركة مطارات جنوب أفريقيا، وهيئة مطارات كينيا، ومطارات لوس أنجلوس العالمية، ومطارات ماليزيا، ومطارات عُمان.

ويأتي فوز الشركة المشغّلة لمطار أبوظبي بهذه الجائزة في عام استثنائي شهد تطورات كبيرة شملت إطلاق المبنى "A" الجديد في مطار أبوظبي الدولي، حيث أظهرت الشركة تميّزاً عالياً في الأداء والابتكار.

وتعليقاً على هذا الفوز قالت منى الغانم: "نحن فخورون جداً بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة التي تعكس التزامنا الراسخ بالتميز في عمليات المطار وخدمات المسافرين. الجائزة تُعَدُّ شهادةً على تفاني فريقنا وجهوده الجادة، وحرصه على تحقيق أداء العمل وفقًا لأعلى معايير الجودة، ولاسيما خلال عام حافل بالإنجازات والتقدّم". وأضافت: "إلى جانب دور هذه الجائزة في الاحتفاء بإنجازات الشركة، تضع أيضاً معياراً جديداً للتميّز في صناعة الطيران العالمية. وفي هذه المناسبة تعبر مطارات أبوظبي عن تقديرها وامتنانها لموظفيها المتفانين وعملائها المخلصين وشركائها الأكارم لدعمهم المستمر وثقتهم العالية".

جدير بالذكر أنّ عملية التصويت الدقيقة والصارمة التي تؤكّد مصداقية جوائز السفر العالمية، تزيد من أهمية هذا الفوز لمطارات أبوظبي، وتأتي بالتزامن مع احتفال منصة تصنيف السفر والسياحة البارزة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها.

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حول مطارات أبوظبي

تتولى مطارات أبوظبي، المملوكة بالكامل لشركة "القابضة" " ADQ" تشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة. وتضمّ محفظتها لأصول الطيران مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطاري الجزيرة في صير بني ياس ودلما.

تعمل مطارات أبوظبي على إدارة وتطوير وتوفير مرافق وخدمات الطيران للركاب وشركات الطيران، وربط المجتمعات وتقريب المسافات بين الناس. وتتمثل مهمتها في جعل أبوظبي مركزاً رائداً للطيران العالمي من خلال تعزيز تجارب السفر وترسيخ النمو الاقتصادي.

تعدّ "القابضة" واحدة من أكبر الشركات القابضة في منطقة الشرق الأوسط، وتغطي مختلف قطاعات أبوظبي بما في ذلك الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والرعاية الصحية والأدوية والنقل والخدمات اللوجستية.

وقد أشرفت مطارات أبوظبي على إنشاء وإطلاق وتشغيل المبنى "A" في مطار أبوظبي الدولي، والذي سيسهم في تحقيق زيادة كبيرة في القدرة التشغيلية والمرافق ذات المستوى العالمي لكل من الركاب وشركات الطيران، مع ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للمسافرين سواء أكان ذلك بهدف العمل أو السياحة الترفيهية.