الرياض، المملكة العربية السعودية: في تعاون رائد، تفتخر موبايلي، إحدى أكبر شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، وسايبر آرو، إحدى الشركات الرائدة في توفير منصة أتمتة الامتثال لمعايير الأمن السيبراني ومنصة التوعية بالأمن السيبراني، بالإعلان عن شراكتهما الإستراتيجية في معرض بلاك هات لحلول الأمن السيبراني 2023، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو إحداث ثورة في نهج الامتثال لمعايير الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا الإعلان ليعزز مكانة موبايلي بصفتها شريكًا إستراتيجيًا يستخدم حل الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال المدعوم بالذكاء الاصطناعي من سايبر آرو من أجل تعزيز الامتثال لمعايير الأمن السيبراني في المنطقة، وقد عرضت شركة سايبر آرو أحدث إنتاجاتها من أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قلب معرض بلاك هات لحلول الأمن السيبراني 2023.

أبرز نقاط الشراكة الإستراتيجية

إن الشراكة الإستراتيجية بين شركتي سايبر آرو وموبايلي هي تعاون ديناميكي يهدف إلى إعادة تشكيل مشهد الأمن السيبراني والامتثال لمعاييره في المملكة العربية السعودية، فتساعد موبايلي، باعتبارها شريكًا إستراتيجيًا، المؤسسات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على تعزيز عمليات امتثالها لمعايير الأمن السيبراني وتبسيط ممارساتها لتحقيق الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال من خلال استخدام حل شركة سايبر آرو المدعوم بالذكاء الاصطناعي في تحقيق ذلك.

ويذهب هذا التعاون إلى ما هو أبعد من مجرد الحضور المادي؛ فهو يرمز إلى رؤية مشتركة للتقدم التحوُّلي في مجال الامتثال لمعايير الأمن السيبراني، وقد صُمِّمَت هذه الشراكة الإستراتيجية لتزويد المؤسسات في المملكة العربية السعودية بحلول ذكية تُمكِّنها من التغلب على تعقيدات الأمن السيبراني والامتثال لمعاييره بكفاءة غير مسبوقة.

لمحة عامة عن الفعالية

كان معرض بلاك هات 2023، وهو فعالية عالمية رئيسية في مجال الأمن السيبراني، بمثابة مسرح الإعلان عن هذه الشراكة التحوُّلية، وشكَّل حضور سايبر آرو في معرض بلاك هات 2023 شهادةً على التزام الشركة بتقديم حلول أتمتة متطورة مع التركيز بشكل خاص على حل الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي تقدمه الشركة.

عرض ابتكارات الذكاء الاصطناعي

شهدت الفعالية عرضًا لا مثيل له لابتكارات الذكاء الاصطناعي، حيث كان عمار بيسك، أحد مؤسسي شركة سايبر آرو، هو المتحدث الرئيسي، حيث أكد الاستعراض المباشر لمنصة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمقدمة من سايبر آرو على قوتها، مما يوضح كيف لهذه المنصة أن تُحدث ثورة في عمليات امتثال المؤسسات لمعايير الأمن السيبراني، وتمكن الحاضرون والزوار من رؤية التكامل السلس لتقنيات الذكاء الاصطناعي على نحو مباشر، مما يمكِّن المؤسسات من تخطي العقبات التي تواجهها في الطريق نحو تحقيق الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال بكفاءة غير مسبوقة.

الرسائل الرئيسية

تسلط هذه الشراكة الضوء على التأثير العميق لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني والامتثال لمعاييره، وتثبت سايبر آرو التزامها بالاستفادة من هذه التقنيات باعتبارها محفزًا للتغيير التحوُّلي عن طريق تقديم الحلول المتطورة وعقد الشراكات الإستراتيجية. إن الأتمتة هي حجر الزاوية في التدابير الأمنية المعززة، وتلتزم سايبر آرو بقوة بهذا المبدأ، وتعمل على تمكين المؤسسات من تحصين دفاعاتها بسرعة وذكاء من خلال تبني منهج الأتمتة.

نظرًا لأن سايبر آرو شريك إستراتيجي لموبايلي، فإن هذه الرسائل الرئيسية تعكس رؤيتهما المشتركة، مما يزيد من الدعوة لاستخدام منصة سايبر آرو للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحصين الأنظمة الرقمية للشركات في المملكة العربية السعودية.

«إن التعاون مع موبايلي يعني أكثر من مجرد شراكة؛ فهو رؤية مشتركة لتسهيل عملية الامتثال لمعايير الأمن السيبراني وتقويتها بالنسبة للشركات في المملكة العربية السعودية". ~ عمار، أحد مؤسسي شركة سايبر آرو

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* المصدر: "ايتوس واير"

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