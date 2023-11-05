نمو متواصل للإيرادات خلال الفترة، مدفوعاَ بمبيعات الدواجن الطازجة

توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة MHP SE باستثمارات تتجاوز 200 مليون ريال سعودي، ومذكرة تفاهم مع شركة فيبرا أجرو اندستريل تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها "التنمية" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، الرائدة في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية وتجارة اللحوم الطازجة والمبردة ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023، والتي أظهرت زيادة قوية في الإيرادات بنسبة 21.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1,516.9 مليون ريال سعودي، مدعومة بارتفاع بنسبة 18% في مبيعات الدواجن الطازجة. في حين حافظت الأرباح قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء على مستواها، ليبلغ هامش الربح 12.1%. انخفض صافي الربح العائد إلى ملاك الشركة بنسبة 21.9% على أساس سنوي ليصل إلى 49.6 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من 2023 نتيجة لاستمرار الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية وتوسيع عمليات الامتياز الغذائي.

وقد أعلنت التنمية في سبتمبر عن شراكة بين شركة تلال الصحراء للخدمات البيطرية، التابعة لشركة التنمية ومجموعة MHP SE لاستثمار أكثر من 200 مليون ريال سعودي لتطوير وتشغيل منشآت زراعية تعاقدية بسعة إنتاجية تزيد عن مليون من أمهات الدواجن لإنتاج ما يزيد عن ١٧٥ مليون بيض تفقيس سنويا، وفقاسات مصممة حسب أحدث التقنيات ومنشأة أعلاف الدواجن. ستمتلك شركة تلال الصحراء للخدمات البيطرية حصة نسبتها 55% في المشروع المشترك، بينما ستمتلك شركة MHP SE حصة نسبتها 45%. علاوة على ذلك، فإن مذكرة التفاهم الأخيرة مع شركة فيبرا أجرو اندستريل ستمكن شركة التنمية من زيادة طاقتها الإنتاجية، وبالتالي تعزيز أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة.

وتعليقاً على النتائج، قال السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للشركة: "اختتمنا الأشهر التسعة الأولى من العام بتحسن قوي في أداء الايرادات، وهو خير دليل على النمو الذي يتم تحقيقه من خلال نموذج أعمالنا المتكامل. نحن فخورون للغاية بالنمو المستدام الذي نحققه في جميع قطاعات الأعمال لدينا، مع استمرار الدواجن الطازجة في دفع هذا النمو.

ويستمر النجاح الهائل الذي حققه بوبايز® في المملكة العربية السعودية، بعد إطلاق عملياتنا للامتيازات التجارية الغذائية في عام 2021، مع زيادة الإيرادات بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال فترة التسعة أشهر. ونواصل الاستثمار في مبادرات التنويع لمجموعة منتجاتنا وقد اختتمنا الفترة بتشغيل 36 متجرًا في المملكة. إن أولويتنا القصوى في التنمية هي توفير منتجات عالية الجودة داخل السعودية والمنطقة، من خلال إنتاج الأغذية بشكلٍ مستدام ومبتكر، مع تطوير محفظتنا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا."

من جهته، قال السيد أحمد بن شرف عسيلان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية: "نواصل في التنمية التركيز على الاستثمار للمستقبل، من خلال تعزيز قطاعات أعمالنا الأساسية وقدراتنا، وتنويع مصادر إيراداتنا، وإقامة شراكات استراتيجية جديدة. نهدف من خلال الشراكة مع مجموعة MHP SE، وهي مجموعة عالمية رائدة في مجال الأغذية والتكنولوجيا الزراعية في أوروبا، وشركة فيبرا أجرو اندستريل، الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج وتصدير الدواجن ومقرها في البرازيل، إلى دعم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المملكة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تعزيز الابتكار، وزيادة فرص العمل المحلية، وتنفيذ أفضل الممارسات العالمية في إنتاج الأغذية وتوزيعها.

وباعتبارها شركة رائدة في المنطقة، تؤكد التنمية على التزامها بدعم الأهداف والقيم الأساسية لرؤية المملكة 2030، مع التفاني المستمر بأعلى معايير الجودة والابتكار والاستدامة. ومن خلال الاستفادة من العوامل الجاذبة للسوق المحلي إلى جانب زيادة كفاءتنا التشغيلية، فإننا مستمرون في التركيز على تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا."

تحليل الإيرادات

أعلنت التنمية عن إيرادات تسعة أشهر بلغت 1,516.9 مليون ريال سعودي، بزيادة 21.5% على أساس سنوي من 1,248.3 مليون ريال سعودي. ويعزى السبب الرئيسي للنمو في الإيرادات إلى زيادة في حجم المبيعات عبر نموذج أعمال الشركة من حيث خطوط الإنتاج والخدمات.

ارتفعت مبيعات الدواجن الطازجة، المساهم الأكبر في الإيرادات (83٪)، بنسبة 18٪ على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 لتصل إلى1,263.8 مليون ريال سعودي من 1,070.6 مليون ريال سعودي. ويدعم الأداء الإيجابي لهذا القطاع الارتفاع المستمر في حجم المبيعات بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، من 456,000 طائر يوميًا كما في 31 ديسمبر 2022، إلى 500,000 طائر يوميًا كما في 30 سبتمبر 2023.

ارتفعت إيرادات الأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية بنسبة 20٪ على أساس سنوي لتصل إلى 192.6 مليون ريال سعودي من161.1 مليون ريال سعودي، نتيجة لزيادة الطلب على منتجات ومعدات الصحة الحيوانية.

تضاعفت إيرادات تشغيل الامتيازات التجارية الغذائية بأكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 60.5 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 16.5 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وخلال هذه الفترة، افتتحت شركة تنمية 23 متجرًا لبوبايز® في المملكة، ليصل المجموع إلى 36 منفذًا تشغيليًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023.

تحليل قائمة الدخل

ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 1,173.6 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، من 947.3 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وذلك بسبب الزيادة في الطاقة الإنتاجية للدواجن الطازجة، وزيادة حجم المبيعات و التوسع في مطاعم بوبايز خلال الفترة. ارتفع إجمالي الربح بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 343.3 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 301.0 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من 2022.

انخفضت الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء بشكل طفيف بنسبة 0.9% إلى 184.2 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 185.9 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مدعومًا بالأداء القوي للإيرادات.

انخفض صافي الربح العائد لملاك الشركة بنسبة 21.9% إلى 49.6 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 63.5 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

تحليل قائمة المركز المالي

اختتمت التنمية هذه الفترة بإجمالي 106.2 مليون ريال سعودي نقدا وما في حكمه.

انخفضت إجمالي القروض إلى285.8 مليون ريال سعودي بتاريخ 30 سبتمبر 2023، من 308.4 مليون في نهاية عام 2022.

ارتفعت النفقات الرأسمالية من 82.7 مليون ريال سعودي في فترة الأشهر التسعة الأولى من 2022 إلى 125.8 مليون ريال سعودي لنفس الفترة هذا العام. ويتم توجيه النفقات الرأسمالية المخطط لها في السنوات الخمس المقبلة لزيادة طحن الأعلاف وقدرات الفقاسات، بالإضافة إلى التوسع في عمليات الامتياز الغذائي، مما يمكن الشركة من اغتنام فرص النمو الجديدة.

استراتيجية النمو

إن نموذج أعمال التنمية المتكامل وعالي الكفاءة يؤهلها للنمو محليًا وإقليميًا ودوليًا، مدعومًا باتجاهات السوق المواتية. ومن المتوقع أن ينمو سوق الأغذية الحلال العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ 10.8% خلال الفترة 2023-2028، وفقًا لتقارير عن القطاع.

في حين تواصل حكومة المملكة العربية السعودية تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز قطاع الدواجن المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء. فعلى سبيل المثال، وقع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع مؤسسة ريف الأهلية لزيادة كفاءة وإنتاجية المزارعين المحليين. يمثل ذلك وغيره من التدابير الاستراتيجية بيئة داعمة للتنمية لاقتناص العديد من فرص النمو وتعزيز مكانتها في السوق.

تشمل مبادرات التنويع التي تنفذها التنمية تعزيز نمو قطاع الامتيازات الغذائية التابع للشركة، والذي تم إطلاقه في عام 2021، مدعومًا باستراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع حضور العلامة التجارية الدولية بوبايز في جميع أنحاء المملكة والمنطقة على نطاق أوسع.

الالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة

تطبق التنمية نهجا استراتيجيًا ومتكاملًا لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال نموذج "العطاء والكسب والاستدامة".

أنشأت الشركة لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة في عام 2022، والتي قامت بوضع اللمسات الأخيرة على مجالات التركيز التي تتوافق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

تهدف الشركة إلى اعتماد إطار دولي مناسب لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة على مدار العام، والذي يهدف إلى تقديم إفصاحات ذات مغزى وقابلة للقياس للمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين حول أنشطة التنمية البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتماشى مع معايير إعداد التقارير الدولية.

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نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام ١٩٦٢من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، والجدير بالذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية للأغذية ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وعُمان والأردن والكويت. وبتاريخ 30 سبتمبر 2023، تدير الشركة 120 مزرعة بالإضافة إلى ستة فقاسات ومصنعي أعلاف وأربعة مصانع للمعالجة الأولية (مسالخ). كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة الأشجار التي تُروى بالمياه المعاد تدويرها من منشآتها، وتحويل النفايات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.Tanmiah.com.