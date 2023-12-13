المنامة، البحرين- استعرضت هواوي خلال مشاركتها في القمّة العربية الدولية الثانية للأمن السيبراني (AICS) التي اختتمت فعالياتها مؤخراً، إطار ضمان الأمن السيبراني الخاص بها، بالإضافة إلى حلول وابتكارات متطورة بميزات أمان مدمجة. ودعت الشركة قادة الشرق الأوسط إلى تعزيز المرونة السيبرانية في بلدانهم باتباع نهج التعاون المفتوح. وجاءت مشاركة هواوي في الحدث تحت شعار "لا مساومة على الأمان، مزاياك الأمنية" باعتبارها شريك الاتصالات الرسمي للقمة.

وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، استضاف المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) القمة العربية الدولية للأمن السيبراني 2023، التي جمعت بين السلطات التنظيمية الحكومية وخبراء القطاع ومزودي الحلول لمناقشة وتطوير خطط لتأمين البنية التحتية لتقنية المعلومات والأمن السيبراني في البحرين.

وقال عزيز تانغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في البحرين: "تمنح هواوي، باعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ولها تاريخ طويل في البحرين وبقية دول العالم العربي، أولوية قصوى للأمن السيبراني وحماية الخصوصية، فنجاح العملاء وثقتهم هما أساس عملنا، ونسعى جاهدين لتجسيد هذا المبدأ في جميع جوانب أعمالنا. ونحن فخورون بالمشاركة في القمة العربية الدولية للأمن السيبراني، وإبراز ريادتنا في مجال الأمن السيبراني في حدث ضخم كهذا".

وزار الشيخ سلمان بن محمد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني في البحرين، جناح هواوي في الحدث، واستمع إلى شرح من سلطان محمود مالك، من مكتب الأمن السيبراني وحماية الخصوصية في هواوي بمنطقة شمال الخليج، عن أحدث ابتكارات هواوي في مجال الأمن السيبراني والتزامها في تعزيز أمان الاقتصاد الرقمي في البحرين. واختتم الشيخ زيارته بتقديم التهاني لشركة هواوي على مساهماتها في بناء الأمن السيبراني في البحرين، وتمهيد الطريق لمزيد من التعاون مستقبلاً، وأنشطتها التي ترسخ مكانتها كشريك موثوق.

وألقى سلطان محمود مالك كلمة رئيسية في القمة سلّط الضوء فيها على إطار ضمان الأمن السيبراني الشامل لهواوي، قائلاً: "يشكل الأمن السيبراني جزءاً محورياً من أعمالنا في هواوي، حيث نقوم بتطوير الحلول والمنتجات واختبارها والتحقق منها وتسليمها لعملائنا وصيانتها مع مراعاة أعلى معايير الأمن السيبراني".

ومن جهته، شارك كمال زيان، الرئيس التــنـفـيـذي لأمــن المعلومـات لدى هواوي بمنطقة شمال الخليج، في جلسة نقاشية بعنوان "الشراكات بين القطاعين العام والخاص: أهمية التعاون لتعزيز الأمن السيبراني"، وقال فيها: "توفر الفعاليات الإقليمية، مثل القمة العربية الدولية للأمن السيبراني، منصة لعرض ومناقشة أحدث المعلومات والتوجهات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ودورها في التصدي للهجمات السيبرانية المتطورة."

واستعرضت هواوي خلال القمة إطار ضمان الأمن السيبراني الشامل الخاص بها، واستراتيجيتها للأمن السيبراني وحماية الخصوصية للمؤسسات، وحلولها لمكافحة برامج الفدية وحماية البيانات بجميع السيناريوهات. وعرضت الشركة أيضاً شبكتها الآمنة والموثوقة لشركات الاتصالات التي توفر شبكات نقل محمية بالكامل بتقنيتي الجيل الخامس 5G والجيل الخامس الثابتة F5G، بالإضافة إلى خدمات الأمان المُدارة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وQiankun Cloudexpress. وتماشياً مع التزامها بتوفير إمدادات موثوقة من الطاقة من أجل بناء مستقبل مستدام وأخضر، عرض هواوي مركزها الذكي الأخضر للبيانات والخلايا الكهروضوئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما قدّمت هواوي كلاود أيضاً استراتيجيتها "كل شيء كخدمة" و Cloud Security Brain لدعم وضمان حماية الأساس الرقمي.

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نبذةٌ عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.