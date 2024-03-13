· عبد الرحمن شاهين: النمو القياسي في عمليات "دبي كوميرسيتي" يعكس تنامي مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي

· 56% نسبة الارتفاع في حجم البضائع الصادرة والواردة من بوابة المرور

· 92% نسبة النمو في عمليات شحن البضائع من مراكز التوزيع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي كوميرسيتي"، المنطقة الحرة الأولى من نوعها والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن تسجيل معدلات نمو قياسية في عمليات التجارة الرقمية وبوابة المرور التابعة لها خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

كما كشفت دبي كوميرسيتي عن ازدياد حجم البضائع الصادرة والواردة عبر منصة المرور (DCC Way) التابعة لها بنسبة 56% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، إلى جانب ارتفاع عدد الطلبات المنجزة عبر منصة التجارة الرقمية الخاصة بها بنسبة 158%، ونمو عمليات شحن البضائع من مراكز التوزيع عبر منصاتها الخاصة بالتجارة الرقمية بنسبة 92% خلال الفترة ذاتها.

وبهذا الصدد، قال عبد الرحمن شاهين نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي: "إن معدلات النمو المتميزة التي سجلتها دبي كوميرسيتي في حجم عمليات التجارة الرقمية وبوابة المرور التابعة لها خلال العام الماضي، تعكس تنامي مكانة دبي بوصفها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجاذبيتها كمركز اقتصادي محوري على المستوى الإقليمي ومحطة لوجيستية رائدة ومتفردة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر".

وأضاف: "إن ازدياد حجم البضائع الصادرة من بوابة المرور التابعة لدبي كوميرسيتي، فضلاً عن نمو عدد الطلبات المنجزة وعمليات شحن البضائع عبر منصة (DCC Way) للتجارة الرقمية، هي ثمرة التوجه الاستراتيجي الجديد لدبي كوميرسيتي الذي بدأت بتطبيقه أواخر عام 2022، من خلال تبني مفهوم التجارة الرقمية في عملياتها التشغيلية وخدماتها منذ التأسيس، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في دبي، وصولاً إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة والارتقاء بمجتمع الأعمال والمشهد الاقتصادي والاستثماري فيها".

وأكد عبدالرحمن شاهين أن هذه المعدلات القياسية التي شهدتها عمليات التجارة الرقمية في دبي كوميرسيتي خلال العام الماضي، هي انعكاس لمسيرة التحوّل الرقمي الشامل الذي تشهده الإمارة على كافة الصعد، والتزام دبي كوميرسيتي، بمواصلة جهودها بشكل دؤوب لتطوير منظومتها الرقمية الفريدة، بما يُعزز من عمليات الشركات ويدعم تسهيل مزاولة الأعمال ويُسهم في جذب المزيد من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى دبي للاستفادة من التجربة الاستثنائية التي توفرها للشركات ورواد الأعمال.

وتوفر دبي كوميرسيتي، أول منظومة تجارة رقمية تنافسية وحلول مبتكرة ومتكاملة تتيح للشركات العمل بسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية، وخدمات الإرشاد والتوجيه حول اللوائح التنظيمية للقطاع في المنطقة، والحلول اللوجستية المتكاملة بما يشمل التخزين وحلول التوصيل إلى الوجهة النهائية، وحلول منصات التجارة الرقمية المتكاملة وخدمات التسويق الرقمي وغيرها من خدمات الدعم.

وتمتد "دبي كوميرسيتي" التي تمتاز ببنية تحتية متطورة وعالمية المستوى، على مساحة 2.1 مليون قدم مربعة وتم تطويرها بتكلفة 3.2 مليارات درهم لتقديم الدعم لشركات التجارة الرقمية الجديدة والحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث توفر مجموعة من المكاتب الحديثة والمستودعات المتطورة، إضافة إلى مساحات مكتبية مرنة ومراكز قابلة للتطوير بما يوفر خيارات متعددة للشركات العاملة في قطاع التجارة الرقمية وغيرها.

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