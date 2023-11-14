زيادة الطلبات بنسبة 14.8%1، بقيمة إجمالية بلغت 13.3 مليار يورو، مقارنةً بـ 11.6 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2022.

تصل قيمة الأعمال المتراكمة إلى 40 مليار يورو، كما بلغت نسبة الطلبات المستلمة المحجوزة مقابل كمية المنتج ما يقارب 1.3X.

ارتفاع الإيرادات بنسبة وصلت إلى 4.8%، لتبلغ 10.26 مليار يورو، مقارنة بـ 9.8 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك مبلغ 644 مليون يورو، بزيادة قدرها 6.3% مقارنة في نفس الفترة من عام 2022 حيث كانت 606 مليون يورو.

تحسن نسبة التدفق النقدي التشغيلي الحر في الإنتاج بشكل ملحوظاً بلغ 604 مليون يورو، محققا ارتفاع بنسبة 33.2% مقارنة بـ 904 مليون يورو في الفترة المماثلة من عام 2022.

بلغ صافي ديون المجموعة 3.8 مليار يورو، إذ شهد انخفاض قدره 546 مليون يورو مقارنةً بـ 4.4 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وذلك بفضل تحسن نسبة التدفق التشغيلي الحر.

حصلت الشركة على تصنيف استثماري من جميع وكالات التصنيف الثلاث، مع تأكيد قوي على التزامها بالحفاظ على ملف مالي قوي.

تأكيد معايير العام المالي لعام 2023.

إعادة تأهيل شركة أيروستركتشر بما يتماشى مع التوقعات، وتوجهها نحو الوصول إلى عتبة الربح في عام 2025.

دبي - عقد مجلس إدارة شركة ليوناردو اجتماعاً برئاسة السيد ستيفانو بونتيكورفو، حيث تم استعراض أداء الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 واعتمدت المخرجات بالإجماع.

تعليقاً على الحدث، قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة ليوناردو، السيد روبرتو سينجولاني: "تبرهن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 على قوة أعمالنا وتوافقها مع توقعاتنا، وقد حققنا تحسنًا في أعمالنا المتراكمة وأثبتنا رسوخ قوتنا التنافسية عبر جميع قطاعات الأعمال. كما تشهد شركة أيروستركتشر مساراً جيداً نحو إعادة التأهيل والتعافي بالتوافق مع التوقعات."

وأضاف: "تشهد كل المؤشرات الاقتصادية والمالية لدينا أداءً ممتازًا، مع تحقيق زيادة ملحوظة في الأرباح. وقد أسهم الانخفاض المتوقع في استهلاك النقد خلال العام بشكل إيجابي في تقليل صافي ديون المجموعة."

واختتم السيد سينجولاني تصريحاته موضحاً: "نعمل على تحويل عملياتنا ومنتجاتنا إلى النظام الرقمي بما يهدف إلى تعزيز قدرتنا التنافسية، وتحقيق التكامل مع أحدث مجالات النمو في عالم الإلكترونيات والفضاء. والآن نحن في صدد العمل على الخطة الصناعية الجديدة، ونتطلع الى تقديمها بالتزامن مع إعلان نتائج السنة المالية لعام 2023."

النتائج الاقتصادية والمالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023

استمر الأداء القوي الذي أعلنته المجموعة في عام 2022 حتى الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. واكتسبت أهمية مضاعفة مقارنة بالأرقام المعدلة والمعاد تقديمها لضمان الاتساق والتمثيل الأدق للنتائج. يأخذ هذا التعديل بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت على نطاق توحيد المجموعة.

شهدت الطلبات الجديدة زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 13.3%، وارتفعت إلى 14.8% مقارنةً بالأرقام المعدلة لشهر سبتمبر 2022. يأتي هذا النمو مدفوعًا بشكل خاص بالمكون الأوروبي لأعمال الإلكترونيات الدفاعية والأمنية، مما يؤكد على تعزيز موقع المجموعة في السوق في هذا القطاع. وأصبح النمو التجاري أكثر وضوحًا خاصةً عند اعتبار أن الطلبات الجديدة في الفترة المماثلة من العام الماضي تضمنت الطلب من وزارة الدفاع البولندية بخصوص طائرات الهليكوبتر AW149.

وسجلت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 3.5% (و4.8% عند مقارنتها بالرقم المعدل)، وذلك بفضل التحسن الكبير في أيروستركتشر، الذي سجل نموًا بنسبة 32% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بالإضافة إلى أداء قطاع الإلكترونيات الدفاعية والأمن. رافق هذا النمو في الإيرادات ارتفاع في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.0%، وهي نسبة تظهر بشكل أوضح عند النظر إلى الرقم المعدل، حيث تصل إلى 6.3% على أساس سنوي، مع تحقيق أداء مالي جيد في جميع القطاعات.

في حين حُققت زيادة كبيرة في التدفق النقدي التشغيلي الحر لهذه الفترة بنسبة 32% (33% إذا ما قورنت بالأرقام المعدلة)، مما أسهم بشكل إيجابي في خفض صافي ديون المجموعة بنسبة 13% مقارنةً بالفترة المماثلة.

المؤشر الرئيسي للأداء مع تعديل المقاييس

لتحليل أكثر دقة لأداء المجموعة التشغيلي خلال الفترة المحددة، نعرض فيما يلي بعض مؤشرات الأداء المعدلة للفترة المقارنة. تستبعد هذه التعديلات العمليات الرئيسية للتفكيك من نطاق توحيد المجموعة، مثل أعمال GES التي بيعت في يوليو 2022. وعند مقارنة هذه المؤشرات بالبيانات المعدلة، يبرز تعزيز واضح في مؤشرات نمو الطلبيات الجديدة، والإيرادات، والأرباح التشغيلية، والتدفقات النقدية التشغيلية الحرة التي رفعت حولها تقارير مسبقة للمجموعة.

الإرشادات 2023

استنادًا إلى النتائج المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، آخذين في الاعتبار التوقعات للفترات المقبلة، نجدد تأكيدنا على إرشادات الشركة للعام بأكمله التي حددت عند إعداد البيانات المالية السنوية لتاريخ 31 ديسمبر 2022.

افتراضات سعر الصرف لعام 2023

يعادل سعر الصرف المفترض لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.10، ولليورو مقابل الجنيه الإسترليني 0.87.

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نبذة عن شركة ليوناردو

شركة ليوناردو هي شركة رائدة عالمياً في مجال الطيران والدفاع والأمن، ويبلغ عدد القوى العاملة لديها 51 ألف موظف حول العالم، حيث تعمل في مجالات الطائرات العامودية، والإلكترونيات، والطائرات، والأمن السيبراني، والفضاء. كما أنها شريك رئيسي في البرامج الدولية الكبرى بما في ذلك Eurofighter وNH-90 وFREMM وGCAP وEurodrone.

وتتمتع الشركة بحضور كبير في المشهد الصناعي في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعمل أيضاً من خلال شركات تابعة لها، مثل "ليوناردو دي آر إس" Leonardo DRS (80.9%) المتخصصة في مجال الإلكترونيات الدفاعية، والمشاريع المشتركة والشراكات، وإم بي دي إيه MBDA (25%)، وأيه تي آر ATR (50%)، و"هينسولدت" Hensoldt (25.1%)، تيليسبازيو Telespazio (67%)، و"تاليس ألينيا سبيس" Thales Alenia Space (33%)، وأفيو Avio (29.6%). وفي عام 2022 أعلنت شركة ليوناردو المدرجة في بورصة ميلانو للأوراق المالية (LDO) عن طلبيات جديدة بقيمة 17.3 مليار يورو، مع وجود طلبات مسبقة بقيمة 37.5 مليار يورو، وحققت إيرادات بقيمة 14.7 مليار يورو. تم إدراج الشركة في مؤشر MIB ESG وهي جزء من مؤشرات داو جونز للاستدامة منذ عام 2010.