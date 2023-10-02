دبي، الإمارات العربية المتحدة: تجاوزت "سمرتاون إنتيريرز" – الشركة الرائدة في تعهدات التجهيزات الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في التصاميم الداخلية المستدامة –أهدافها للمشاريع البيئية والمستدامة للعام 2023، على النحو المبين في تقريرها السنوي الثامن للاستدامة الذي صدر اليوم. ويسلط التقرير الضوء على التقدم الكبير الذي حققته "سمرتاون" لتحقيق أهدافها الطموحة وصولاً للحياد الصفري، ويؤكد التزامها القوي تجاه التميز وبناء مستقبل مستدام.

ويغطي تقرير الاستدامة 2023 السنة المالية من 1 أبريل 2022 إلى 31 مارس 2023، ويستعرض بالتفصيل تأثير وأداء "سمرتاون" مقابل سبع قضايا جوهرية ذات أهمية بالغة لأعمالها وشركائها المعنيين، وهي: المشاريع المستدامة والاقتصادية، والبيئة، والمبادرات الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والمجتمع، والشفافية ومكافحة الفساد.

أبرز النقاط في تقرير الاستدامة 2023:

المشاريع المستدامة: قدّمت "سمرتاون" الدعم لخمسة مشاريع في سعيها للحصول على شهادة LEED، ما يعكس تفانيها في تحقيق معايير الاستدامة العالية. وجاءت نسبة 88% من المشتريات المكتبية للشركة من مصادر مستدامة تعزيزاً لممارسات التوريد المسؤولة فيها، كما قامت بتحويل النفايات بنسبة 8% أعلى من هدفها، بدلاً من إرسالها لمكب النفايات.

المشاريع الاقتصادية: شهدت "سمرتاون" زيادة بنسبة 31% في حجم مبيعاتها السنوية، بناءً على زيادة بنسبة 63% عن العام السابق، وانخفاضاً بنسبة 22% في 2021. وتجاوز هذا الأداء المالي متوسط الخمس سنوات بنسبة 40%.

البيئة: واصلت "سمرتاون" جهودها الحثيثة للحد من بصمتها البيئية، حيث قامت بتحويل 38% من نفايات المشاريع من خلال إعادة الاستخدام أو التدوير بدلاً من إرسالها إلى مكب النفايات - وهو إنجاز تجاوز الهدف المتوقع للعام 2023 بنسبة 30%. وحصلت الشركة على المركز الثاني في فئة إدارة النفايات العامة ضمن جوائز "ليفينغ بزنس" بالشراكة مع HSBC. كما سجلت انخفاضاً كبيراً بنسبة 29% في استهلاك الطاقة لكل موظف.

المبادرات الاجتماعية: قدّمت "سمرتاون" البرنامج المبتكر "منصات سمرتاون للتعلم"، وهو عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لرفع مستوى برنامج التعليم والتدريب الخاص بالشكرة. وتتيح هذه المنصة للموظفين إمكانات الوصول إلى مجموعة متنوعة من موارد التدريب ودورات تنمية المهارات في الوقت الذي يناسبهم. واستمرت الشركة في التركيز على التنوع وتكافؤ الفرص بصورة متميزة، حيث تشكل النساء 28% من القوى العاملة. بالإضافة إلى ذلك، أدى التزام "سمرتاون" برعاية الموظفين إلى حصول 99% من الموظفين على زيادات في الرواتب.

حقوق الإنسان: تقديم دورة للتعلم الإلكتروني حول حقوق الإنسان سجّلت معدل مشاركة وإتمام بنسبة 100% بين الموظفين، مما عزز التزام "سمرتاون" بمبادئ حقوق الإنسان.

المجتمع: أكد إطلاق برامج صحة وسلامة الموظفين على استثمار "سمرتاون" في رعاية الموظفين.

الشفافية ومكافحة الفساد: حافظت "سمرتاون" على سجل نظيف مع عدم وجود أي قضايا قانونية عامة تتعلق بالفساد ضد الشركة أو موظفيها. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاع 100% من الموظفين على سياسة مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، والسلوك الأخلاقي.

وقال ماركوس بيش، المدير العام لشركة "سمرتاون إنتيريرز": "بينما نقدم تقرير الاستدامة الثامن لسمر تاون، فإننا نفهم التحديات العالمية الملحة والمسؤولية الجماعية التي يتعين على الشركات معالجتها. لقد كان عاماً مميزاً بالنسبة لنا، مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسنا، وهي رحلة نفخر بها للغاية. إن إنجازاتنا تؤكد على الدور الجوهري الذي تلعبه الاستدامة في نجاح الأعمال، بينما نواصل التكيف مع عالم متغير. ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأنه من خلال الرصد الدقيق وإعداد التقارير والتعاون، يمكننا معاً تحقيق أهدافنا للحياد الصفري، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع".

وتم إعداد هذا التقرير، وهو تقرير الاستدامة السنوي الثامن لشركة "سمرتاون"، وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI). وتعتبر المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) من أكثر المعايير استخداماً في

العالم لمشاركة ونشر بيانات الاستدامة، وهي منظمة دولية مستقلة تساعد الشركات والحكومات على فهم ومشاركة مدى تأثيرها على تغير المناخ، وإعداد ورفع التقارير بشأنها.

وأضاف بيش: "إن إنجازاتنا هذا العام، إلى جانب التحسينات التي نحرزها عاماً بعد عام، تؤكد التزامنا بالممارسات المستدامة، وقدرتنا على التكيف مع الظروف المتغيرة. وبالنظر إلى المستقبل، نعتزم بكل تصميم وإرادة على مواصلة تقديم مساحات عمل صحية ومتطورة لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع".

وتتماشى استراتيجية "سمرتاون" للاستدامة مع المبادرات العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والطموحات المحلية، بما في ذلك رؤية الإمارات 2021، والأجندة الخضراء 2030، وميثاق السعادة، وخطة دبي الحضرية 2040.

لتنزيل تقرير الاستدامة 2023 بالكامل، مع مؤشر GRI، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: sustainability/mmertown.aewww.su.

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نبذة عن "سمرتاون إنتيريرز"

طوال 20 عاماً، كانت شركة "سمرتاون إنتيريرز" من بين أبرز المقاولين الرئيسيين وأكثرهم استدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقـدّم حلولاً فائقة الجودة للتجهيزات الداخلية. وبسمعة ناصعة من حيث خبرتها في تنفيذ المشاريع الخضراء، وفي خدمتها الاستثنائية للعملاء، تختص الشركة بالمشاريع التجارية ومشاريع الرعاية الصحية والتعليم لنخبة من الشركات العالمية ضمن قائمة "فورتشن 500"، إلى جانب الدوائر الحكومية والشركات المحلية.

وكانت "سمرتاون إنتيريرز" أول مقاول للتجهيزات الداخلية يحصل على شهادة "ليد" الذهبية للتصاميم الداخلية (LEED) للريادة في تصاميم الطاقة والبيئة في الإمارات، وقد نالت شهادة LEED الذهبية في فئة المبنى الحالي والعمليات التشغيلية والصيانة (LEED EBOM). كما حصلت على تصنيف WELL للصحة والسلامة لمكتبها الرئيسي في دبي في "جافزا"، عن طريق معهد ويل الدولي للبناء (IWBI). ويتم تنفيذ جميع المشاريع بالتوافق مع النظام الدولي المعترف به لإدارة الجودة ايزو 9001:2015، وايزو 45001:2018، ونظام إدارة الجودة للصحة والسلامة المهنية (OH&S).

وتتمثّل مهمة "سمرتاون إنتيريرز" في الاستمرار بتسليم مشاريع عالية الجودة للتجهيزات الداخلية في الموعد المحدد، ووفق الميزانية الموضوعة، وأيضاً مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها البيئية، مما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الوفورات التشغيلية، وإنشاء مساحات عمل أفضل للموظفين.