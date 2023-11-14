جناح الناقلة الوطنية لدولة قطر يستقطب قادة قطاع الطيران وآلاف الزوار من مختلف العالم

الدوحة، قطرــ استعرضت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على عدة جوائز عالمية، اليوم أحدث طائرات أسطولها المتميز في افتتاح معرض دبي الجوي 2023 بحضور م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

ويستقطب المعرض، الذي ينعقد خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 نوفمبر 2023، كبار الشخصيات ورواد قطاع الطيران بالإضافة إلى الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم. وتستعرض الناقلة القطرية خلال المعرض ثلاث طائرات من أسطول طائراتها الحديث والمتطور وهم: طائرة بوينغ B787-9، طائرة ايرباص A350-1000 وطائرة جلفستريم G650ER.

وخلال اليوم الافتتاحي للمعرض، أتاحت الخطوط الجوية القطرية المجال أمام الزوار الكرام لزيارة جناحها والتعرف عن قرب على أحدث الابتكارات في عالم الطيران فضلاً عن تجربة مقصورات طائراتها المتميزة بتصاميم أنيقة وعصرية. كما واستعرضت الناقلة القطرية مجموعة متعددة من أطقم مستلزمات العناية الشخصية المنسقة بدقة لتظهر كرم ضيافتها الأصيلة وحرصها على تقديم تجربة سفر لا تضاهى.

ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تفتخر الخطوط الجوية القطرية بالمشاركة في معرض دبي للطيران لهذا العام واستعراض نخبة طائراتنا الرائدة ضمن أسطول الناقلة القطرية الحديث، المجهزة بأحدث التقنيات الموجودة والتي توفر بدورها رفاهية مطلقة لا مثيل لها، لتقدم طائراتنا بذلك تجربة سفر متميزة ومريحة لجميع مسافرينا. نرحب بجميع الزوار الكرام في شاليه الخطوط الجوية القطرية الموجود في معرض دبي للطيران للاستمتاع بأحدث ابتكارات عالم الطيران".

وكشفت الخطوط الجوية القطرية النقاب عن طائراتها المتميزة التي سيتم عرضها في المعرض، بما في ذلك طائرة جلفستريم G650ER التابعة لأسطول طائرات القطرية لطائرات رجال الأعمال. وقد صممت هذه الطائرة للرحلات طويلة المدى وتتميز بسرعتها الفائقة ومقصورتها الفسيحة والفاخرة لتقدم للمسافرين تجربة سفر في منتهى الرفاهية والراحة. ومن الجدير بالذكر أن القطرية لطائرات رجال الأعمال هي أكبر مشغل تجاري في العالم لطائرات جلفستريم G650ER مع امتلاكها لـ15 طائرة من الطراز نفسه.

كما واستعرضت الناقلة القطرية طائرة ايرباص A350-1000 التي تتميز بامتلاك أوسع مقصورة ضمن الفئات المماثلة، متيحة مساحة داخلية فسيحة فضلاً عن مقاعدها الواسعة مما يوفر للمسافرين الراحة التامة في جميع المقصورات. كما وتعد هذه الطائرة من أكثر المقصورات هدوءاً في فئة الطائرات ذات ممرين، الأمر الذي يتيح للمسافرين الاستمتاع برحلتهم.

وتتميز طائرة بوينغ B787-9 دريملاينر الفاخرة بسعتها الكبيرة حيث تتسع لـ22 مقعداً على درجة رجال الأعمال و232 مقعداً على الدرجة السياحية، فضلاً عن تصميمها العصري والأنيق الذي يوفر الخصوصية والرحابة لجميع المسافرين. ومن الجدير ذكره أن هذه الطائرة تعد من أكثر الطائرات تطوراً من ناحية التكنولوجيا المستخدمة والإستدامة البيئية حيث تتميز بقدرتها على إنتاج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20 في المائة أقل من الطائرات المماثلة الأخرى. وتشغل الخطوط الجوية القطرية 11 طائرة من طراز بوينغ B787-9دريملاينر لتسيير رحلاتها الجوية إلى أكثر من 160 وجهة عالمية.

وتُشغِّل الخطوط الجوية القطرية، أفضل طيران في الشرق الأوسط، أكثر من 100 رحلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. فبالإضافة إلى تدشينها رحلة يومية لرأس الخيمة(RKT) في 1 نوفمبر، وتعزيزها مؤخراً لعدد رحلاتها إلى دبي (DXB) من 21 إلى 28 رحلة أسبوعياً، توفر الناقلة القطرية 35 رحلة أسبوعياً إلى أبو ظبي (AUH)، و35 رحلة أسبوعياً إلى الشارقة (SHJ).

وترحّب الخطوط الجوية القطرية بجميع زوّار معرض دبي للطيران الذي يقام في معرض دبي العالمي المركزي للطيران وتدعوهم لزيارة في الجناح الخاص بها في شاليه A07 – A08 خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 نوفمبر 2023.

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