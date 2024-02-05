وصلت ربحية السهم إلى 12.36 درهم إماراتي، مما يشير إلى متانة الوضع المالي وثقة المستثمرين.

حافظ صافي الربح الأولي على قوته ليصل إلى 32,748 مليون درهم إماراتي.

سجلت الإيرادات ارتفاعاً لتصل إلى 60,089 مليون درهم إماراتي، محققة زيادة أولية بنسبة 18% على أساس سنوي بفضل عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وكفاءة الأداء.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز (ADX:IHC)، وهي تكتل عالمي متنوع الأنشطة وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تعكس عاماً حفل بالنمو المالي والإنجازات الاستراتيجية.

حققت الشركة قفزة ملحوظة في إيراداتها الأولية، لتصل إلى 60,089 مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 18% مقارنة مع 50,946 مليون درهم إماراتي سجلت في العام السابق. وجاء هذا المسار التصاعدي في الإيرادات نتيجة مباشرة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والأداء القوي لمحفظة الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، بالانسجام مع الرؤية الاستراتيجية للمجموعة.

وحافظت الشركة العالمية القابضة على صافي أرباح أولية قوية بلغت 32,748 مليون درهم إماراتي، كما وصلت ربحية السهم إلى 12.36 درهم إماراتي، مسجلة زيادة كبيرة عن ربحية السهم في العام السابق وقدرها 6.81 درهم إماراتي، مما يعكس الربحية القوية للشركة والعوائد المحققة للمستثمرين.

وتتنوع محفظة الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة لتشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والإنشاءات والمرافق والرعاية الصحية والأغذية والزراعة والخدمات البحرية والجرف، كما شهدت أعمال الشركة توسعاً أيضاً في مجالات الضيافة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الأصول.

ومن المتوقع أن تحرز الشركة العالمية القابضة نجاحات مستدامة في أعمالها على مدار السنوات القادمة بفضل التزام إدارتها ومبادراتها الاستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الأولية هذه قابلة للتغيير بعد التدقيق الخارجي وإصدار القوائم المالية المدققة الموحدة للمجموعة.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 899 مليار درهم إماراتي كما في 05 يناير 2024. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 150,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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