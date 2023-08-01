أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "حديد الإمارات أركان" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL) ("المجموعة")، أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تحقيقها نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2023.

وكشفت نتائج النصف الأول من عام 2023 عن مرونة أعمال وحدة الحديد للمجموعة في مواجهة اضطرابات السوق، فضلاً عن التحسن المستمر في إيرادات وأرباح وحدة مواد البناء.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول 2023:

بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لهذه الفترة 612 مليون درهم بزيادة نسبتها 3٪ عن النصف الأول من عام 2022، وبزيادة 6٪ عن النصف الثاني من عام 2022 نتيجةً لتعزيز مستويات الكفاءة عبر المجموعة.

بلغ هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 13.8 ٪ مقارنةً مع 12.9٪ في النصف الأول من عام 2022.

وصلت إيرادات المجموعة للنصف الأول من عام 2023 إلى 4.43 مليار درهم مقارنة مع 4.61 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022. وفي ضوء الفجوة العالمية بين العرض والطلب الذي أدى إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتجات المجموعة مؤقتًا خلال النصف الأول في عام 2022، فإن إيرادات المجموعة في النصف الأول من هذا العام تعتبر ممتازة.

بلغ إجمالي إيرادات أعمال وحدة الحديد 3.95 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2023 وبلغت أرباح هذه الوحدة 224.8 مليون درهم.

بلغت إيرادات وحدة مواد البناء 475.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 9٪ على أساس سنوي. وبلغت أرباح الوحدة 56 مليون درهم بزيادة كبيرة مقارنةً مع 20 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022، مدفوعةً بشكل أساسي بإنتعاش القطاع الإنشائي في دولة الإمارات.

بلغ صافي الأرباح 280.5 مليون درهم مقارنةً مع 279.9 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

منذ 31 ديسمبر 2022، واصل صافي القروض المصرفية تراجعه مسجلاً انخفاضاً بنسبة 41٪ من 1.1 مليار درهم إلى 643.9 مليون درهم، حيث حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 0.5 في 30 يونيو 2023.

أبرز النتائج التشغيلية للنصف الأول 2023:

ترتبط زيادة الربحية في النصف الأول باستمرار الطلب المرتفع على منتجات الحديد للمجموعة، واستقرار هوامش الربح على الرغم من انخفاض أسعار سلع الحديد، في ضوء الزيادة المستمرة في تصنيع وبيع المنتجات ذات القيمة المضافة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، مدعومةً بازدهار أنشطة البناء.

أعلنت المجموعة عن اعتماد نموذج تشغيلي جديد يقوم على إنشاء وحدتي أعمال منفصلتين، وهما وحدة حديد الإمارات ووحدة مواد البناء، بهدف الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لأعمال الصلب ومواد البناء.

واصلت المجموعة إرساء الأسس لتوفير سلسلة توريد جديدة للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية، حيث وقعت مذكرة تفاهم بهذا الخصوص مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركتي "إيتوشو"، و"جي إف إي ستيل " اليابانيتين.

إطلاق برنامج "نماء 2.0" كمرحلة ثانية من برنامج التحول المستمر للمجموعة الرامي إلى تعزيز الكفاءات ومبادرات تحسين الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

توسعت المجموعة في ثلاث أسواق جديدة للحديد، وقامت بتصدير الأنابيب البلاستيكية المدعمة بالزجاج (GRP) إلى ثلاثة مشاريع في فرنسا.

نجحت المجموعة في تسويق حديد التسليح المبتكر منخفض الكربون وعالي القوة ES600، حيث تم استخدامه في مشروعين عقاريين بإمارة دبي.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "واصلت حديد الإمارات أركان في الأشهر الستة الأولى من العام 2023 أداءها المالي القوي والمتميز حيث نجحت في تحقيق أرباح إيجابية تتماشى مع توقعاتنا، مما يعكس مرونة أعمالنا على الرغم من ظروف السوق المتقلبة. ويعود هذا الأداء الاستثنائي إلى عدة عوامل، أبرزها التركيز على المنتجات ذات قيمة مضافة أعلى مع تحسين هوامش الربحية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما أن اتباع نهج أكثر انضباطاً في إدارة رأس المال والنفقات الرأسمالية ساهم في تعزيز ميزانيتنا العمومية وبالتالي دفع عجلة استراتيجيتنا للنمو".

وأضاف الرميثي: "نؤكد التزامنا بتحقيق أهداف إزالة الكربون والاستدامة من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية لمنشآتنا، وخفض استهلاك الطاقة المستخدمة في تصنيع منتجاتنا، واعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع القوى الإقليمية والعالمية لإنشاء سلسلة توريد جديدة للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نعتزم خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40٪ بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ونحن اليوم نتخذ خطوات كبيرة لترجمة هذا الطموح إلى واقع ملموس".

ويعكس الأداء المالي القوي لمجموعة حديد الإمارات أركان القوي في النصف الأول من عام 2023 التزامها بتقديم القيمة لكافة المساهمين. ومن خلال التركيز على الابتكار والاستدامة والكفاءة، فإن المجموعة مصممة على مواصلة نموها في قطاعي الصلب ومواد البناء، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال.

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية وأكثر من 70 سوقاً حول العالم بمنتجات عالية الجودة، لتوفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الكربون، وتتميز بتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية في بيئة العمل. واستُخدمت منتجات الحديد ومواد البناء التي تصنّعها المجموعة في إنجاز أبرز المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات، بما فيها برج خليفة وقصر الإمارات وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس وغيرها.

وتمتلك "القابضة" (ADQ) حصة الأغلبية في حديد الإمارات أركان، وتعتبر "القابضة" إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في وحدات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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