أبوظبي: تقدم "هيتاشي إنرجي" Hitachi Energy، شركة التكنولوجيا العالمية التي تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، حلولها وابتكاراتها فائقة التطور في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) لتلبية الدعوات من أجل تحقيق مستقبل مستدام ومحايد للكربون للطاقة. وتنعقد فعاليات المعرض خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتسلط "هيتاشي إنرجي"، في منطقة إزالة الكربون في معرض "أديبك 2023"، الضوء على الاجراءات الفعالة لتسريع عملية إزالة الكربون، إلى جانب مشاركة حلول للانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة ومساعدة دولة الإمارات في تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية العالمية لتعزيز مسيرتها نحو مستقبل مستدام للطاقة. ويأتي تواجد الشركة في معرض "أديبك 2023" متماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويجمع معرض "أديبك 2023"، الذي ينعقد على مدار 4 أيام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "حفظه الله"، نخبة من الخبراء والمعنيين في الصناعة من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى حول التحديات والموارد الحالية وأفضل الممارسات في قطاع الطاقة. ويهدف المؤتمر الذي يقام تحت شعار "إزالة الكربون أسرع معاً" إلى إعطاء مزيد من الزخم للجهود الحاسمة للتخلص التدريجي من الانبعاثات وتحصين منظومة الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور "مصطفى الجزيري"، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة "هيتاشي إنرجي": "بعد مشاركتنا في دورات أديبك السابقة، يعد التجمع هذا العام مهماً بالنسبة لشركة هيتاشي إنرجي، حيث إن حضورنا هذا الملتقى يكتسب أهمية مضاعفة، نظراً لتزامنه مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28".

وأضاف: "باعتبارنا شركة رائدة في صناعة الطاقة، تدرك هيتاشي إنرجي مسؤوليتها المشتركة في تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام للطاقة لمنفعة الأجيال الحالية والمقبلة. نحن نتفهم الحاجة لتطوير تقنيات مستدامة لدعم إزالة الكربون من أنظمة الطاقة ورقمنتها".

ويرتكز نهج "هيتاشي إنرجي" لإزالة الكربون على مساعدة العملاء في خفص بصمتهم الكربونية بالاستعانة بتقنيات مبتكرة وحلول رقمية لإدارة الطاقة. وتساهم الشركة في التأثير بشكل إيجابي على البيئة والمجتمع عبر الالتزام بالهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يتمثل في ضمان وصول الجميع إلى طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وعصرية.

وتسهم إزالة الكربون في تحويل منظومة الطاقة، ودفع الانتقال المتسارع من الوقود الاحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وكهربة قطاعات النقل والصناعة والمباني. ويؤدي ذلك إلى خلق حاجة لتعزيز الطاقة محلياً وعلى نطاق المنظومة بأكملها وصولاً إلى إنشاء منظومة معقدة من النظم التي يجب دمجها وإدارتها. وتعد الرقمنة الطريقة الوحيدة لإدارة هذا التعقيد، وتبسيط سياق كميات هائلة من البيانات، لكن يجب مواءمتها مع إدارة وتعزيز العمليات التشغيلية الحالية. ويمكن لـ"هيتاشي إنرجي" المساعدة على التنقل بسلاسة في مشهد الطاقة المعقد، باستخدام التوليفة المناسبة من المنتجات المتصلة، والحلول البرمجية والخدمات الممكنة رقمياً.

إن تحول الطاقة واقع حتمي، فهو يوفر فرصة للنمو الاقتصادي، والتطور الاجتماعي وصون البيئة خلال الرحلة نحو مستقبل محايد للكربون. وتواصل "هيتاشي إنرجي" المشاركة في ابتكار تقنيات أكثر استدامة وأماناً مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. وتتفهم الشركة الدور الحاسم للتعاون في تعزيز التحول في مجال الطاقة.

جدير بالذكر أن "أديبك 2023" سوف يستضيف أكثر من 1000 متحدث – بما في ذلك وزراء حكومات، ورؤساء تنفيذيين، وصانعي سياسات، وخبراء في الطاقة ومبتكرين – لمشاركة آرائهم من أجل الاستجابة للتحديات والاحتياجات عبر سلسلة القيمة للطاقة. وباعتبارها شركة تكنولوجيا رائدة، تبقى "هيتاشي إنرجي" ملتزمة بالتعاون مع العملاء والشركاء لتمكين مستقبل مستدام للطاقة للأجيال الحالية والمقبلة. نحن في "هيتاشي إنرجي" نعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة.

#بياناتشركات

- انتهى -