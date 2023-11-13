دبي: أعلنت "هيتاشي إنرجي"، شركة التكنولوجيا العالمية المتخصصة في تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2023، الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، مما يعكس التزامها في الارتقاء بمعايير الاستدامة والابتكار والرقمنة والخدمة ضمن قطاع الطاقة.

ويوفر الحدث منصة حيوية لتشكيل ملامح مستقبل مشهد الطاقة. ويجمع مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2023، الذي تتولى تنظيمه "سيجري الخليج"، نخبة من الخبراء والمؤسسات والمهتمين بقطاع الطاقة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات على صعيد البنية التحتية لقطاع الطاقة وحلول الطاقة المستدامة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور "مصطفى الجزيري"، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة "هيتاشي إنرجي": "نتطلع قدماً للمشاركة في دورة هذا العام من "مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج" في أبوظبي لتعزيز النقاش حول دور الاستدامة والابتكار في معالجة تحديات الطاقة التي تواجه البلدان الخليجية. ونحن متحمسون لمشاركة وتبادل الأفكار الريادية والرؤى المعمقة التي ستسهم بدور محوري في تشكيل مستقبل قطاع الطاقة"، وأضاف: "من خلال حلولنا التكنولوجية الرقمية المتطورة وعروض خدماتنا، فإننا نتوقع اكتشاف فرص جديدة للمساهمة والتعاون، في إطار جهودنا لتحقيق مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة".

وهذا العام، ستركز "هيتاشي إنرجي" على الاستدامة والابتكار والرقمنة والخدمات خلال مشاركتها في "مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2023"، لتوضح كيف يمكن للتقنيات المستدامة والحلول الرقمية الارتقاء بمرونة وكفاءة أنظمة الطاقة.

وتلتزم "هيتاشي إنرجي" بدعم الدول الخليجية في جهودها العاجلة نحو إزالة الكربون من خلال الترويج لمصادر الطاقة، وتعزيز كفاءة الشبكة، وتمكين حلول تخزين الطاقة. وسيشكّل "معرض ومؤتمر كهرباء الخليج 2023" منصة تعاونية تتيح لصنّاع القرار والشركات الصناعية البارزة ضمن قطاع الكهرباء والطاقة في المنطقة تبادل الآراء والأفكار وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات، من أجل المساهمة في تحقيق مستقبل مستدام للطاقة. وتعكس الرعاية الذهبية لـ"هيتاشي إنرجي" للحدث حرصها وتفانيها في دفع تحول قطاع الطاقة وتطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة.

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نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. لقد قمنا بدمج أكثر من 150 ميغاوات في منظومة الطاقة عبر وصلات تيار الجهد العالي المستمر HVDC، لمساعدة عملائنا على تمكين المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ويعمل لديها أكثر من 40000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.