فازت الشركة السعودية المدرجة أكوا باور بجائزة أفضل صفقة صكوك بالعملة المحلية لعام 2023

تمّ جمع 1.8 مليار ريال سعودي من خلال طرح صكوك في شهر فبراير من العام 2023

الرياض، المملكة العربية السعودية: فازت الشركة السعودية المدرجة أكوا باور، الشركة الرائدة في مجال تحول الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، بجائزة " أفضل صفقة صكوك بالعملة المحلية لعام 2023"، وذلك بعد نجاحها بجمع 1.8 مليار ريال سعودي من خلال إصدار صكوك في شهر فبراير من العام 2023. وحصلت أكوا باور على الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز المقام تحت "Capital Markets & ESG Finance Award" من قبل مجموعة GFC Media والذي أقيم في الرياض يوم الثلاثاء 6 فبراير من العام 2024.

وتأتي الصفقة في إطار برنامج الصكوك الذي تبلغ قيمته 5 مليارات ريال سعودي، وأدى الطلب العالي على هذا الإصدار إلى تجاوز حجم طلبات الاكتتاب فيه بمعدل 2.2 مرة، وهذا ما يعكس ثقة المستثمرين في أسواق المال في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أسس الائتمان القوية لشركة اكوا باور؛ باعتبارها شركة رائدة في تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية، ومختلف الأسواق العالمية.

وتُعد صفقة طرح صكوك بسعر أقل من واحد بالمئة من أدنى الأسعار التي تم تحقيقها من قبل أي شركة مُصدرة في أسواق المال السعودية منذ العام 2017، بالإضافة إلى وجود هيكل مالي فريد من نوعه لمدة 7 سنوات مع خيار الشراء في السنة الخامسة من تاريخ الإصدار.

تعليقاً على ذلك، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة اكوا باور:

"تأتي هذه الجائزة بمثابة إشادة من قبل السوق للقوة الأساسية التي تتمتع بها أكوا باور ورؤيتها للنمو، وتعبر عن ثقة المستثمرين إزاء قدراتنا وترسيخاً لمكانتنا كشركة تقود التحول بالطاقة بنجاح، إلى جانب اعتمادها على تقنيات تعزز محفظتها في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالي خلق قيمة لشركائنا".

وأضاف أيضاً "إن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تأتي في صميم عمل أكوا باور. وانطلاقاً من رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، فإننا ملتزمون بمسؤولية الدفع للتحول السريع لمصادر أنظف للطاقة".

من جهته، قال عبد الحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة أكوا باور:

" فخورون بنجاح أكوا باور بهيكلة حلول مالية تتناسب مع مستهدفات المستثمرين المهتمين بحلول خضراء ومستدامة. تُعد هذه الجائزة شهادة على ثقة المستثمرين في نموذج أعمالنا لتطوير المشاريع ، وجودة الائتمان وادارة المخاطر، والذي انعكس بشكل ايجابي من خلال قاعدة المستثمرين المتنوعة التي دعمت البرنامج، بما في ذلك البنوك التجارية، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار ، وغيرها. ندين بالشكر والامتنان لمستثمرينا وشركائنا على دعمهم وثقتهم لأكوا باور لقيادة رحلة تحول الطاقة".

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 81 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 317.8 مليار ريال سعودي (84.7 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 55 جيجاواط من الكهرباء، و7.64 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com

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