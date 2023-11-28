مسقط: حصد أداء البنك الأهلي المتميز في الربع الثالث من عام 2023م صداً إيجابياً ضمن اجتماع مدراء الفروع الذي أقيم مؤخراً. حيث ناقش الاجتماع أداء البنك عن فترة الثلاث أشهر المنتهية في سبتمبر، وتناول الاستراتيجيات المتّبعة لتحقيق هذا الأداء المتميز، إلى جانب طرح سبلًا جديدة لتعزيز تجربة العملاء.

ناقش اجتماع مدراء الفروع عدد من المحاور الرئيسية مثل إدارة عمليات الفروع، والعمليات المركزية، وإدارة الثروات. وسلط الضوء على الجهود المشتركة لكافة الأقسام، مع اقتراح سبل جديدة لتعزيز تجربة العملاء، عبر شبكة فروعه المتنامية في كافة أنحاء السلطنة.

أشاد الفاضل منير البلوشي على أداء موظفي الفروع وأثنى على جهودهم المبذولة في الربع الثالث، قائلاً، "سيحدد أداء الفريق المتميز سياق العمل لبقية العام، إذ من المتوقع أن نحقق نجاحاً كبيراً نظيراً لمبادراتنا المبتكرة وخططنا الثابتة. وقد شهدت شبكة فروع البنك الأهلي نجاحاً واعداً، فضلاً لإدارة فريق عملنا الاحترافي، وبدعم من شبكة فروعنا الواسعة، استطعنا تحقيق نتائج بارزة لهذا العام، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا الراسخة في القطاع المصرفي. وساهم فريق البنك الأهلي بعمله الدؤوب واجتهاده المتواصل بتنفيذ خطط البنك الرامية لتجاوز توقعات العملاء، وذلك من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة للأفراد والشركات، إلى جانب تقديم حلول استثمار ذات قيمة مضافة."

اختُتم الاجتماع بتكريم الفروع الأفضل أداءً، ويعد هذا التتويج شهادة على التميز والالتزام الذي يتسم به فريق العمل، والذي يستمر باحراز العديد من الإنجازات البارزة خلال مسيرة عملهم الواعدة في البنك الأهلي.

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