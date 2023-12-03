الإمارات العربية المتحدة: خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023، ستعرض 16 شركة فرنسية متخصصة في قطاع البناء وتشطيب المباني منتجاتها وخدماتها المبتكرة في معرض "الخمسة الكبار"، أحد أضخم الفعاليات في قطاع البناء على مستوى العالم، الذي يتزامن تنظيمه مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28 UAE) ، مما سيمثل فرصة ذهبية لقادة الصناعة الفرنسية المتخصصين في مجالات التحول الرقمي ، الهندسة الكهربائية والميكانيكية ، مواد البناء ، والاستدامة، وكذا المقاولين الذين سينضوون تحت مظلة "لا فرنش فاب". وستتبادل الشركات الفرنسية خبراتها لرسم ملامح المستقبل وتعزيز ممارسات التفكير المستقبلي في مجال البناء.

جناح فرنسا: غوص في قلب الخبرات الفرنسية

يمثل معرض الخمسة الكبار العالمي الذي سيقام قريبا فرصة حاسمة لتشكيل وصياغة مستقبل الأعمال. كما يعد هذا الحدث بمثابة منصة مثالية للتفاعل مع المشترين الدوليين، ومراقبي المواصفات، والموردين، والمصنعين وغيرهم في هذا القطاع الحيوي. تتعهد الشركات المشاركة بتعزيز شبكات التواصل، ودفع الابتكار، والسعي نحو التميز الرقمي والانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري، وذلك تماشيًا مع الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة. ومن خلال انضمامها إلى صفوف الرواد في مجال صناعة البناء الفرنسية، بما في ذلك شركات "فريسينت جولف" (فرع من فينشي كونستركشن)، و"في اس ال"، و"سوليتانش باتشي"، و"بيرو فيريتاس"، و"لافارج"، و"سان جوبان"، التي حققت نجاح في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، يتناول المشاركون في هذا المعرض التحديات المستجدة لبناء مدن مستدامة في هذه المنطقة."

العارضون الفرنسيون الستة عشر الذين سيتم التعرف عليهم ضمن الجناح الفرنسي سيقدمون موادا ومنتجات وحلول جديدة لإدارة المرافق والمباني الذكية والتخطيط الحضري والمناظر الطبيعية والبناء البيئي: أنظمة معالجة آلية؛ إدارة وصول مبسطة يمكن الوصول إليها بالكامل عبر الهاتف الذكي ؛ طلاء ودهانات نانو صديقة للبيئة ؛ سياجات أمنية مبتكرة مضاءة بالطاقة الشمسية؛ منازل ذات أطر خشبية ، تقنيات وخدمات مخصصة للخرسانة فائقة الأداء ؛ نظام جديد لتثبيت المدرجات والأغطية والأسقف ؛ وشركة مصنعة للجير الهيدروليكي الطبيعي النقي لترميم وحفظ التراث المبني، وطلاء أحادي الطبقة (OC1) للعزل المائي وتزيين الواجهات الرأسية الخارجية الجديدة الحاصلة على تسمية " شركة التراث الحي" ، تقديرا لخبرتها الاستثنائية. تمثل التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، حاليا ما بين 13٪ إلى 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية الجديدة، التي وضعتها الحكومة لزيادة السياحة الصحية والرياضية والمغامرة والتنمية المستدامة، في زيادة هذا الرقم إلى 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، مما سيؤثر بشكل إيجابي على قطاع البناء.

وقد قال أكسيل بارو، مفوض التجارة والاستثمار الفرنسي: "يستعد قطاع صناعة البناء والتشييد الفرنسي لإقامة تحالفات استراتيجية في المنطقة. هذا، وتتصف الشراكة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة، التي تأسست على الالتزام المتبادل بإعطاء الأولوية لممارسات البناء المستدامة والحد من انبعاثات الكربون، وحدة الرؤية المشتركة التي تم تحديدها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28). وتهدف هذه الجهود التعاونية إلى تقديم حلول رائدة لتحديات البناء العالمية، متوافقة بسلاسة مع رؤية دبي الحضرية 2040 التي كشف عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي في مارس 2021. مما يجسد تقارب القيم والأهداف المشتركة في السعي لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة".

يذكر أنه خلال زيارته إلى فرنسا في سبتمبر 2023، قال معالي عبد الله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد الإماراتي ، إن "السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الثلاث الماضية خلقت بيئة صلبة وخصبة لنمو الشركات الفرنسية الكبيرة ، مما أتاح لها الوصول إلى أسواق جديدة.و تبلغ قيمة التجارة الثنائية مع فرنسا حوالي ثمانية مليارات دولار أمريكي سنويا ونحن نسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع فرنسا ليصل إلى ما بين 15 إلى 20 مليار دولار سنويًا، ونتطلع بشغف إلى تحقيق هذا الهدف."

وفي صدد حديثه عن العلاقات مع مصر، أضاف بارو قائلا: "تمثل مصر أيضًا فرصة نمو كبيرة للشركات الفرنسية، خاصة في ظل المشاريع العملاقة التي تُدار من قبل الحكومة المصرية كجزء من "رؤية مصر 2030" التحويلية. يُعد هذا المشهد الديناميكي بيئة مثمرة للتعاون والابتكار، ولتعزيز الشراكات المجدية بين الشركات الفرنسية وأجندة التنمية الطموحة في مصر."

قطاع البناء الفرنسي والاستراتيجية الوطنية

يمثل سوق البناء وزناً ثقيلاً في الاقتصاد الفرنسي والأوروبي، حيث تتصدر فرنسا المشهد كأحد الرواد الأوروبيين في هذا المجال، بفضل شركات مثل "فينشي"، و"في إس ال" (عضو في بويج كونستركشن)، و"سوليتانش باتشي" و"إيفاج". ويتميز القطاع الفرنسي بتنوعه الشديد، ما يجعله قادرًا على استقطاب مجموعة واسعة من المهارات على المدى الطويل، بدءًا من العمل الهيكلي وصولاً إلى التشطيبات النهائية. يضم هذا القطاع 394 ألف شركة وسجّل إيرادات تاريخية بلغت 149 مليار يورو في عام 2022. المصدر: أف أف بي

قبل عامين، كشف الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة "فرنسا 2030 " للاستثمار بقيمة 54 مليار يورو والتي تمتد على مدى 5 سنوات، وتهدف إلى تطوير القدرة التنافسية الصناعية والاستثمار بشكل كبير في التقنيات المستقبلية و دعم التحول البيئي.

في هذا السياق، تعد الاستراتيجية الوطنية "حلول للمدن المستدامة والمباني المبتكرة" التي تبلغ تكلفتها 675 مليون يورو، والتي أطلقها رئيس الوزراء السابق جان كاستكس في عام 2021، تعد جزءا من نهج "العيش في فرنسا الغد" المصمم لتعزيز بناء المساكن المستدامة في المناطق الفرنسية. ويستند هذا التحول البنيوي إلى مشروع قانون القدرة على التكيف مع تغير المناخ، الذي يهدف إلى تعزيز موقف فرنسا في مجال مكافحة تغير المناخ.

جوائز الحلول الخضراء 2022-2023

ستقوم "كونستركشن 21" ، وسيلة الإعلام المخصصة في مجال بناء المدن المستدامة ، بالتعاون مع وكالة بيزنس فرانس و لا فرنش فاب ، العلامة الرائدة للصناعة الفرنسية المتطورة ؛ ستقوم بتنظيم حفل كوكتيل للتواصل يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 كجزء من فعاليتها الدولية "جوائز الحلول الخضراء" ، نسخة 2022-2023 ، المقرر عقدها في دبي على هامش مؤتمر COP 28 حيث سيتنافس اثنان وأربعون مبنى وعشرة أحياء واثني عشر بنية تحتية للفوز بواحدة من العديد من الجوائز مثل جوائز (المناخات الحارة، سباق الجائزة الكبرى للتجديد الحضري، التكنولوجيا المنخفضة، الصحة والراحة، إلخ). وستتيح هذه الفعالية الفرصة لإثبات للعالم وجود حلول مستدامة وميسورة التكلفة وقابلة للتكرار. سيتم الترحيب بأكثر من خمسين لاعبا مؤسسيا وأعضاء الوفود بالإضافة إلى المهنيين والصحفيين والقضاة الحاضرين في مؤتمر COP 28، خلال حفل توزيع الجوائز. وسيتم بث هذا الاحتفال الدولي على الهواء مباشرة. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الحضور شخصيا، ستكون إعادة البث في الوقت الفعلي متاحة على موقع "كونستركشن21" الإلكتروني من الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة!

يتم إدارة وتنظيم جناح فرنسا من قبل وكالة " بيزنس فرانس" بالشراكة مع "تيراكوتا"، الشركة المتخصصة في خدمات القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى " كونستركشن 21"، الوسيلة الإعلامية المتخصصة في مجال البناء المستدام وإعلام المدينة، وبدعم من الخطوط الجوية الفرنسية

#بياناتشركات

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تتطلب الحاجة لاتخاذ إجراءات من أجل عالم مستدام، وأولوية الاستجابة للقضايا الاجتماعية والمناخية، منا الكثير. فنحن في حاجة إلى تغير الاتجاه، وتحول عميق، وثورة جديدة - "ثورة الحلول"، التي تجسدها "لا فرنش فاب"، الوجه الجديد للصناعة الفرنسية.

ونظرًا لأن الصناعة تنتج ما نستهلكه، فإنها تحمل الحلول لعالم جديد مزدهر وشامل. مدعومة بماضيها وخبراتها التكنولوجية ومعرفتها وموهبتها، تمثل الصناعة الحل للعديد من التحديات الحالية والمستقبلية.

تم إطلاق "لا فرنش فاب "، في عام 2017 وهي تحظى بدعم جماعي من قبل كل من تحالف صناعة المستقبل، بي بي آي فرانس، بيزنس فرانس، الصناعة الفرنسية، المديرية العامة للمؤسسات ومناطق فرنسا. يلتزم هؤلاء اللاعبون الرئيسيون بنهج صديق للبيئة ويهتمون بالصالح العام. في فرنسا وحول العالم، يعملون على تجديد القطاع الصناعي، وإعادة تنشيط مناطق فرنسا، وجعل الوظائف الصناعية أكثر جاذبية، ولفت الانتباه إلى التميز الصناعي الفرنسي.

مع "لا فرنش فاب"، اختبروا الصناعة بطريقة جديدة. معاً، لنلهم عالماً جديداً.

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بيزنس فرانس هي الوكالة الوطنية التي تدعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، وهي مسؤولة عن تعزيز نمو الصادرات من قبل الشركات الفرنسية، فضلاً عن تشجيع وتسهيل الاستثمار الدولي في فرنسا. تروج لشركات فرنسا وصورتها التجارية وجاذبيتها على الصعيد الوطني كموقع استثماري، كما تدير برنامج التدريب الدولي VIE.

لدى بيزنس فرانس 1500 موظف، في كل من فرنسا و55 دولة في جميع أنحاء العالم، يعملون مع شبكة من الشركاء.

منذ يناير 2019، كجزء من إصلاح نظام دعم الدولة للصادرات، منحت بيزنس فرانس شركاء من القطاع الخاص مسؤولية دعم الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق التالية: بلجيكا، المجر، المغرب، النرويج، الفلبين وسنغافورة.

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