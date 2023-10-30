يحتفل منتجو التفاح الفرنسي بمحصول ناجح يبلغ 1.5 طن من التفاح عالي الجودة، حيث وصل محصول التفاح الأوروبي لهذا العام إلى 11 مليون طن

يُعزى هذا الإنجاز إلى البساتين الصديقة للبيئة، والأصناف الدولية المتنوعة، وقدرة خبراء التشجير الفرنسيين على التكيف لتلبية احتياجات جميع قطاعات السوق بشكل فعال في عام 2023

أعلنت منظمة إنترفل، المنظمة الفرنسية المتخصصة في الفواكه والخضار الطازجة والمسؤولة عن الترويج للتفاح الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط عن اختتام حملتها 2022/2023 بنجاح لترويج التفاح الفرنسي في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الرابطة الفرنسية الوطنية للتفاح والكمثرى عن عام استثنائي واعد للتفاح الأوروبي في عام 2023، لتكسر بذلك تراجع الإنتاج الذي دام لثلاث سنوات، حيث من المتوقع أن يصل حجم التفاح الفرنسي إلى 1.5 مليون طن، أي بزيادة قدرها 8% عن عام 2022 و10% عن متوسط الثلاث سنوات مع مجموعة من الأصناف المعروفة المتاحة للتفاح الأوروبي، بما في ذلك كلاً من: غالا، جراني سميث، جولدن، كاندين، كيسابيل، لوليبوب، هوني كرانش والتفاح العضوي جولييت، وذلك بعد حصاد هذا العام من التفاح الفرنسي الاستثنائي حلو المذاق والذي لم يتأثر بالتحديات المناخية الكبيرة مثل: الجفاف أو العواصف الجوية.

وتأتي هذه الأخبار بالتزامن مع توقع أن يصل إجمالي محصول التفاح الأوروبي إلى 11 مليون طن، أي أقل بنسبة 6,7% عن عام 2022.

وبهذه المناسبة قال دانيال سواريس، مدير التسويق والتصدير لدى منظمة إنترفل: "يكرس المزارعون الفرنسيون أنفسهم على مدار العام لتقديم تفاح عالي الجودة يتوافق مع معايير Vergers Ecoresponsables ، وهي علامة موثوقة من قبل المستهلكين، إذ يبدو أن حصاد عام 2023 هو حصاد استثنائي واعد، ومن المتوقع أن يلبي توقعات المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الكمية والنوعية، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصناعة، إلا أن التفاح يبقى خيارًا ميسور التكلفة للمستهلكين، حتى في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وقد أشاد الاتحاد الأوروبي ومنظمة إنترفل، المنظمة الفرنسية المتخصصة في الفواكه والخضار الطازجة بنجاح الحملة التي استمرت طوال موسم 2022/2023 كجزء من خطة مدتها ثلاث سنوات لدعم منتجي التفاح الفرنسيين في تصدير منتجاتهم إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد تضمنت الأنشطة التسويقية برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان التفاح لمحترفي التجزئة المحليين والطهاة في دبي لزيادة معرفتهم بالتفاح الفرنسي، و444 جلسة تذوق داخل المتاجر في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وقدمت شاحنات التفاح الفرنسية 250 كغ من التفاح في مختلف مراكز التسوق في كلٍ من: جدة والرياض ومسقط والدوحة والكويت ودبي.

أصبح بإمكان جميع المستهلكين في الشرق الأوسط أن يستمتعوا الآن بتناول التفاح الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي، والحجم الكبير، وجودة الطعم نتيجة الصيف الجاف الذي شهدته جميع أنحاء أوروبا العام الماضي، مما يوفر تجربة استثنائية مميزة لكل من أصحاب المطاعم والعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

يتميز خبراء التشجير الفرنسيون بقدرتهم على تلبية احتياجات قطاعات السوق المتنوعة بشكل فعال وتلبية تفضيلات المستهلكين المتنوعة بالتزامن مع تحقيق محصول أوروبي يبلغ إجماليه 11.4 مليون طن.

وعلى وجه الخصوص، فإن الأصناف العالمية من التفاح الفرنسي، والتي تمثل الحصة الأكبر من المحصول والمتوفرة في محلات السوبر ماركت والمطاعم والمتاجر المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ستظهر أكبر نمواً واستهلاكاً في عام 2023.

وتعود أسباب الحصاد الناجح لمزارعي التفاح الفرنسيين لأساليب الإنتاج المسؤولة بيئيًا، واحترام التنوع البيولوجي والتوازن الاقتصادي في البساتين، حيث يأتي 70% من إنتاج التفاح من بساتين صديقة للبيئة، كما أن نهجهم الزراعي الإيكولوجي المبتكر الذي يرتكز على مبادئ متكاملة لإنتاج الفاكهة، يضمن منتجات عالية الجودة للمستهلكين من خلال الإشراف على البساتين، والمكافحة البيولوجية، والتقنيات المتطورة.

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نبذة عن منظمة إنترفل:

تهدف منظمة "إنترفل" التي تأسست عام 1976 إلى جلب أفضل الخبرات والمتخصصين في إنتاج الفواكه والخضار الطازجة. وتلعب المنظمة دوراً رئيسياً في الإنتاج، التعاون، الشحن، الاستيراد، التصدير، البيع بالجملة والتوزيع إلى متاجر السوبر ماركت ومراكز البيع المتخصصة ومزودي الطعام. وبصفتها منظمة خاصة تركز على إطلاق المبادرات، تم الاعتراف بإنترفل كجمعية

وطنية للمهنيين الزراعيين بموجب القانون الريفي الفرنسي، كما حظيت بالاعتراف من قبل الاتحاد الأوروبي في 21 نوفمبر 1996 في إطار منظمة السوق المشتركة.