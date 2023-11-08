​​​​​افتتحت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم "منتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي"، حيث عرضت فيه أحدث الإنجازات البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي وهندسة الكمبيوتر، لتعزيز مستقبل الشركة القائم على تكنولوجيا توليد أشباه الموصلات.

وبحضور أكثر من ألف شخص من كبار الأكاديميين وخبراء الصناعة والباحثين والطلاب، انطلق اليوم الأول من النسخة السابعة لمنتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي في مركز مؤتمرات سوون بمدينة جيونجي دو الكورية، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لغدٍ أفضل". وتتواصل فعاليات المنتدى ليومين، حيث استضاف معهد سامسونج المتقدم للتكنولوجيا اليوم الأول، بينما سيستضيف اليوم الثاني الموافق 8 نوفمبر مركز أبحاث سامسونج في مقر الشركة للبحث والتطوير في العاصمة الكورية سول.

وقال كيي هيون كيونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم حلول الأجهزة لدى سامسونج للإلكترونيات في كلمته الافتتاحية: “لقد تحول التركيز مؤخراً نحو تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأنها توفر لنا القدرة على إطلاق الحلول الجديدة، ومعالجة التحديات طويلة الأمد. لكن في الوقت ذاته، تتزايد الحاجة إلى إجراء أبحاث متعمقة حول سلامة وموثوقية واستدامة الذكاء الاصطناعي. ونتوقع أن يكون هذا المنتدى الذي يستقطب كبار الخبراء العالميين بمثابة منصة مثالية لمناقشة سبل الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات".

الاتجاه الآمن لأبحاث الذكاء الاصطناعي؛ مستقبل أشباه الموصلات القائمة على نماذج اللغة الواسعة المشتركة

شارك يوشوا بنجيو، الخبير في تكنولوجيا التعلم العميق والأستاذ بجامعة مونتريال، أحدث أبحاثه في عرض تقديمي رئيسي بعنوان "نحو نظام علمي آمن للذكاء الاصطناعي". وقدم الباحث خوارزمية آمنة للتعلم الآلي للذكاء الاصطناعي يمكنها منع نماذج اللغات الكبيرة من التطور في اتجاهات غير مقصودة من قبل المطورين.

وقدّم جيم كيلر، الرئيس التنفيذي لشركة تنستورنت الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لأشباه الموصلات، بنية مجموعة التعليمات المفتوحة (ISA) RISC-V خلال جلسته التي تحمل عنوان "امتلاك الشركات لتقنياتها الخاصة لتطوير المعالجات"، وشدد على أن بنية مجموعة التعليمات المفتوحة ستخلق إمكانات جديدة في الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على الابتكار لتصميم هياكل الأجهزة.

وتناول اليوم الأول من نسخة هذا العام للمنتدى موضوعين رئيسيين، وهما: نماذج اللغات الكبيرة وتحويل الذكاء الاصطناعي للصناعة، والحوسبة واسعة النطاق لنماذج اللغات الكبيرة والمحاكاة. وغطت المواضيع الذكاء الاصطناعي وهندسة الكمبيوتر على التوالي.

وبما أن هذا المنتدى يعتبر مركزاً للبحث والتطوير لشركة سامسونج وحاضنة للتقنيات المتطورة، طرح الباحثون رؤاهم حول كيفية تغير مستقبل تطوير وتصنيع أشباه الموصلات، وذلك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات أشباه الموصلات، إلى جانب استكشاف إمكانات الحوسبة المستقبلية في أشباه الموصلات. المعالجة، بما في ذلك المحاكاة الكبيرة التي يتم تسريعها بفضل التعلم الآلي.

الجوائز المقدمة للباحثين والطلاب الاستثنائيين

استضافت سامسونج خلال المنتدى، أيضاً حفلاً للإعلان عن الفائزين بجائزة سامسونج لباحثي الذكاء الاصطناعي وتحدي سامسونج للذكاء الاصطناعي/ هندسة الكمبيوتر. وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم الباحثين وطلاب الجامعات والخريجين المتفوقين على المستوى المحلي.

وتم تقديم جوائز سامسونج لباحث العام في مجال الذكاء الاصطناعي إلى خمسة باحثين متخصصين، وهم: البروفيسور كونور كولي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والبروفيسور جيسون لي في جامعة برينستون، والبروفيسورة إيما بيرسون في جامعة كورنيل، والبروفيسور شيانغ رين من جامعة جنوب كاليفورنيا، والبروفيسورة فيرجينيا سميث بجامعة كارنيجي ميلون.

ويركز البروفيسور لي أحد الفائزين بالجائزة على الأبحاث النظرية والتطبيقية، بما في ذلك التعلم العميق والتعلم المعزز والتحسين. وحظي عمله بإشادة كبيرة لمساهمته في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي حول العالم، من خلال نشر العديد من الأوراق البحثية المتميزة حول التحسين.

وشارك في تحدي سامسونج للذكاء الاصطناعي/ هندسة الكمبيوتر1,481 طالباً يمثلون 410 فريقاً، وكان الفوز من نصيب 16 فريقاً.

وقال كيوندو بارك، وهو طالب درجة الدكتوراه في كلية الدراسات العليا لعلوم البيانات بجامعة سيول الوطنية، وعضو الفريق الفائز بالجائزة الكبرى: "في سياق التنفيذ المباشر لمشروعنا للذكاء الاصطناعي، تمكنا من استكشاف المشكلات المحتملة بعمق. لقد كان تحدي هندسة الكمبيوتر فرصة جيدة لتوسيع آفاقنا في مجال البحث".

وقام المنتدى أيضاً بإبراز عدد من الأوراق البحثية الرائدة، إضافة إلى تنظيم معارض لمشاريع بحثية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الكمبيوتر، إلى جانب تنظيم برامج تواصل للحاضرين للمشاركة في المنظومة الحيوية للذكاء الاصطناعي وهندسة الكمبيوتر.

سيكون الفيديو الرسمي للمنتدى متاحاً على قناة الشركة على اليوتيوب (https://www.youtube.com/@Samsung ) اعتباراً من 16 تشرين الثاني.

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- انتهى -