[الشرق الأوسط] أعلنت شركة هواوي اليوم عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2023، وكان الأداء العام موافقاً للتوقعات.

وصلت إيرادات الشركة للنصف الأول من عام 2023 إلى 42.9 مليار دولار أمريكي تقريباً مسجلة زيادة سنوية نسبتها 3.1٪، فيما بلغ هامش صافي الأرباح 15٪. وبلغت مساهمة وحدة أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات 23.05 مليار دولار أمريكي، ووحدة أعمال المستهلكين 14.3 مليار دولار أمريكي، ووحدة الأعمال السحابية 3.3 مليار دولار أمريكي، ووحدة أعمال الطاقة الرقمية 3.3 مليار دولار أمريكي، ووحدة أعمال حلول السيارات الذكية 137.8 مليون دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، قالت سابرينا مينج، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي: "أود أن أشكر عملاءنا وشركاءنا الكرام على دعمهم المستمر، وأتوجه أيضاً بوافر الشكر لجميع موظفي الشركة على تفانيهم في أداء مهامهم. لقد ضخت هواوي استثمارات كبيرة في التقنيات التأسيسية للتحول الرقمي والحلول الذكية وإزالة الكربون مع التركيز بصورة خاصة على خلق القيمة لعملائنا وشركائنا. وفي النصف الأول من عام 2023، حافظت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على أدائها القوي، فيما حققت وحدة أعمال المستهلكين نمواً ملحوظاً. كما شهدت وحدتا أعمال الطاقة الرقمية والأعمال السحابية نمواً قوياً، واستمرت منتجاتنا الجديدة للمركبات المتصلة الذكية في تحقيق المزيد من القدرة التنافسية".

وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تواصل هواوي مساهمتها في تحقيق أهداف التحول الرقمي لدول المنطقة، وتطوير النظم الإيكولوجية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير منتجات وحلول متقدمة لشركات الاتصالات، وأسواق المؤسسات، والحوسبة السحابية، والطاقة الرقمية، والمستهلكين. وتوظف الشركة ابتكاراتها الرائدة في القطاع لحفز نشر شبكات الجيل الخامس، وقد أطلقت بالفعل شبكة الجيل الخامس والنصف في المنطقة بالتعاون مع العديد من شركات الاتصالات الإقليمية.

نجحت هواوي كذلك بتوسيع وتطوير أعمالها السحابية عبر فتح مناطق سحابية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى تنمية أعمال الطاقة الرقمية، ويسهّل ذلك تحول شركات الاتصالات من مستهلكين للطاقة إلى منتجين لها إلى جانب توافق أعمالها مع الأهداف الحكومية للحد من الانبعاثات الكربونية.

علاوة على ذلك، حرصت هواوي على تعزيز النظام الإيكولوجي للمواهب من خلال برامجها الناجحة للمسؤولية الاجتماعية، مثل أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، وبرنامج بذور المستقبل، ومسابقة تقنية المعلومات والاتصالات، وغير ذلك. ويوجد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 240 أكاديمية لتقنية المعلومات والاتصالات من هواوي. ودرّبت الشركة أكثر من 200,000 من مواهب تقنية المعلومات والاتصالات، وحصل أكثر من 46,000 شخص على شهادات مهنية منها. كما تبدي هواوي التزامها الدائم بزيادة التعاون مع شركائها.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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